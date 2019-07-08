RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 34753476347734783479>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 178
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
49
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:40

Re: Політичні дискусії

Nazarkino написав:
  Alex2007 написав:А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.
За кого голосовать - хз.
Стоит ли туда вообще идти - вопрос.

ОПОБлоки - сразу отпадают,
Петина Партия - не-не-не.
Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,
Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.
полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.
Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...
За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.

Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. :roll:



медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго


Nazarkino написав:
  Alex2007 написав:А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.
За кого голосовать - хз.
Стоит ли туда вообще идти - вопрос.

ОПОБлоки - сразу отпадают,
Петина Партия - не-не-не.
Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,
Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.
полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.
Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...
За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.

Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. :roll:



медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго


Можно ссылочку на надежду кремля Юлю, а то мне кажется, что лучше порошенко для кремля ничего не было, предсказуемый как валенок, ситуация стабильная была.
freeze
4
 
Повідомлень: 12146
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3598 раз.
Подякували: 5234 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:42

  Nazarkino написав:
  Alex2007 написав:А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.
За кого голосовать - хз.
Стоит ли туда вообще идти - вопрос.

ОПОБлоки - сразу отпадают,
Петина Партия - не-не-не.
Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,
Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.
полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.
Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...
За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.

Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. :roll:



медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго


для меня они все по большому счету похожие сорта коричневого вещества.... :lol:
я от них никого ничего не жду и ни на что не надеюсь. всё уже за последние пару лет и так почти понятно.... :(

П.С. И шо Ваш Петро (если намекаете на него) не был аффилирован с Медведчуком , к-рые прекрасно себе вели дела с рф :lol: ? (А если не на П.А. намекаете, то за кого тогда?).
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 11.10.16
Подякував: 754 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:54

  rjkz написав:
  Баблонавт написав:
  rjkz написав:Чего они все ждут?
Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.
И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.
Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.
Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче).


И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико" :mrgreen:


Очередной волгарь с методичкой наперевес.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4435
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:56

Юнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям"

https://news.liga.net/politics/photo/yunker-tusk-i-zelenskiy-s-brasletom-slava-geroyam-foto-sammita

Я представляю, какой бы вой поднялся, если бы эдак год назад По надел такой браслет...

А сейчас как-то на удивление тихо. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4435
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:58

  Frant написав:Зміст телемоста, який не відбувся - тут можна прочитати:

https://uainfo.org/blognews/1562597824- ... orit-.html


И на каких помойках вы находите этот отборный трэш? :lol:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 11.10.16
Подякував: 754 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:02

  pesikot написав:[url=https://twitter.com/i/status/1148185470549057537]Космонавт, герой России Елена Серова в ОБСЕ выдала
А че путин еще не слетал в козмоз , и нипазматрел?Везде, значит, путен летает, плавает, а в козмоз не хочет, он бы там пазматрел бы, и доказал бы :mrgreen:
Спецназ Саакашвили!!!
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39 Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 327
З нами з: 11.06.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:11

  airmax78 написав:Я не такой талантливый и эксцентричный как Таир - буду в офисе скучном сидеть, как в Киеве сижу. Но это если повезет. И если вы меня не уговорите остаться.


Опять одни загадки.
Чем будет заниматься европейский или американский офис в котором собрались протирать штаны,конечно,из-за природной скромности не назовете.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1555
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:17

  Баблонавт написав:Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша".


Надо полагать такое веселье в той части Интернета, где домен ру?
Помнится, там над санкциями тоже смеялись?
Пусть еще повеселятся. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9639
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4237 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:19

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:За кого голосовать - хз.
если хз,тогда уж за Поплавского :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2654
З нами з: 03.12.14
Подякував: 325 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:23

  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:За кого голосовать - хз.
если хз,тогда уж за Поплавского :lol:


уж лучше тогда за Олю Полякову. :lol:
там хоть есть весьма убедительные аргументы :mrgreen:
Но её не зарегистрировали вроде.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 08 лип, 2019 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 11.10.16
Подякував: 754 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 34753476347734783479>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.