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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3477347834793480 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 178 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 49 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 11 Всього голосів : 178 Додано: Вів 09 лип, 2019 09:22 Re: Політичні дискусії Sommer написав: Хорошо, спрошу явно: если бы По надел браслет с такой надписью в декабре 2018-го, изошла бы на г**вно зекоманда и ее триколорные солисты?



У тебя, что непереносимость не только зеленого, но и желтого цвета ? Прямо сам на говно исходишь, это я тебя цитирую.

Пусть бы ПОП одел такой браслет, лишь бы трезвый был, чисто выбритый и в выглаженном пиджаке. Ты сам хоть раз где то читал, чтобы Петю критиковали за желтый браслет с надписью Слава Украине ? Если не читал, то не надо фантазировать. У тебя, что непереносимость не только зеленого, но и желтого цвета ? Прямо сам на говно исходишь, это я тебя цитирую.Пусть бы ПОП одел такой браслет, лишь бы трезвый был, чисто выбритый и в выглаженном пиджаке. Ты сам хоть раз где то читал, чтобы Петю критиковали за желтый браслет с надписью Слава Украине ? Если не читал, то не надо фантазировать. freeze 4 Повідомлень: 12149 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 09:54



https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800 Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8745 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6128 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 10:00 Вкладчик1234 написав: Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных



https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800 Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных

Та да. Цельный образ дополняется хамством и матерщиной на публике. Самое любопытное, что его преданные соратники на него схожи и не стесняются - это клиника просто какая-то Та да. Цельный образ дополняется хамством и матерщиной на публике. Самое любопытное, что его преданные соратники на него схожи и не стесняются - это клиника просто какая-то sequence Повідомлень: 2504 З нами з: 29.12.15 Подякував: 301 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 10:19 sequence написав: Вкладчик1234 написав: Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных



https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800 Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных

Та да. Цельный образ дополняется хамством и матерщиной на публике. Самое любопытное, что его преданные соратники на него схожи и не стесняются - это клиника просто какая-то Та да. Цельный образ дополняется хамством и матерщиной на публике. Самое любопытное, что его преданные соратники на него схожи и не стесняются - это клиника просто какая-то



Подобное тянется к подобному.

Это закон.

Две капли однородной жидкости, расположенные рядом всегда стремятся слиться в одну. Подобное тянется к подобному.Это закон.Две капли однородной жидкости, расположенные рядом всегда стремятся слиться в одну. freeze 4 Повідомлень: 12149 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 11:49 Очередной волгарь с методичкой наперевес.

Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.

А тут - другой случай.

Я много раз объяснял - повторяться не буду. Кроме всего - БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНО. Смотреть как страна с ожесточением в очередной раз наступает на те же грабли, выбирая новый парламент/президента, тасуя в сущности одну и ту же колоду затасканных карт, в который раз возлагая огромные надежды на ......

При этом ситуация все эти годы развивается ВО ВСЕХ СФЕРАХ от плохого к худшему. Что, конечно же, абсолютно никого не волнует - вот ТЕЛЕМОСТ это наше все. А всякие там рынки земли/фондовые/привлечение инвесторов/дефицит торгового баланса/вероятность близкая к 100% остаться без транзита газа уже зимой/ 1/8 ВВП, идущая на оплату и обслуживание госдолга/ очередная пирамида БС - КОМУ ЭТО НУЖНО? КОГО ИНТЕРЕСУЕТ БОРЩ, КОГДА ТАКИЕ ДЕЛА НА КУХНЕ? Я много раз объяснял - повторяться не буду. Кроме всего - БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНО. Смотреть как страна с ожесточением в очередной раз наступает на те же грабли, выбирая новый парламент/президента, тасуя в сущности одну и ту же колоду затасканных карт, в который раз возлагая огромные надежды на ......При этом ситуация все эти годы развивается ВО ВСЕХ СФЕРАХ от плохого к худшему. Что, конечно же, абсолютно никого не волнует - вот ТЕЛЕМОСТ это наше все. А всякие там- КОМУ ЭТО НУЖНО? Волгарь Повідомлень: 6764 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 12:08 zРадио написав: rjkz написав: Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей.

Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше?

Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочных )

Наложили?

А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.

Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей.Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше?Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочныхНаложили?А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.



Логика понятна и принятна. Но поверьте, такими темпами, как развиваются события, дождаться, когда путен тавой, будет быстрее Джавелины то дали на 4-й год, не месяц!!!



rjkz написав:

Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать. Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать.



А вот это, надеюсь, было просто ради красного словца. Недооценка противника - величайшая ошибка в истории Логика понятна и принятна. Но поверьте, такими темпами, как развиваются события, дождаться, когда путен тавой, будет быстрееДжавелины то дали на 4-й год, не месяц!!!А вот это, надеюсь, было просто ради красного словца. Недооценка противника - величайшая ошибка в истории



Я уверен, кроме яо и бесконечного людского ресурса, который не жалко, у рф нечего противопоставить военной машине США. Все эти смеющиеся искандеры способны быть нейтрализованы системой ПРО, а уровень авиации отстал качественно отстал на 2 десятилетия. Они могут чего-о достичь только ударив первыми, но потом будут уничтожены. Это если говорить об обычном вооружении.

В то-же время, сейчас проблематично новейшие (для рф) разработки поставлять в Донбасс, я имею ввиду виды вооружений уровня крылатых ракет и авиации. Я уверен, кроме яо и бесконечного людского ресурса, который не жалко, у рф нечего противопоставить военной машине США. Все эти смеющиеся искандеры способны быть нейтрализованы системой ПРО, а уровень авиации отстал качественно отстал на 2 десятилетия. Они могут чего-о достичь только ударив первыми, но потом будут уничтожены. Это если говорить об обычном вооружении.В то-же время, сейчас проблематично новейшие (для рф) разработки поставлять в Донбасс, я имею ввиду виды вооружений уровня крылатых ракет и авиации. rjkz

Повідомлень: 9647 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4239 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 12:16 Волгарь написав: Очередной волгарь с методичкой наперевес.

Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.

А тут - другой случай.

Я много раз объяснял - повторяться не буду. Кроме всего - БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНО. Смотреть как страна с ожесточением в очередной раз наступает на те же грабли, выбирая новый парламент/президента, тасуя в сущности одну и ту же колоду затасканных карт, в который раз возлагая огромные надежды на ......

При этом ситуация все эти годы развивается ВО ВСЕХ СФЕРАХ от плохого к худшему. Что, конечно же, абсолютно никого не волнует - вот ТЕЛЕМОСТ это наше все. А всякие там рынки земли/фондовые/привлечение инвесторов/дефицит торгового баланса/вероятность близкая к 100% остаться без транзита газа уже зимой/ 1/8 ВВП, идущая на оплату и обслуживание госдолга/ очередная пирамида БС - КОМУ ЭТО НУЖНО? КОГО ИНТЕРЕСУЕТ БОРЩ, КОГДА ТАКИЕ ДЕЛА НА КУХНЕ? Я много раз объяснял - повторяться не буду. Кроме всего - БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНО. Смотреть как страна с ожесточением в очередной раз наступает на те же грабли, выбирая новый парламент/президента, тасуя в сущности одну и ту же колоду затасканных карт, в который раз возлагая огромные надежды на ......При этом ситуация все эти годы развивается ВО ВСЕХ СФЕРАХ от плохого к худшему. Что, конечно же, абсолютно никого не волнует - вот ТЕЛЕМОСТ это наше все. А всякие там- КОМУ ЭТО НУЖНО?



"Ошибаетесь, дорогой товарищ" (с)

Олигархат, который устраивает такое шоу для народа, его побаивается, вынужден изворачиваться и тасовать колоду, по сравнению с ситуацией в соседней стране, где все примитивно цинично и "стабильно". Не интересно.

С другой стороны, кроме ошпаренных кипятком "патриотов" и местных ватников, никому не интересно в принципе - "что там за поребриком?", в то время как вас судя по всему не отпускает интерес "четамухахлов?" "Ошибаетесь, дорогой товарищ" (с)Олигархат, который устраивает такое шоу для народа, его побаивается, вынужден изворачиваться и тасовать колоду, по сравнению с ситуацией в соседней стране, где все примитивно цинично и "стабильно". Не интересно.С другой стороны, кроме ошпаренных кипятком "патриотов" и местных ватников, никому не интересно в принципе - "что там за поребриком?", в то время как вас судя по всему не отпускает интерес "четамухахлов?" rjkz

Повідомлень: 9647 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4239 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3477347834793480 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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