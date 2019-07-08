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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 22:25
Alex2007 написав: Surfer написав: Баблонавт написав:
Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша
".
Зря интернет смеется. Хотя про интернет это врядли - скорее всего порохоботы в первую очередь дурью маются. Я не избиратель Зе, но , граждане, задумайтесь - какие у Украины шансы самой разрулить конфликт с Россией ? Только международные переговоры - будапештский
, нормандский форматы. Пока это все на что мы можем рассчитывать об этом говорили многие разумные политики и Зе здесь не первый. Но это разумный и правильный подход, возможно чуть ли не единственный.
Будапештский меморандум - это конечно хорошо.
Но как заставить всякие Европки и Америки обратить внимание на этот документ?
Вот был бы у нас козырь в рукаве, типа как у Ким Чен Ына парочка ракет (можно даже не запускать, достаточно просто Ляшка посадить возле пульта
) - вот тогда бы нас услышали и учитывали мнение Украины.
А так будут выгонять в коридор.
И особо неважно имя президента, к-рого будут выгонять в коридор.
А у нас выхода другого нет. Будапештский и нормандские форматы - единственное где мы можем что то сделать. Минск мертвая формула это давно было ясно. И этим надо было заниматься с первых дней войны, а не пилить со свинарчуками военные бюджеты , открывать новые рошены и пиариться на томосах и перерезании ленточек у каждой будки и гонять чаи с кумом путина. Кстати о будапештском формате первой говорила именно Тимошенко. И никто кроме нее не смог бы сдвинуть этот камень с мертвой точки с ее способностями к убеждению, знаниями , опытом, ее действительным реноме в мире, зарабатываемом десятилетиями а не нарисованном в сериале для местного лохотората. Вот кого первым выставят в коридор - это Зеленского, это да. А Тимошенко фиг выставишь - там хватка тиранозавра выкованная десятилетиями в на тернистом пути в политике. Но наш народ любит поиграть в популизм. Вот кто главный популист у нас на самом деле - это наш избиратель. С одной стороны он всех обвиняет в популизме и тут же бежит голосовать за завершения АТО за часы и гривну па 10, или за героя телесериала в котором красиво было все нарисовано. Вот где махровый популизм.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:37
pesikot написав: rjkz написав:
не-а, не понимаем.
Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?
Решение суда есть ? нет. Вы так любите обелять Портнова, что по нему нет решения суда. Но тут, без суда и следствия
rjkz написав:
Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.
Но пороху все по роху - он на сцене бухой зажигает.
Это не результат Ющенко или Порошенко. Это результат твоего недоразвитого мозга.
Когда ты не можешь сделать никаких выводов. А только пишешь, как хорошо было при СССР, когда ты был мелким и мамка тебе сопли подтирала.
ты уже нагрузился? рановато вроде - закусывай хорошо, рошенкой хотя-бы. с кем бухаешь? с шефом? привет передавай, пусть тоже конфетку скушает, только без ликера- ему уже хватит.
1. ни разу не вспоминал про портнова
2. это о ком?
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:47
Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:
Кто о чем, а кремлебот о своих проблемах. Действительно, как Украина могла пойти против рашкиного "миротворчества" в Сирии? Как посмели??
Кто о чем, а соросенок не пропустит даже намека на камень в американский огород
А между тем, с Сирией для Украины все проще простого - будучи пострадавшей от внешней агрессии, осуждать любое внешнее вмешательство в жизнь независимого государства!
Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.
при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.
Правда, США тоже сыграло по своим правилам - борьба с международным терроризмом, и ...ОЙ! Случайно до 300 ихтамнетов попали в мясорубку. Теперь этих ихтамнетов и вправду там нет.
А демонстрация силы томагавками мгновенно устроила очереди у кремлевских сортиров, и последовавший дефицит туалетной бумаги привело к исчезновению архивов фсб.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:54
airmax78 написав:
И если вы меня не уговорите остаться.
Уговаривать не стану. Но и прогонять тоже. Это фишка порохоботов указывать украинцам с другим мнением на дверь (пресловутое "чемодан-вокзал-россия").
Чем меньше уезжает, тем лучше! О возвращении уже уехавших даже не мечтаю. О них придется забыть на долгие годы...
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:01
zРадио написав: rjkz написав: shapo написав:
Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?
Возраст уже не самый молодой.
Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?
В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.
Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.
Не, не смотрел. Есть и другие примеры - Портнов приехал 460 баксами, женой и дочкой в конце 90-го, а в 2000-м он "стоил" больше 2 млн баксов, не считая его частной школы QA в Маунтин Вью. Приехал без языка, а его жуткий акцент по прошествии почти 30 лет ужасает. И он еще приподает на инглише! Таксистом если идти работать, то есть большой риск им и остаться навсегда
Если тот уровень языка, что я думаю, у Макса есть и МВА, то работу он найдет без проблем. Это может быть на первое время и не по его короне, но со временем все наладится. Главное - туда попасть, а это - проблема из проблем для всех страждущих. Одного желания - мало.
Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:01
rjkz написав:
А демонстрация силы томагавками мгновенно устроила очереди у кремлевских сортиров, и последовавший дефицит туалетной бумаги привело к исчезновению архивов фсб.
Тем не менее, они оттуда не соизволили. Хутину по барабану на этих 300 ихтамнетов. И на тех ХХХ-ХХХХ ихтамнетов, которые нашли покой на Донбассе. Вот в чем проблема.
Увы, нет такой цены, которую путинская россия не заплатит, чтобы оставить нас в покое.
Остается обороняться наименьшими потерями и ждать изменения статуса кво. В РФ исторически сильная и слабая власть меняются поочередно
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 08 лип, 2019 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:04
rjkz написав:
Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?
Я не люблю громких слов.
Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.
Мне не нравится не сам Зе (он, бедняга, старается изо всех сил, ничего особо противоречащего моей личной позиции он не произносил), а происходящее при Зе.
Строго говоря, даже не при Зе, а начиная с последних недель правления ПАПа.
Надеюсь, вы сами можете перечислить события, которые имеются в виду, начиная с Окружного суда с Приватом и заканчивая Филаретом и телемостом.
Вы, конечно, можете сказать: "это ПАП подложил свинью будущей власти".
А я скажу: "это ПАП сдерживал всю эту шайку-лейку, готовую рвать любого, кто даст слабину".
Что есть истина? (с)
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:04
Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:
Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.
А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток?
А на полшага назад не хочешь отмотать?
Там отматывать надо лет на 200 назад.
Даже больше - больше 2000 лет.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:08
airmax78 написав: zРадио написав: rjkz написав:
В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.
Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.
Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться
Я не такой талантливый и эксцентричный как Таир - буду в офисе скучном сидеть, как в Киеве сижу. Но это если повезет. И если вы меня не уговорите остаться.
МАкс, Ваша успешная карьера в Киеве не гарантирует ничего Вашей дочке (или 2-м?).
Так что я точно не буду уговаривать.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:14
Sommer написав: rjkz написав: Баблонавт написав:
Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.
И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.
Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.
Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче).
И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико"
Очередной волгарь с методичкой наперевес.
Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.
А тут - другой случай.
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