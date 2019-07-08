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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3476347734783479 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 178 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 49 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 11 Всього голосів : 178 Додано: Пон 08 лип, 2019 23:19 Re: Політичні дискусії Sommer написав: Юнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям"

https://news.liga.net/politics/photo/yunker-tusk-i-zelenskiy-s-brasletom-slava-geroyam-foto-sammita



Я представляю, какой бы вой поднялся, если бы эдак год назад По надел такой браслет...



А сейчас как-то на удивление тихо. Я представляю, какой бы вой поднялся, если бы эдак год назад По надел такой браслет...А сейчас как-то на удивление тихо.



Так порохоботов не поймешь, плещут зраду на ровном месте.

Эти браслеты запустил отец одного из плененных моряков, там их имена, чтобы носящий не забывал о пленных. Такой же браслет был замечен у Вакарчука.

Поэтому ПОП год назад никак не мог носить этот браслет, он еще даже не знал, что бросит моряков на прорыв в Азовское море. Так порохоботов не поймешь, плещут зраду на ровном месте.Эти браслеты запустил отец одного из плененных моряков, там их имена, чтобы носящий не забывал о пленных. Такой же браслет был замечен у Вакарчука.Поэтому ПОП год назад никак не мог носить этот браслет, он еще даже не знал, что бросит моряков на прорыв в Азовское море. freeze 4 Повідомлень: 12146 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 23:27 rjkz написав: Sommer написав: Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии. Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.



при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.

при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.



В Украину Янык тоже вроде приглашал. Правда с этим приглашением непонятно - то оно есть, то его нет, то оно опять есть... В Украину Янык тоже вроде приглашал. Правда с этим приглашением непонятно - то оно есть, то его нет, то оно опять есть... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4436 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 23:31 freeze написав: Sommer написав: Юнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям"

https://news.liga.net/politics/photo/yunker-tusk-i-zelenskiy-s-brasletom-slava-geroyam-foto-sammita



Я представляю, какой бы вой поднялся, если бы эдак год назад По надел такой браслет...



А сейчас как-то на удивление тихо. Я представляю, какой бы вой поднялся, если бы эдак год назад По надел такой браслет...А сейчас как-то на удивление тихо.



Так порохоботов не поймешь, плещут зраду на ровном месте.

Эти браслеты запустил отец одного из плененных моряков, там их имена, чтобы носящий не забывал о пленных. Такой же браслет был замечен у Вакарчука.

Поэтому ПОП год назад никак не мог носить этот браслет, он еще даже не знал, что бросит моряков на прорыв в Азовское море. Так порохоботов не поймешь, плещут зраду на ровном месте.Эти браслеты запустил отец одного из плененных моряков, там их имена, чтобы носящий не забывал о пленных. Такой же браслет был замечен у Вакарчука.Поэтому ПОП год назад никак не мог носить этот браслет, он еще даже не знал, что бросит моряков на прорыв в Азовское море.



Опять у тебя с пониманием текста проблемы.



Хорошо, спрошу явно: если бы По надел браслет с такой надписью в декабре 2018-го, изошла бы на г**вно зекоманда и ее триколорные солисты? Опять у тебя с пониманием текста проблемы.Хорошо, спрошу явно: если бы По надел браслет с такой надписью в декабре 2018-го, изошла бы на г**вно зекоманда и ее триколорные солисты? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4436 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 23:41 zРадио написав: rjkz написав: А демонстрация силы томагавками мгновенно устроила очереди у кремлевских сортиров, и последовавший дефицит туалетной бумаги привело к исчезновению архивов фсб. А демонстрация силы томагавками мгновенно устроила очереди у кремлевских сортиров, и последовавший дефицит туалетной бумаги привело к исчезновению архивов фсб.



Тем не менее, они оттуда не соизволили. Хутину по барабану на этих 300 ихтамнетов. И на тех ХХХ-ХХХХ ихтамнетов, которые нашли покой на Донбассе. Вот в чем проблема.



Увы, нет такой цены, которую путинская россия не заплатит, чтобы оставить нас в покое.



Остается обороняться наименьшими потерями и ждать изменения статуса кво. В РФ исторически сильная и слабая власть меняются поочередно Тем не менее, они оттуда не соизволили. Хутину по барабану на этих 300 ихтамнетов. И на тех ХХХ-ХХХХ ихтамнетов, которые нашли покой на Донбассе. Вот в чем проблема.Увы, нет такой цены, которую путинская россия не заплатит, чтобы оставить нас в покое.Остается обороняться наименьшими потерями и ждать изменения статуса кво. В РФ исторически сильная и слабая власть меняются поочередно



Не совсем так - в Сирии рф пыталась прощупать "что позволено " на "одном поле" с США. Им это показали предельно ясно и самое главное - без раскачки и согласования с "линией партии", на уровне комбрига, и они мгновенно засунули все себе туда куда следовало.

Пытались бравировать словами, но мысли о военном противстоянии с США больше в голову не лезут.

Едем дальше. Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей.

Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше?

Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочных )

Наложили?

А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.

Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать. Не совсем так - в Сирии рф пыталась прощупать "что позволено " на "одном поле" с США. Им это показали предельно ясно и самое главное - без раскачки и согласования с "линией партии", на уровне комбрига, и они мгновенно засунули все себе туда куда следовало.Пытались бравировать словами, но мысли о военном противстоянии с США больше в голову не лезут.Едем дальше. Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей.Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше?Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочныхНаложили?А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать. rjkz

Повідомлень: 9642 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 23:50 Starikan написав: rjkz написав: Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими? Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?

Я не люблю громких слов.

Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.

Мне не нравится не сам Зе (он, бедняга, старается изо всех сил, ничего особо противоречащего моей личной позиции он не произносил), а происходящее при Зе.

Строго говоря, даже не при Зе, а начиная с последних недель правления ПАПа.

Надеюсь, вы сами можете перечислить события, которые имеются в виду, начиная с Окружного суда с Приватом и заканчивая Филаретом и телемостом.

Вы, конечно, можете сказать: "это ПАП подложил свинью будущей власти".

А я скажу: "это ПАП сдерживал всю эту шайку-лейку, готовую рвать любого, кто даст слабину".

Что есть истина? (с) Я не люблю громких слов.Мне не нравится не сам Зе (он, бедняга, старается изо всех сил, ничего особо противоречащего моей личной позиции он не произносил), а происходящее при Зе.Строго говоря, даже не при Зе, а начиная с последних недель правления ПАПа.Надеюсь, вы сами можете перечислить события, которые имеются в виду, начиная с Окружного суда с Приватом и заканчивая Филаретом и телемостом.Вы, конечно, можете сказать: "это ПАП подложил свинью будущей власти".А я скажу: "это ПАП сдерживал всю эту шайку-лейку, готовую рвать любого, кто даст слабину".Что есть истина? (с)



Ну и я не люблю "громких слов", но кроме расследований Бигуса есть много других историй, причем не из СМИ - живем не в вакууме.

А с чего-бы ему сдерживать? С кумом пуделя все было на мази, с ахметовым, который распалил Донбасс - торговые партнеры, фирташ вроде как в бегах, но Австрия его выдала США только после того как порох слез с трона. Со всем остальным - очень показательно голосование бпп и джеппоблока за генпрокурора. Ладно еще допустить, что бпп - белая и пушистая, но на джеппоблоковцах - клейма негде ставить. И они выбирают генпрокурора? Дайте угадаю - Луценко весь бывший состав фракции партии регионов пересадил! Включая лешу гончаренко, переобувшегося в бпп! Угадал? Как нет?

Поэтому, не навязываю, нам показали грустный цирк с заменой почетного президента партии регионов на учредителя партии регионов, а по странному сливу выборов порохом мне все больше не дает покоя мысль, что это все серии одного сериала, цель которого - отвлечь народ от того, что делается за кулисами. Ну и я не люблю "громких слов", но кроме расследований Бигуса есть много других историй, причем не из СМИ - живем не в вакууме.А с чего-бы ему сдерживать? С кумом пуделя все было на мази, с ахметовым, который распалил Донбасс - торговые партнеры, фирташ вроде как в бегах, но Австрия его выдала США только после того как порох слез с трона. Со всем остальным - очень показательно голосование бпп и джеппоблока за генпрокурора. Ладно еще допустить, что бпп - белая и пушистая, но на джеппоблоковцах - клейма негде ставить. И они выбирают генпрокурора? Дайте угадаю - Луценко весь бывший состав фракции партии регионов пересадил! Включая лешу гончаренко, переобувшегося в бпп! Угадал? Как нет?Поэтому, не навязываю, нам показали грустный цирк с заменой почетного президента партии регионов на учредителя партии регионов, а по странному сливу выборов порохом мне все больше не дает покоя мысль, что это все серии одного сериала, цель которого - отвлечь народ от того, что делается за кулисами. rjkz

Повідомлень: 9642 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 00:13 Sommer написав: rjkz написав: Sommer написав: Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии. Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.



при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.

при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.



В Украину Янык тоже вроде приглашал. Правда с этим приглашением непонятно - то оно есть, то его нет, то оно опять есть... В Украину Янык тоже вроде приглашал. Правда с этим приглашением непонятно - то оно есть, то его нет, то оно опять есть...



В том то и оно, что его надо было в контексте логики пуделя сразу на стол и вводить войска, но пока он сопли жевал и захватывал по ДРУГОМУ СЦЕНАРИЮ Крым - время ушло и офоща "скинули" формально уже. Поэтому не клеилось. Не клеился крымский сценарий с введением зеленых человечков на следующее же утро после бегства офоща из КИЕВА (он еще был в Украине) и просьба о введении войск....на Донбасс, на границе с которым их и не было предусмотрено.

Сценарий,как я себе вижу, планировался грузинский - начало войны в Крыму и "принуждение к миру" ударом с севера на Киев. Все приготовления были сделаны, включая ударные группировки в Краснодарском крае и Белгородской области. В Ростовской области в конце зимы и начале весны достаточного для вторжения количества РЕГУЛЯРНЫХ войск - не было. Нечего было вводить кроме нанятых офощем и ахметовым отморозков с обоих сторон границы. И их можно было спокойно в открытом поле расстреливать как в тире, но тогда-бы не срослось все остальное.А уже к концу мая-началу июня начали регулярные войска входить. Правда немного - основная часть все-же за поребриком концентрировалась. В том то и оно, что его надо было в контексте логики пуделя сразу на стол и вводить войска, но пока он сопли жевал и захватывал по ДРУГОМУ СЦЕНАРИЮ Крым - время ушло и офоща "скинули" формально уже. Поэтому не клеилось. Не клеился крымский сценарий с введением зеленых человечков на следующее же утро после бегства офоща из КИЕВА (он еще был в Украине) и просьба о введении войск....на Донбасс, на границе с которым их и не было предусмотрено.Сценарий,как я себе вижу, планировался грузинский - начало войны в Крыму и "принуждение к миру" ударом с севера на Киев. Все приготовления были сделаны, включая ударные группировки в Краснодарском крае и Белгородской области. В Ростовской области в конце зимы и начале весны достаточного для вторжения количества РЕГУЛЯРНЫХ войск - не было. Нечего было вводить кроме нанятых офощем и ахметовым отморозков с обоих сторон границы. И их можно было спокойно в открытом поле расстреливать как в тире, но тогда-бы не срослось все остальное.А уже к концу мая-началу июня начали регулярные войска входить. Правда немного - основная часть все-же за поребриком концентрировалась. rjkz

Повідомлень: 9642 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 00:22 По полкам разложили:



"- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..



1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.



Например, Гончарук и Богдан. Нефедов и Разумков.



Всякая конкретная ситуация длится недолго.



2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.



Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. Собственную супругу, Зеленский видит, я так понимаю, раза в три реже.



3. Никакой конкретной политики команда не проводит.



Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.



Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.



Это означает, что Зеленский боится войны.



И особенно боится принимать конкретные решения по войне.



Оно и понятно: Украина приходяща, а российский кино-бюджет - вечен.



Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».



4. Зеленский боятся и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.



За что же ее любить?..



5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)



Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.



Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.



Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.



6. Зеленский системно сидит на эээ...допинге.



Это значит, что он не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.



А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.



Это, в свою очередь, означает, что:



- четкой, спланированной политики не будет,



- будет борьба группировок у трона,



- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.



7. И, наконец, самое главное.



Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.



Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом.



Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.



Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.



И две подсказки желающим побороться за штурвал:



А) Стратегическая:



- ничего ещё не решено, даже решаться, как следует, ещё не начало. Боритеся та поборите; никакой силы там нет, наоборот, есть шатания и управляемость;



Б) Тактическая:



- уличных протестов Зе-команда не держит от слова «совсем». Они же от «имени народа». И всякий раз когда народ против - для них катастрофа.



Все будет решено на улице.



Учтите это.)



Бояться не надо. Они «сильны», ровно настолько, насколько вы себе навоображали." airmax78 Повідомлень: 30705 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 00:40 rjkz написав: Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей.

Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше?

Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочных )

Наложили?

А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.

Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей.Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше?Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочныхНаложили?А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.



Логика понятна и принятна. Но поверьте, такими темпами, как развиваются события, дождаться, когда путен тавой, будет быстрее Джавелины то дали на 4-й год, не месяц!!!



rjkz написав:

Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать. Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать.



А вот это, надеюсь, было просто ради красного словца. Недооценка противника - величайшая ошибка в истории Логика понятна и принятна. Но поверьте, такими темпами, как развиваются события, дождаться, когда путен тавой, будет быстрееДжавелины то дали на 4-й год, не месяц!!!А вот это, надеюсь, было просто ради красного словца. Недооценка противника - величайшая ошибка в истории zРадио

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