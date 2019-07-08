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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3477347834793480

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 178
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
49
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
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Радикальна партія
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1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:22

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:Хорошо, спрошу явно: если бы По надел браслет с такой надписью в декабре 2018-го, изошла бы на г**вно зекоманда и ее триколорные солисты?


У тебя, что непереносимость не только зеленого, но и желтого цвета ? Прямо сам на говно исходишь, это я тебя цитирую.
Пусть бы ПОП одел такой браслет, лишь бы трезвый был, чисто выбритый и в выглаженном пиджаке. Ты сам хоть раз где то читал, чтобы Петю критиковали за желтый браслет с надписью Слава Украине ? Если не читал, то не надо фантазировать.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:54

Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных :)

https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:00

  Вкладчик1234 написав:Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных :)

https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800

Та да. Цельный образ дополняется хамством и матерщиной на публике. Самое любопытное, что его преданные соратники на него схожи и не стесняются - это клиника просто какая-то
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:19

  sequence написав:
  Вкладчик1234 написав:Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных :)

https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800

Та да. Цельный образ дополняется хамством и матерщиной на публике. Самое любопытное, что его преданные соратники на него схожи и не стесняются - это клиника просто какая-то


Подобное тянется к подобному.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:49

Очередной волгарь с методичкой наперевес.

Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.
А тут - другой случай.

Я много раз объяснял - повторяться не буду. Кроме всего - БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНО. Смотреть как страна с ожесточением в очередной раз наступает на те же грабли, выбирая новый парламент/президента, тасуя в сущности одну и ту же колоду затасканных карт, в который раз возлагая огромные надежды на ......
При этом ситуация все эти годы развивается ВО ВСЕХ СФЕРАХ от плохого к худшему. Что, конечно же, абсолютно никого не волнует - вот ТЕЛЕМОСТ это наше все. А всякие там рынки земли/фондовые/привлечение инвесторов/дефицит торгового баланса/вероятность близкая к 100% остаться без транзита газа уже зимой/ 1/8 ВВП, идущая на оплату и обслуживание госдолга/ очередная пирамида БС - КОМУ ЭТО НУЖНО? КОГО ИНТЕРЕСУЕТ БОРЩ, КОГДА ТАКИЕ ДЕЛА НА КУХНЕ?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:08

  zРадио написав:
  rjkz написав: Когда США поставили Джавелины, запоребриком поднялся вой, переходящий в вонь. А что такое Джавелин? Просто более эффективный вариант Стугны, то есть ПТУР. Хорошо-хорошо, намного более эффективный...но все равно всего-лишь ПТУР. Не Томагавк, не что-то еще более серьезное. ПТУР. То есть 1 ракета - 1 танк, а их аж несколько десятков пришло, даже не сотня вроде. Причем часть уже использовано для учебных и пиарных целей.
Но вот факт сотрудничества и поставки летального оружия - это очень неприятно. Сегодня Джавелины, а завтра что? Апачи? Или F-35? И слухи о переучивании украинских пилотов на американские системы управления могут оказаться не такими уж слухами. И шо с этим делать дальше?
Теперь наложите на то вооружение которое есть в рф, картинку с вооруженной американским оружием ВСУ (ну как вооруженной? Ну хотя-бы чтоб ящики пооткрывали да достали, а не оставляли попочленцам прямо в коробках подарочных :mrgreen: )
Наложили?
А теперьььь, представьте, что в случае применения этого вооружения в Донбассе, рфии или придется лугандон сливать или в открытую фигачить со своей территории ракетами посерьезней, чем Грады в Гуково в 2014-м. Ну сами прикиньте - Джевелины поражают танки, а их операторы практически не уязвимы, самолеты, которые не захватываются средствами наведения, а сами фигачят с безопасной высоты высокоточным оружием. Кому такое понравится? Теперь даже мирно фигачящий с детской площадки в Донецке Град может обидиться до невозможности.


Логика понятна и принятна. Но поверьте, такими темпами, как развиваются события, дождаться, когда путен тавой, будет быстрее :mrgreen: Джавелины то дали на 4-й год, не месяц!!!

  rjkz написав:
Картинка примерно как если в средние века на танке приехать воевать.


А вот это, надеюсь, было просто ради красного словца. Недооценка противника - величайшая ошибка в истории


Я уверен, кроме яо и бесконечного людского ресурса, который не жалко, у рф нечего противопоставить военной машине США. Все эти смеющиеся искандеры способны быть нейтрализованы системой ПРО, а уровень авиации отстал качественно отстал на 2 десятилетия. Они могут чего-о достичь только ударив первыми, но потом будут уничтожены. Это если говорить об обычном вооружении.
В то-же время, сейчас проблематично новейшие (для рф) разработки поставлять в Донбасс, я имею ввиду виды вооружений уровня крылатых ракет и авиации.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:16

  Волгарь написав:
Очередной волгарь с методичкой наперевес.

Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.
А тут - другой случай.

Я много раз объяснял - повторяться не буду. Кроме всего - БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНО. Смотреть как страна с ожесточением в очередной раз наступает на те же грабли, выбирая новый парламент/президента, тасуя в сущности одну и ту же колоду затасканных карт, в который раз возлагая огромные надежды на ......
При этом ситуация все эти годы развивается ВО ВСЕХ СФЕРАХ от плохого к худшему. Что, конечно же, абсолютно никого не волнует - вот ТЕЛЕМОСТ это наше все. А всякие там рынки земли/фондовые/привлечение инвесторов/дефицит торгового баланса/вероятность близкая к 100% остаться без транзита газа уже зимой/ 1/8 ВВП, идущая на оплату и обслуживание госдолга/ очередная пирамида БС - КОМУ ЭТО НУЖНО? КОГО ИНТЕРЕСУЕТ БОРЩ, КОГДА ТАКИЕ ДЕЛА НА КУХНЕ?


"Ошибаетесь, дорогой товарищ" (с)
Олигархат, который устраивает такое шоу для народа, его побаивается, вынужден изворачиваться и тасовать колоду, по сравнению с ситуацией в соседней стране, где все примитивно цинично и "стабильно". Не интересно.
С другой стороны, кроме ошпаренных кипятком "патриотов" и местных ватников, никому не интересно в принципе - "что там за поребриком?", в то время как вас судя по всему не отпускает интерес "четамухахлов?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:03

  rjkz написав:
  Волгарь написав:
Очередной волгарь с методичкой наперевес.

Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.
А тут - другой случай.

Я много раз объяснял - повторяться не буду. Кроме всего - БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНО. Смотреть как страна с ожесточением в очередной раз наступает на те же грабли, выбирая новый парламент/президента, тасуя в сущности одну и ту же колоду затасканных карт, в который раз возлагая огромные надежды на ......
При этом ситуация все эти годы развивается ВО ВСЕХ СФЕРАХ от плохого к худшему. Что, конечно же, абсолютно никого не волнует - вот ТЕЛЕМОСТ это наше все. А всякие там рынки земли/фондовые/привлечение инвесторов/дефицит торгового баланса/вероятность близкая к 100% остаться без транзита газа уже зимой/ 1/8 ВВП, идущая на оплату и обслуживание госдолга/ очередная пирамида БС - КОМУ ЭТО НУЖНО? КОГО ИНТЕРЕСУЕТ БОРЩ, КОГДА ТАКИЕ ДЕЛА НА КУХНЕ?


"Ошибаетесь, дорогой товарищ" (с)
Олигархат, который устраивает такое шоу для народа, его побаивается, вынужден изворачиваться и тасовать колоду, по сравнению с ситуацией в соседней стране, где все примитивно цинично и "стабильно". Не интересно.
С другой стороны, кроме ошпаренных кипятком "патриотов" и местных ватников, никому не интересно в принципе - "что там за поребриком?", в то время как вас судя по всему не отпускает интерес "четамухахлов?"

Никому не интересно говорите? А 3500 страниц ПОЛНОЙ ЧЕПУХИ, которую тут напостили, это что?
Кстати, в той атаке, о которой Вы упоминаете погибло не 300, а всего 16 российских наемников. А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится. Как не стоит сравнивать Калибр и Томагавк - последний даже после модернизации, по всем параметрам остается ракетой образца начала 80-х годов. Просто еще 6 лет назад у РА было около 30-!!! КР против 7000 у США, а теперь их около 2 000. А если еще добавить Искандер-К и Искандер-М...
Но это, безусловно, к теме обсуждения не относится. А если по теме, через 10 дней будет 100 дней нового президента. И что сделано - НИЧЕГО. Через 12 дней выборы, потом в Раде соберутся 450 новых депутатов. И снова начнется борьба президента и парламента. И так до бесконечности...Я же не зря написал про борщ....
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:34

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:через 10 дней будет 100 дней нового президента.


100 дней нового президента будет в конце августа. от даты инаугурации.
Но правда это мало что меняет. :arrow:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:39

  Вкладчик1234 написав:Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных :)

https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800

Нет, до Сандея ему еще далеко. Тот стадионы собирал.
А это так... уровень утренника в детсаде.
Похоже, без матов у По ничего не клеится
antey1969
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