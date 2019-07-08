Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав:А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком. За кого голосовать - хз. Стоит ли туда вообще идти - вопрос.
ОПОБлоки - сразу отпадают, Петина Партия - не-не-не. Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно, Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть. полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле. Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю... За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.
Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.
медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго
Nazarkino написав:
Alex2007 написав:А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком. За кого голосовать - хз. Стоит ли туда вообще идти - вопрос.
ОПОБлоки - сразу отпадают, Петина Партия - не-не-не. Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно, Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть. полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле. Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю... За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.
Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.
медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго
Можно ссылочку на надежду кремля Юлю, а то мне кажется, что лучше порошенко для кремля ничего не было, предсказуемый как валенок, ситуация стабильная была.
Alex2007 написав:А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком. За кого голосовать - хз. Стоит ли туда вообще идти - вопрос.
ОПОБлоки - сразу отпадают, Петина Партия - не-не-не. Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно, Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть. полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле. Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю... За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.
Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.
медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго
для меня они все по большому счету похожие сорта коричневого вещества.... я от них никого ничего не жду и ни на что не надеюсь. всё уже за последние пару лет и так почти понятно....
П.С. И шо Ваш Петро (если намекаете на него) не был аффилирован с Медведчуком , к-рые прекрасно себе вели дела с рф ? (А если не на П.А. намекаете, то за кого тогда?).
Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций. И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п. Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе. Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче).
И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико"
Очередной волгарь с методичкой наперевес.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Баблонавт написав:Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша".
Надо полагать такое веселье в той части Интернета, где домен ру? Помнится, там над санкциями тоже смеялись? Пусть еще повеселятся.