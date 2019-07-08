Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я представляю, какой бы вой поднялся, если бы эдак год назад По надел такой браслет...
А сейчас как-то на удивление тихо.
Так порохоботов не поймешь, плещут зраду на ровном месте. Эти браслеты запустил отец одного из плененных моряков, там их имена, чтобы носящий не забывал о пленных. Такой же браслет был замечен у Вакарчука. Поэтому ПОП год назад никак не мог носить этот браслет, он еще даже не знал, что бросит моряков на прорыв в Азовское море.
Опять у тебя с пониманием текста проблемы.
Хорошо, спрошу явно: если бы По надел браслет с такой надписью в декабре 2018-го, изошла бы на г**вно зекоманда и ее триколорные солисты?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
rjkz написав:А демонстрация силы томагавками мгновенно устроила очереди у кремлевских сортиров, и последовавший дефицит туалетной бумаги привело к исчезновению архивов фсб.
Тем не менее, они оттуда не соизволили. Хутину по барабану на этих 300 ихтамнетов. И на тех ХХХ-ХХХХ ихтамнетов, которые нашли покой на Донбассе. Вот в чем проблема.
Увы, нет такой цены, которую путинская россия не заплатит, чтобы оставить нас в покое.
Остается обороняться наименьшими потерями и ждать изменения статуса кво. В РФ исторически сильная и слабая власть меняются поочередно
Не совсем так - в Сирии рф пыталась прощупать "что позволено " на "одном поле" с США. Им это показали предельно ясно и самое главное - без раскачки и согласования с "линией партии", на уровне комбрига, и они мгновенно засунули все себе туда куда следовало. Пытались бравировать словами, но мысли о военном противстоянии с США больше в голову не лезут. Едем дальше. Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей. Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше? Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочных ) Наложили? А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности. Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать.
rjkz написав: Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?
Я не люблю громких слов.
Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.
Мне не нравится не сам Зе (он, бедняга, старается изо всех сил, ничего особо противоречащего моей личной позиции он не произносил), а происходящее при Зе. Строго говоря, даже не при Зе, а начиная с последних недель правления ПАПа. Надеюсь, вы сами можете перечислить события, которые имеются в виду, начиная с Окружного суда с Приватом и заканчивая Филаретом и телемостом. Вы, конечно, можете сказать: "это ПАП подложил свинью будущей власти". А я скажу: "это ПАП сдерживал всю эту шайку-лейку, готовую рвать любого, кто даст слабину". Что есть истина? (с)
Ну и я не люблю "громких слов", но кроме расследований Бигуса есть много других историй, причем не из СМИ - живем не в вакууме. А с чего-бы ему сдерживать? С кумом пуделя все было на мази, с ахметовым, который распалил Донбасс - торговые партнеры, фирташ вроде как в бегах, но Австрия его выдала США только после того как порох слез с трона. Со всем остальным - очень показательно голосование бпп и джеппоблока за генпрокурора. Ладно еще допустить, что бпп - белая и пушистая, но на джеппоблоковцах - клейма негде ставить. И они выбирают генпрокурора? Дайте угадаю - Луценко весь бывший состав фракции партии регионов пересадил! Включая лешу гончаренко, переобувшегося в бпп! Угадал? Как нет? Поэтому, не навязываю, нам показали грустный цирк с заменой почетного президента партии регионов на учредителя партии регионов, а по странному сливу выборов порохом мне все больше не дает покоя мысль, что это все серии одного сериала, цель которого - отвлечь народ от того, что делается за кулисами.
Sommer написав:Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.
при всей моей поддержке позиции США по Сирии, там есть одна проблемка, формальная - асад как глава государства "пригласил" ихтамнетов.
В Украину Янык тоже вроде приглашал. Правда с этим приглашением непонятно - то оно есть, то его нет, то оно опять есть...
В том то и оно, что его надо было в контексте логики пуделя сразу на стол и вводить войска, но пока он сопли жевал и захватывал по ДРУГОМУ СЦЕНАРИЮ Крым - время ушло и офоща "скинули" формально уже. Поэтому не клеилось. Не клеился крымский сценарий с введением зеленых человечков на следующее же утро после бегства офоща из КИЕВА (он еще был в Украине) и просьба о введении войск....на Донбасс, на границе с которым их и не было предусмотрено. Сценарий,как я себе вижу, планировался грузинский - начало войны в Крыму и "принуждение к миру" ударом с севера на Киев. Все приготовления были сделаны, включая ударные группировки в Краснодарском крае и Белгородской области. В Ростовской области в конце зимы и начале весны достаточного для вторжения количества РЕГУЛЯРНЫХ войск - не было. Нечего было вводить кроме нанятых офощем и ахметовым отморозков с обоих сторон границы. И их можно было спокойно в открытом поле расстреливать как в тире, но тогда-бы не срослось все остальное.А уже к концу мая-началу июня начали регулярные войска входить. Правда немного - основная часть все-же за поребриком концентрировалась.
rjkz написав: Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей. Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше? Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочных ) Наложили? А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.
Логика понятна и принятна. Но поверьте, такими темпами, как развиваются события, дождаться, когда путен тавой, будет быстрее Джавелины то дали на 4-й год, не месяц!!!
rjkz написав: Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать.
А вот это, надеюсь, было просто ради красного словца. Недооценка противника - величайшая ошибка в истории
Зеленський як президент - набагато слабший за Порошенка. Зеленський - капітулянт, не боєць. Боягуз і страхопуд. Зеленський , як комік, звик кривлятись перед кінокамерою.
Але в політиці клоунські кривляння - нічого не варті.
"Попытки создания совместного телепроекта с российскими пропагандистами – наглядное подтверждение "гибридной победы" Кремля в наших медиа.
раковая опухоль "русского мира" в это время расползается все шире. В информационной войне Украина откровенно проигрывает, беспомощно сдает кремлевским метастазам собственное медиа-пространство. Никаких чрезвычайных или решительных мер. Ни терапии, ни хирургии, как будто рак может вдруг сам как-нибудь рассосаться. Никакого понимания, что вместе с национальными медиа Кремль поглощает и государственную независимость. Что его "гибридная победа" - это наше совершенно негибридное поражение. Что не может быть никакой свободы слова для раковой опухоли, которая убивает страну."
Д, зеКоманда з кожним днем втрачає підтримку суспільства. Якби вибори в Верх. Раду були би у грудні, то зеКоманда отримала би 5% голосів. А може, взагалі пролетіла би, команда капітулянтів і нікчем. Який король, така і свита!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців