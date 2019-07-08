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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3477347834793480

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 178
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
49
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:22

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:Хорошо, спрошу явно: если бы По надел браслет с такой надписью в декабре 2018-го, изошла бы на г**вно зекоманда и ее триколорные солисты?


У тебя, что непереносимость не только зеленого, но и желтого цвета ? Прямо сам на говно исходишь, это я тебя цитирую.
Пусть бы ПОП одел такой браслет, лишь бы трезвый был, чисто выбритый и в выглаженном пиджаке. Ты сам хоть раз где то читал, чтобы Петю критиковали за желтый браслет с надписью Слава Украине ? Если не читал, то не надо фантазировать.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:54

Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных :)

https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:00

  Вкладчик1234 написав:Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных :)

https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800

Та да. Цельный образ дополняется хамством и матерщиной на публике. Самое любопытное, что его преданные соратники на него схожи и не стесняются - это клиника просто какая-то
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:19

  sequence написав:
  Вкладчик1234 написав:Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных :)

https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800

Та да. Цельный образ дополняется хамством и матерщиной на публике. Самое любопытное, что его преданные соратники на него схожи и не стесняются - это клиника просто какая-то


Подобное тянется к подобному.
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Две капли однородной жидкости, расположенные рядом всегда стремятся слиться в одну.
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