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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 178
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
49
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 23:19

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
Юнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям"

https://news.liga.net/politics/photo/yunker-tusk-i-zelenskiy-s-brasletom-slava-geroyam-foto-sammita

Я представляю, какой бы вой поднялся, если бы эдак год назад По надел такой браслет...

А сейчас как-то на удивление тихо. :mrgreen:


Так порохоботов не поймешь, плещут зраду на ровном месте.
Эти браслеты запустил отец одного из плененных моряков, там их имена, чтобы носящий не забывал о пленных. Такой же браслет был замечен у Вакарчука.
Поэтому ПОП год назад никак не мог носить этот браслет, он еще даже не знал, что бросит моряков на прорыв в Азовское море.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 23:27

  rjkz написав:
  Sommer написав:Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.


при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.


В Украину Янык тоже вроде приглашал. Правда с этим приглашением непонятно - то оно есть, то его нет, то оно опять есть...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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