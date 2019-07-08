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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 23:19
Так порохоботов не поймешь, плещут зраду на ровном месте.
Эти браслеты запустил отец одного из плененных моряков, там их имена, чтобы носящий не забывал о пленных. Такой же браслет был замечен у Вакарчука.
Поэтому ПОП год назад никак не мог носить этот браслет, он еще даже не знал, что бросит моряков на прорыв в Азовское море.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:27
rjkz написав: Sommer написав:
Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.
при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.
В Украину Янык тоже вроде приглашал. Правда с этим приглашением непонятно - то оно есть, то его нет, то оно опять есть...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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