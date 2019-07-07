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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 21:40
Nazarkino написав: Alex2007 написав:
А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.
За кого голосовать - хз.
Стоит ли туда вообще идти - вопрос.
ОПОБлоки - сразу отпадают,
Петина Партия - не-не-не.
Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,
Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.
полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.
Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...
За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.
Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.
медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго
Nazarkino написав: Alex2007 написав:
А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.
За кого голосовать - хз.
Стоит ли туда вообще идти - вопрос.
ОПОБлоки - сразу отпадают,
Петина Партия - не-не-не.
Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,
Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.
полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.
Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...
За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.
Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.
медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго
Можно ссылочку на надежду кремля Юлю, а то мне кажется, что лучше порошенко для кремля ничего не было, предсказуемый как валенок, ситуация стабильная была.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 21:42
Nazarkino написав: Alex2007 написав:
А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.
За кого голосовать - хз.
Стоит ли туда вообще идти - вопрос.
ОПОБлоки - сразу отпадают,
Петина Партия - не-не-не.
Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,
Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.
полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.
Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...
За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.
Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.
медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго
для меня они все по большому счету похожие сорта коричневого вещества....
я от них никого ничего не жду и ни на что не надеюсь. всё уже за последние пару лет и так почти понятно....
П.С. И шо Ваш Петро (если намекаете на него) не был аффилирован с Медведчуком , к-рые прекрасно себе вели дела с рф
? (А если не на П.А. намекаете, то за кого тогда?).
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Додано: Пон 08 лип, 2019 21:54
rjkz написав: Баблонавт написав: rjkz написав:
Чего они все ждут?
Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.
И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.
Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.
Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче).
И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико"
Очередной волгарь с методичкой наперевес.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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