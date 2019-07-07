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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3474347534763477 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 178 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 49 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 11 Всього голосів : 178 Додано: Пон 08 лип, 2019 21:40 Re: Політичні дискусії Nazarkino написав: Alex2007 написав: А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.

За кого голосовать - хз.

Стоит ли туда вообще идти - вопрос.



ОПОБлоки - сразу отпадают,

Петина Партия - не-не-не.

Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,

Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.

полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.

Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...

За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.



Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.За кого голосовать - хз.Стоит ли туда вообще идти - вопрос.ОПОБлоки - сразу отпадают,Петина Партия - не-не-не.Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.





медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго



Nazarkino написав: Alex2007 написав: А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.

За кого голосовать - хз.

Стоит ли туда вообще идти - вопрос.



ОПОБлоки - сразу отпадают,

Петина Партия - не-не-не.

Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,

Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.

полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.

Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...

За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.



Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.За кого голосовать - хз.Стоит ли туда вообще идти - вопрос.ОПОБлоки - сразу отпадают,Петина Партия - не-не-не.Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.





медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго



Можно ссылочку на надежду кремля Юлю, а то мне кажется, что лучше порошенко для кремля ничего не было, предсказуемый как валенок, ситуация стабильная была. Можно ссылочку на надежду кремля Юлю, а то мне кажется, что лучше порошенко для кремля ничего не было, предсказуемый как валенок, ситуация стабильная была. freeze 4 Повідомлень: 12144 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:42 Nazarkino написав: Alex2007 написав: А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.

За кого голосовать - хз.

Стоит ли туда вообще идти - вопрос.



ОПОБлоки - сразу отпадают,

Петина Партия - не-не-не.

Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,

Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.

полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.

Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...

За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.



Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.За кого голосовать - хз.Стоит ли туда вообще идти - вопрос.ОПОБлоки - сразу отпадают,Петина Партия - не-не-не.Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.





медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго



для меня они все по большому счету похожие сорта коричневого вещества....

я от них никого ничего не жду и ни на что не надеюсь. всё уже за последние пару лет и так почти понятно....



П.С. И шо Ваш Петро (если намекаете на него) не был аффилирован с Медведчуком , к-рые прекрасно себе вели дела с рф ? (А если не на П.А. намекаете, то за кого тогда?). для меня они все по большому счету похожие сорта коричневого вещества....я от них никого ничего не жду и ни на что не надеюсь. всё уже за последние пару лет и так почти понятно....П.С. И шо Ваш Петро (если намекаете на него) не был аффилирован с Медведчуком , к-рые прекрасно себе вели дела с рф? (А если не на П.А. намекаете, то за кого тогда?). Alex2007

Повідомлень: 1425 З нами з: 11.10.16 Подякував: 753 раз. Подякували: 532 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:54 rjkz написав: Баблонавт написав: rjkz написав: Чего они все ждут? Чего они все ждут? Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.

И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.

Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.

Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче). Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче).



И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико" И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико"



Очередной волгарь с методичкой наперевес. Очередной волгарь с методичкой наперевес. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4433 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:56 Юнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям"

https://news.liga.net/politics/photo/yunker-tusk-i-zelenskiy-s-brasletom-slava-geroyam-foto-sammita



Я представляю, какой бы вой поднялся, если бы эдак год назад По надел такой браслет...



А сейчас как-то на удивление тихо. Я представляю, какой бы вой поднялся, если бы эдак год назад По надел такой браслет...А сейчас как-то на удивление тихо. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4433 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:58 Frant написав: Зміст телемоста, який не відбувся - тут можна прочитати:



https://uainfo.org/blognews/1562597824- ... orit-.html Зміст телемоста, який не відбувся - тут можна прочитати:



И на каких помойках вы находите этот отборный трэш? И на каких помойках вы находите этот отборный трэш? Alex2007

Повідомлень: 1425 З нами з: 11.10.16 Подякував: 753 раз. Подякували: 532 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3474347534763477 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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