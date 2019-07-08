Додано: Пон 08 лип, 2019 21:42

Nazarkino написав: Alex2007 написав: А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.

За кого голосовать - хз.

Стоит ли туда вообще идти - вопрос.



ОПОБлоки - сразу отпадают,

Петина Партия - не-не-не.

Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,

Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.

полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.

Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...

За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.



Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.За кого голосовать - хз.Стоит ли туда вообще идти - вопрос.ОПОБлоки - сразу отпадают,Петина Партия - не-не-не.Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.





медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго

для меня они все по большому счету похожие сорта коричневого вещества....я от них никого ничего не жду и ни на что не надеюсь. всё уже за последние пару лет и так почти понятно....П.С. И шо Ваш Петро (если намекаете на него) не был аффилирован с Медведчуком , к-рые прекрасно себе вели дела с рф? (А если не на П.А. намекаете, то за кого тогда?).