Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Хорошо, спрошу явно: если бы По надел браслет с такой надписью в декабре 2018-го, изошла бы на г**вно зекоманда и ее триколорные солисты?
У тебя, что непереносимость не только зеленого, но и желтого цвета ? Прямо сам на говно исходишь, это я тебя цитирую. Пусть бы ПОП одел такой браслет, лишь бы трезвый был, чисто выбритый и в выглаженном пиджаке. Ты сам хоть раз где то читал, чтобы Петю критиковали за желтый браслет с надписью Слава Украине ? Если не читал, то не надо фантазировать.