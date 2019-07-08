Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Хорошо, спрошу явно: если бы По надел браслет с такой надписью в декабре 2018-го, изошла бы на г**вно зекоманда и ее триколорные солисты?
У тебя, что непереносимость не только зеленого, но и желтого цвета ? Прямо сам на говно исходишь, это я тебя цитирую. Пусть бы ПОП одел такой браслет, лишь бы трезвый был, чисто выбритый и в выглаженном пиджаке. Ты сам хоть раз где то читал, чтобы Петю критиковали за желтый браслет с надписью Слава Украине ? Если не читал, то не надо фантазировать.
Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум. А тут - другой случай.
Я много раз объяснял - повторяться не буду. Кроме всего - БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНО. Смотреть как страна с ожесточением в очередной раз наступает на те же грабли, выбирая новый парламент/президента, тасуя в сущности одну и ту же колоду затасканных карт, в который раз возлагая огромные надежды на ...... При этом ситуация все эти годы развивается ВО ВСЕХ СФЕРАХ от плохого к худшему. Что, конечно же, абсолютно никого не волнует - вот ТЕЛЕМОСТ это наше все. А всякие там рынки земли/фондовые/привлечение инвесторов/дефицит торгового баланса/вероятность близкая к 100% остаться без транзита газа уже зимой/ 1/8 ВВП, идущая на оплату и обслуживание госдолга/ очередная пирамида БС - КОМУ ЭТО НУЖНО? КОГО ИНТЕРЕСУЕТ БОРЩ, КОГДА ТАКИЕ ДЕЛА НА КУХНЕ?
rjkz написав: Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей. Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше? Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочных ) Наложили? А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.
Логика понятна и принятна. Но поверьте, такими темпами, как развиваются события, дождаться, когда путен тавой, будет быстрее Джавелины то дали на 4-й год, не месяц!!!
rjkz написав: Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать.
А вот это, надеюсь, было просто ради красного словца. Недооценка противника - величайшая ошибка в истории
Я уверен, кроме яо и бесконечного людского ресурса, который не жалко, у рф нечего противопоставить военной машине США. Все эти смеющиеся искандеры способны быть нейтрализованы системой ПРО, а уровень авиации отстал качественно отстал на 2 десятилетия. Они могут чего-о достичь только ударив первыми, но потом будут уничтожены. Это если говорить об обычном вооружении. В то-же время, сейчас проблематично новейшие (для рф) разработки поставлять в Донбасс, я имею ввиду виды вооружений уровня крылатых ракет и авиации.
Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум. А тут - другой случай.
Я много раз объяснял - повторяться не буду. Кроме всего - БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНО. Смотреть как страна с ожесточением в очередной раз наступает на те же грабли, выбирая новый парламент/президента, тасуя в сущности одну и ту же колоду затасканных карт, в который раз возлагая огромные надежды на ...... При этом ситуация все эти годы развивается ВО ВСЕХ СФЕРАХ от плохого к худшему. Что, конечно же, абсолютно никого не волнует - вот ТЕЛЕМОСТ это наше все. А всякие там рынки земли/фондовые/привлечение инвесторов/дефицит торгового баланса/вероятность близкая к 100% остаться без транзита газа уже зимой/ 1/8 ВВП, идущая на оплату и обслуживание госдолга/ очередная пирамида БС - КОМУ ЭТО НУЖНО? КОГО ИНТЕРЕСУЕТ БОРЩ, КОГДА ТАКИЕ ДЕЛА НА КУХНЕ?
"Ошибаетесь, дорогой товарищ" (с) Олигархат, который устраивает такое шоу для народа, его побаивается, вынужден изворачиваться и тасовать колоду, по сравнению с ситуацией в соседней стране, где все примитивно цинично и "стабильно". Не интересно. С другой стороны, кроме ошпаренных кипятком "патриотов" и местных ватников, никому не интересно в принципе - "что там за поребриком?", в то время как вас судя по всему не отпускает интерес "четамухахлов?"