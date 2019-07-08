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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3476347734783479> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 178 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 49 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 11 Всього голосів : 178 Додано: Пон 08 лип, 2019 22:25 Alex2007 написав: Surfer написав: Баблонавт написав: Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша". Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша".



Зря интернет смеется. Хотя про интернет это врядли - скорее всего порохоботы в первую очередь дурью маются. Я не избиратель Зе, но , граждане, задумайтесь - какие у Украины шансы самой разрулить конфликт с Россией ? Только международные переговоры - будапештский , нормандский форматы. Пока это все на что мы можем рассчитывать об этом говорили многие разумные политики и Зе здесь не первый. Но это разумный и правильный подход, возможно чуть ли не единственный. Зря интернет смеется. Хотя про интернет это врядли - скорее всего порохоботы в первую очередь дурью маются. Я не избиратель Зе, но , граждане, задумайтесь - какие у Украины шансы самой разрулить конфликт с Россией ?, нормандский форматы. Пока это все на что мы можем рассчитывать об этом говорили многие разумные политики и Зе здесь не первый. Но это разумный и правильный подход, возможно чуть ли не единственный.



Будапештский меморандум - это конечно хорошо.

Но как заставить всякие Европки и Америки обратить внимание на этот документ?



Вот был бы у нас козырь в рукаве, типа как у Ким Чен Ына парочка ракет (можно даже не запускать, достаточно просто Ляшка посадить возле пульта ) - вот тогда бы нас услышали и учитывали мнение Украины.

А так будут выгонять в коридор.



И особо неважно имя президента, к-рого будут выгонять в коридор. Будапештский меморандум - это конечно хорошо.Но как заставить всякие Европки и Америки обратить внимание на этот документ?Вот был бы у нас козырь в рукаве, типа как у Ким Чен Ына парочка ракет (можно даже не запускать, достаточно просто Ляшка посадить возле пульта) - вот тогда бы нас услышали и учитывали мнение Украины.А так будут выгонять в коридор.И особо неважно имя президента, к-рого будут выгонять в коридор.



А у нас выхода другого нет. Будапештский и нормандские форматы - единственное где мы можем что то сделать. Минск мертвая формула это давно было ясно. И этим надо было заниматься с первых дней войны, а не пилить со свинарчуками военные бюджеты , открывать новые рошены и пиариться на томосах и перерезании ленточек у каждой будки и гонять чаи с кумом путина. Кстати о будапештском формате первой говорила именно Тимошенко. И никто кроме нее не смог бы сдвинуть этот камень с мертвой точки с ее способностями к убеждению, знаниями , опытом, ее действительным реноме в мире, зарабатываемом десятилетиями а не нарисованном в сериале для местного лохотората. Вот кого первым выставят в коридор - это Зеленского, это да. А Тимошенко фиг выставишь - там хватка тиранозавра выкованная десятилетиями в на тернистом пути в политике. Но наш народ любит поиграть в популизм. Вот кто главный популист у нас на самом деле - это наш избиратель. С одной стороны он всех обвиняет в популизме и тут же бежит голосовать за завершения АТО за часы и гривну па 10, или за героя телесериала в котором красиво было все нарисовано. Вот где махровый популизм. А у нас выхода другого нет. Будапештский и нормандские форматы - единственное где мы можем что то сделать. Минск мертвая формула это давно было ясно. И этим надо было заниматься с первых дней войны, а не пилить со свинарчуками военные бюджеты , открывать новые рошены и пиариться на томосах и перерезании ленточек у каждой будки и гонять чаи с кумом путина. Кстати о будапештском формате первой говорила именно Тимошенко. И никто кроме нее не смог бы сдвинуть этот камень с мертвой точки с ее способностями к убеждению, знаниями , опытом, ее действительным реноме в мире, зарабатываемом десятилетиями а не нарисованном в сериале для местного лохотората. Вот кого первым выставят в коридор - это Зеленского, это да. А Тимошенко фиг выставишь - там хватка тиранозавра выкованная десятилетиями в на тернистом пути в политике. Но наш народ любит поиграть в популизм. Вот кто главный популист у нас на самом деле - это наш избиратель. С одной стороны он всех обвиняет в популизме и тут же бежит голосовать за завершения АТО за часы и гривну па 10, или за героя телесериала в котором красиво было все нарисовано. Вот где махровый популизм. Surfer

Повідомлень: 1928 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 656 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 22:37 pesikot написав: rjkz написав: не-а, не понимаем.

Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?

не-а, не понимаем.Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?

Решение суда есть ? нет. Вы так любите обелять Портнова, что по нему нет решения суда. Но тут, без суда и следствия

rjkz написав: Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.

Но пороху все по роху - он на сцене бухой зажигает. Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.Но пороху все по роху - он на сцене бухой зажигает.

Это не результат Ющенко или Порошенко. Это результат твоего недоразвитого мозга.

Когда ты не можешь сделать никаких выводов. А только пишешь, как хорошо было при СССР, когда ты был мелким и мамка тебе сопли подтирала. Решение суда есть ? нет. Вы так любите обелять Портнова, что по нему нет решения суда. Но тут, без суда и следствияЭто не результат Ющенко или Порошенко. Это результат твоего недоразвитого мозга.Когда ты не можешь сделать никаких выводов. А только пишешь, как хорошо было при СССР, когда ты был мелким и мамка тебе сопли подтирала.



ты уже нагрузился? рановато вроде - закусывай хорошо, рошенкой хотя-бы. с кем бухаешь? с шефом? привет передавай, пусть тоже конфетку скушает, только без ликера- ему уже хватит.

1. ни разу не вспоминал про портнова

2. это о ком? ты уже нагрузился? рановато вроде - закусывай хорошо, рошенкой хотя-бы. с кем бухаешь? с шефом? привет передавай, пусть тоже конфетку скушает, только без ликера- ему уже хватит.1. ни разу не вспоминал про портнова2. это о ком? rjkz

Повідомлень: 9639 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 22:47 Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:

Кто о чем, а кремлебот о своих проблемах. Действительно, как Украина могла пойти против рашкиного "миротворчества" в Сирии? Как посмели?? Кто о чем, а кремлебот о своих проблемах. Действительно, как Украина могла пойти против рашкиного "миротворчества" в Сирии? Как посмели??



Кто о чем, а соросенок не пропустит даже намека на камень в американский огород



А между тем, с Сирией для Украины все проще простого - будучи пострадавшей от внешней агрессии, осуждать любое внешнее вмешательство в жизнь независимого государства! Кто о чем, а соросенок не пропустит даже намека на камень в американский огородА между тем, с Сирией для Украины все проще простого - будучи пострадавшей от внешней агрессии, осуждать любое внешнее вмешательство в жизнь независимого государства!



Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии. Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.



при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.

Правда, США тоже сыграло по своим правилам - борьба с международным терроризмом, и ...ОЙ! Случайно до 300 ихтамнетов попали в мясорубку. Теперь этих ихтамнетов и вправду там нет.

А демонстрация силы томагавками мгновенно устроила очереди у кремлевских сортиров, и последовавший дефицит туалетной бумаги привело к исчезновению архивов фсб. при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.Правда, США тоже сыграло по своим правилам - борьба с международным терроризмом, и ...ОЙ! Случайно до 300 ихтамнетов попали в мясорубку. Теперь этих ихтамнетов и вправду там нет.А демонстрация силы томагавками мгновенно устроила очереди у кремлевских сортиров, и последовавший дефицит туалетной бумаги привело к исчезновению архивов фсб. rjkz

Повідомлень: 9639 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 22:54 airmax78 написав: И если вы меня не уговорите остаться. И если вы меня не уговорите остаться.



Уговаривать не стану. Но и прогонять тоже. Это фишка порохоботов указывать украинцам с другим мнением на дверь (пресловутое "чемодан-вокзал-россия").



Чем меньше уезжает, тем лучше! О возвращении уже уехавших даже не мечтаю. О них придется забыть на долгие годы... Уговаривать не стану. Но и прогонять тоже. Это фишка порохоботов указывать украинцам с другим мнением на дверь (пресловутое "чемодан-вокзал-россия").Чем меньше уезжает, тем лучше! О возвращении уже уехавших даже не мечтаю. О них придется забыть на долгие годы... zРадио

Повідомлень: 2886 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 23:01 zРадио написав: rjkz написав: shapo написав: Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?

Возраст уже не самый молодой.

Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами? Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?Возраст уже не самый молодой.Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?



В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем. В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.



Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.



Не, не смотрел. Есть и другие примеры - Портнов приехал 460 баксами, женой и дочкой в конце 90-го, а в 2000-м он "стоил" больше 2 млн баксов, не считая его частной школы QA в Маунтин Вью. Приехал без языка, а его жуткий акцент по прошествии почти 30 лет ужасает. И он еще приподает на инглише! Таксистом если идти работать, то есть большой риск им и остаться навсегда

Если тот уровень языка, что я думаю, у Макса есть и МВА, то работу он найдет без проблем. Это может быть на первое время и не по его короне, но со временем все наладится. Главное - туда попасть, а это - проблема из проблем для всех страждущих. Одного желания - мало.



Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.Не, не смотрел. Есть и другие примеры - Портнов приехал 460 баксами, женой и дочкой в конце 90-го, а в 2000-м он "стоил" больше 2 млн баксов, не считая его частной школы QA в Маунтин Вью. Приехал без языка, а его жуткий акцент по прошествии почти 30 лет ужасает. И он еще приподает на инглише! Таксистом если идти работать, то есть большой риск им и остаться навсегдаЕсли тот уровень языка, что я думаю, у Макса есть и МВА, то работу он найдет без проблем. Это может быть на первое время и не по его короне, но со временем все наладится. Главное - туда попасть, а это - проблема из проблем для всех страждущих. Одного желания - мало.Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться rjkz

Повідомлень: 9639 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 23:01 rjkz написав: А демонстрация силы томагавками мгновенно устроила очереди у кремлевских сортиров, и последовавший дефицит туалетной бумаги привело к исчезновению архивов фсб. А демонстрация силы томагавками мгновенно устроила очереди у кремлевских сортиров, и последовавший дефицит туалетной бумаги привело к исчезновению архивов фсб.



Тем не менее, они оттуда не соизволили. Хутину по барабану на этих 300 ихтамнетов. И на тех ХХХ-ХХХХ ихтамнетов, которые нашли покой на Донбассе. Вот в чем проблема.



Увы, нет такой цены, которую путинская россия не заплатит, чтобы оставить нас в покое.



Остается обороняться наименьшими потерями и ждать изменения статуса кво. В РФ исторически сильная и слабая власть меняются поочередно Тем не менее, они оттуда не соизволили. Хутину по барабану на этих 300 ихтамнетов. И на тех ХХХ-ХХХХ ихтамнетов, которые нашли покой на Донбассе. Вот в чем проблема.Увы, нет такой цены, которую путинская россия не заплатит, чтобы оставить нас в покое.Остается обороняться наименьшими потерями и ждать изменения статуса кво. В РФ исторически сильная и слабая власть меняются поочередно Востаннє редагувалось zРадио в Пон 08 лип, 2019 23:07, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2886 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 23:04 rjkz написав: Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими? Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?

Я не люблю громких слов.

Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.

Мне не нравится не сам Зе (он, бедняга, старается изо всех сил, ничего особо противоречащего моей личной позиции он не произносил), а происходящее при Зе.

Строго говоря, даже не при Зе, а начиная с последних недель правления ПАПа.

Надеюсь, вы сами можете перечислить события, которые имеются в виду, начиная с Окружного суда с Приватом и заканчивая Филаретом и телемостом.

Вы, конечно, можете сказать: "это ПАП подложил свинью будущей власти".

А я скажу: "это ПАП сдерживал всю эту шайку-лейку, готовую рвать любого, кто даст слабину".

Что есть истина? (с) Я не люблю громких слов.Мне не нравится не сам Зе (он, бедняга, старается изо всех сил, ничего особо противоречащего моей личной позиции он не произносил), а происходящее при Зе.Строго говоря, даже не при Зе, а начиная с последних недель правления ПАПа.Надеюсь, вы сами можете перечислить события, которые имеются в виду, начиная с Окружного суда с Приватом и заканчивая Филаретом и телемостом.Вы, конечно, можете сказать: "это ПАП подложил свинью будущей власти".А я скажу: "это ПАП сдерживал всю эту шайку-лейку, готовую рвать любого, кто даст слабину".Что есть истина? (с) Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16050 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1514 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 23:04 Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав: Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии. Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.



А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток? А на полшага назад не хочешь отмотать?

А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток?А на полшага назад не хочешь отмотать?



Там отматывать надо лет на 200 назад. Там отматывать надо лет на 200 назад.



Даже больше - больше 2000 лет. Даже больше - больше 2000 лет. rjkz

Повідомлень: 9639 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 23:08 airmax78 написав: zРадио написав: rjkz написав: В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем. В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.



Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.



Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться

Я не такой талантливый и эксцентричный как Таир - буду в офисе скучном сидеть, как в Киеве сижу. Но это если повезет. И если вы меня не уговорите остаться. Я не такой талантливый и эксцентричный как Таир - буду в офисе скучном сидеть, как в Киеве сижу. Но это если повезет. И если вы меня не уговорите остаться.



МАкс, Ваша успешная карьера в Киеве не гарантирует ничего Вашей дочке (или 2-м?).

Так что я точно не буду уговаривать. МАкс, Ваша успешная карьера в Киеве не гарантирует ничего Вашей дочке (или 2-м?).Так что я точно не буду уговаривать. rjkz

Повідомлень: 9639 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 23:14 Sommer написав: rjkz написав: Баблонавт написав: Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.

И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.

Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.

Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче). Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче).



И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико" И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико"



Очередной волгарь с методичкой наперевес. Очередной волгарь с методичкой наперевес.

Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.

А тут - другой случай. Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.А тут - другой случай. rjkz

Повідомлень: 9639 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3476347734783479> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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