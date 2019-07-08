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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 23:19
Так порохоботов не поймешь, плещут зраду на ровном месте.
Эти браслеты запустил отец одного из плененных моряков, там их имена, чтобы носящий не забывал о пленных. Такой же браслет был замечен у Вакарчука.
Поэтому ПОП год назад никак не мог носить этот браслет, он еще даже не знал, что бросит моряков на прорыв в Азовское море.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:27
rjkz написав: Sommer написав:
Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.
при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.
В Украину Янык тоже вроде приглашал. Правда с этим приглашением непонятно - то оно есть, то его нет, то оно опять есть...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:31
freeze написав:
Так порохоботов не поймешь, плещут зраду на ровном месте.
Эти браслеты запустил отец одного из плененных моряков, там их имена, чтобы носящий не забывал о пленных. Такой же браслет был замечен у Вакарчука.
Поэтому ПОП год назад никак не мог носить этот браслет, он еще даже не знал, что бросит моряков на прорыв в Азовское море.
Опять у тебя с пониманием текста проблемы.
Хорошо, спрошу явно: если бы По надел браслет с такой надписью в декабре 2018-го, изошла бы на г**вно зекоманда и ее триколорные солисты?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:41
zРадио написав: rjkz написав:
А демонстрация силы томагавками мгновенно устроила очереди у кремлевских сортиров, и последовавший дефицит туалетной бумаги привело к исчезновению архивов фсб.
Тем не менее, они оттуда не соизволили. Хутину по барабану на этих 300 ихтамнетов. И на тех ХХХ-ХХХХ ихтамнетов, которые нашли покой на Донбассе. Вот в чем проблема.
Увы, нет такой цены, которую путинская россия не заплатит, чтобы оставить нас в покое.
Остается обороняться наименьшими потерями и ждать изменения статуса кво. В РФ исторически сильная и слабая власть меняются поочередно
Не совсем так - в Сирии рф пыталась прощупать "что позволено " на "одном поле" с США. Им это показали предельно ясно и самое главное - без раскачки и согласования с "линией партии", на уровне комбрига, и они мгновенно засунули все себе туда куда следовало.
Пытались бравировать словами, но мысли о военном противстоянии с США больше в голову не лезут.
Едем дальше. Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей.
Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше?
Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочных
)
Наложили?
А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.
Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:50
Starikan написав: rjkz написав:
Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?
Я не люблю громких слов.
Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.
Мне не нравится не сам Зе (он, бедняга, старается изо всех сил, ничего особо противоречащего моей личной позиции он не произносил), а происходящее при Зе.
Строго говоря, даже не при Зе, а начиная с последних недель правления ПАПа.
Надеюсь, вы сами можете перечислить события, которые имеются в виду, начиная с Окружного суда с Приватом и заканчивая Филаретом и телемостом.
Вы, конечно, можете сказать: "это ПАП подложил свинью будущей власти".
А я скажу: "это ПАП сдерживал всю эту шайку-лейку, готовую рвать любого, кто даст слабину".
Что есть истина? (с)
Ну и я не люблю "громких слов", но кроме расследований Бигуса есть много других историй, причем не из СМИ - живем не в вакууме.
А с чего-бы ему сдерживать? С кумом пуделя все было на мази, с ахметовым, который распалил Донбасс - торговые партнеры, фирташ вроде как в бегах, но Австрия его выдала США только после того как порох слез с трона. Со всем остальным - очень показательно голосование бпп и джеппоблока за генпрокурора. Ладно еще допустить, что бпп - белая и пушистая, но на джеппоблоковцах - клейма негде ставить. И они выбирают генпрокурора? Дайте угадаю - Луценко весь бывший состав фракции партии регионов пересадил! Включая лешу гончаренко, переобувшегося в бпп! Угадал? Как нет?
Поэтому, не навязываю, нам показали грустный цирк с заменой почетного президента партии регионов на учредителя партии регионов, а по странному сливу выборов порохом мне все больше не дает покоя мысль, что это все серии одного сериала, цель которого - отвлечь народ от того, что делается за кулисами.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 00:13
Sommer написав: rjkz написав: Sommer написав:
Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.
при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.
В Украину Янык тоже вроде приглашал. Правда с этим приглашением непонятно - то оно есть, то его нет, то оно опять есть...
В том то и оно, что его надо было в контексте логики пуделя сразу на стол и вводить войска, но пока он сопли жевал и захватывал по ДРУГОМУ СЦЕНАРИЮ Крым - время ушло и офоща "скинули" формально уже. Поэтому не клеилось. Не клеился крымский сценарий с введением зеленых человечков на следующее же утро после бегства офоща из КИЕВА (он еще был в Украине) и просьба о введении войск....на Донбасс, на границе с которым их и не было предусмотрено.
Сценарий,как я себе вижу, планировался грузинский - начало войны в Крыму и "принуждение к миру" ударом с севера на Киев. Все приготовления были сделаны, включая ударные группировки в Краснодарском крае и Белгородской области. В Ростовской области в конце зимы и начале весны достаточного для вторжения количества РЕГУЛЯРНЫХ войск - не было. Нечего было вводить кроме нанятых офощем и ахметовым отморозков с обоих сторон границы. И их можно было спокойно в открытом поле расстреливать как в тире, но тогда-бы не срослось все остальное.А уже к концу мая-началу июня начали регулярные войска входить. Правда немного - основная часть все-же за поребриком концентрировалась.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 00:22
По полкам разложили:
"- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..
1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.
Например, Гончарук и Богдан. Нефедов и Разумков.
Всякая конкретная ситуация длится недолго.
2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.
Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. Собственную супругу, Зеленский видит, я так понимаю, раза в три реже.
3. Никакой конкретной политики команда не проводит.
Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.
Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.
Это означает, что Зеленский боится войны.
И особенно боится принимать конкретные решения по войне.
Оно и понятно: Украина приходяща, а российский кино-бюджет - вечен.
Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».
4. Зеленский боятся и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.
За что же ее любить?..
5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)
Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.
Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.
Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.
6. Зеленский системно сидит на эээ...допинге.
Это значит, что он не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.
А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.
Это, в свою очередь, означает, что:
- четкой, спланированной политики не будет,
- будет борьба группировок у трона,
- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.
7. И, наконец, самое главное.
Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.
Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом.
Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.
Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.
И две подсказки желающим побороться за штурвал:
А) Стратегическая:
- ничего ещё не решено, даже решаться, как следует, ещё не начало. Боритеся та поборите; никакой силы там нет, наоборот, есть шатания и управляемость;
Б) Тактическая:
- уличных протестов Зе-команда не держит от слова «совсем». Они же от «имени народа». И всякий раз когда народ против - для них катастрофа.
Все будет решено на улице.
Учтите это.)
Бояться не надо. Они «сильны», ровно настолько, насколько вы себе навоображали."
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Додано: Вів 09 лип, 2019 00:40
rjkz написав:
Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей.
Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше?
Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочных
)
Наложили?
А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.
Логика понятна и принятна. Но поверьте, такими темпами, как развиваются события, дождаться, когда путен тавой, будет быстрее
Джавелины то дали на 4-й год, не месяц!!!
rjkz написав:
Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать.
А вот это, надеюсь, было просто ради красного словца. Недооценка противника - величайшая ошибка в истории
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