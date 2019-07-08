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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3479348034813482>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 178
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
49
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:32

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:Напоминает проповеди Сандея Аделаджи и подобных "пасторов". Скоро начнёт изгонять бесов (хотя может пощечины и щипки - это оно и есть), и излечивать парализованных :)

https://twitter.com/aprioriprav/status/1148450797618892800

Нет, до Сандея ему еще далеко. Тот стадионы собирал.
А это так... уровень утренника в детсаде.
Похоже, без матов у По ничего не клеится


реальная секта 25% или точнее обугленных и обозленных несчастных 6-8%, и действительно, подтверждаю уровень психоза у адвентистов секты такой же. В их пабликах такой же психоз, накаленная до красна зрада, культ личности, и комплекс дартаньянов. Ложь и манипуляции в аргументах. Когда им спокойно указываешь на их несостыковки и манипуляции психуют и обижаются будто ты покусился на их божество. Кришнаиту что , бубен дашь - он с ним спокойно пританцовывать будет, а эти злые как голодные барсуки ранней весной. Опасная секта - чтобы они вообще пролетели на парламентских.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:36

Re: Політичні дискусії

А вот уже не первые звоночки по двум месшкам с котами ... крысами , и прочими гадами - Голос+СН :

Округ 191, Староконстантинов, Хмельницкая обл. Тут конкурируют Victor Artemenko — вполне позитивный парень с хорошим опытом настоящей общественной деятельности, громадський активіст, представляет партию Голос — и Виктор Бондарь, его визави. (Извините, тегнуть противно). Это тот самый Бондарь(см. фото), который работал и у Калетника на таможне, был директором организационно-распорядительного департамента таможенной службы Украины, и работал под Виктором Балогой в АП, и министром транспорта, и замминистра транспорта, и побывал в Партии Регионов, отсидел несколько каденций в парламенте, и занимал пост главы Днепропетровской облгосадминистрации... а до этого всего работал на мясокомбинате в Донецке.

Несмотря на высокие должности, никаких достижений Бондаря я не помню. Вот занимает человек высокую должность и с этого момента наглухо пропадает из информационного поля. Чем он там, во власти, занимался? Какие реформы проводил? Очень просто: это типичный представитель заробитчанин во власти, так как в декларации человека, который после мясокомбината в основном работал на государственной службе, был народным депутатом, имеется полный коррупционный набор: огромные площади недвижимости, гектары земли, коллекция дорогущих наручных швейцарских часов, картин, ПОЛТОРА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ЕВРО НАЛИЧНЫМИ и т.д. НАЛИЧНЫМИ, млять! И это только лишь ОФИЦИАЛЬНАЯ декларация.

Я не понимаю, какой смысл жителям Староконстантинова голосовать за этого деятеля, который является одним из причастных к разграблению страны за предыдущие годы. Абсолютно типичный представитель казнокрадов-схематозников.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:49

Первый пошел ?

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в кабинете и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова. Самого чиновника задержали.



Пысы
Первый остался )))

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опроверг информацию о задержании и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова. Об этом он написал в Facebook.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 лип, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:52

Seetarget, 8 июля 2019 соцопрос
Выборы Верховной Рады

Слуга народа - 42,5 %
Оппоплатформа - 14,5 %
ЕС - 8,2 %
Голос - 7,5 %
Батькивщина - 7,2 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:12

Шатун Порошенко. Как экс-президент пытается дестабилизировать ситуацию и подготовить новый Майдан
Находясь в шаге от полной потери власти окружение бывшего президента Петра Порошенко пытается поднять свои рейтинги и вернуть прежний политический вес благодаря "антиреваншистской" риторике и уличным акциям.

Тот самый "шатун", который усиленно подавлялся бывшей властью несколько лет подряд, сейчас окружение Порошенко пытается использовать в своих политических целях.

Сейчас Порошенко использует буквально любую возможность, чтоб попугать общество угрозой реванша и вывести под эту фишку людей на улицы.

https://strana.ua/articles/analysis/209748-zachem-poroshenko-khochet-sozvat-tretij-majdan-.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:16

  freeze написав:Seetarget, 8 июля 2019 соцопрос
Выборы Верховной Рады

Слуга народа - 42,5 %
Оппоплатформа - 14,5 %
ЕС - 8,2 %
Голос - 7,5 %
Батькивщина - 7,2 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory


Перерисовали цифры у рейтинга))
Я впервые эту контору вижу
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:18

  freeze написав:Seetarget, 8 июля 2019 соцопрос
Выборы Верховной Рады

Слуга народа - 42,5 %
Оппоплатформа - 14,5 %
ЕС - 8,2 %
Голос - 7,5 %
Батькивщина - 7,2 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory

рейтинг гугля слегка отличается
https://sites.google.com/view/rank-ukra ... authuser=0
но всякие проплаченные агентства знают лучше?
102 тыс. проголосовавших и максимум "2 тысячи обзвонов с допустимой ошибкой 2%"??
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:33

  Вкладчик1234 написав:Шатун Порошенко. Как экс-президент пытается дестабилизировать ситуацию и подготовить новый Майдан
Находясь в шаге от полной потери власти окружение бывшего президента Петра Порошенко пытается поднять свои рейтинги и вернуть прежний политический вес благодаря "антиреваншистской" риторике и уличным акциям.

Тот самый "шатун", который усиленно подавлялся бывшей властью несколько лет подряд, сейчас окружение Порошенко пытается использовать в своих политических целях.

Сейчас Порошенко использует буквально любую возможность, чтоб попугать общество угрозой реванша и вывести под эту фишку людей на улицы.

https://strana.ua/articles/analysis/209748-zachem-poroshenko-khochet-sozvat-tretij-majdan-.html


Да напиши ты уже своими словами - нарушать закон про регистрацию - у нас воля народа, подтвержденная кс. Предложение мириться по телевизору - нормальная ситуация.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:52

  Волгарь написав: А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится.

1)Подбит не уничтожен вместе с экипажем. Причина очень простая - политики опять наср... ли военным не поставив цели и превратив танки в мишень за время топтания на месте
2)Воины аллаха в отличие от российских военных обозревателей прекрасно понимают свою реальную боеспособность в сравнении с ЦАХАЛом, поэтому их вождь Насралла после "победоносной" войны 2006г не вылазит из бункера и на израильско-ливанской границе с тех пор тихо.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:02

  freeze написав:Можно ссылочку на надежду кремля Юлю, а то мне кажется, что лучше порошенко для кремля ничего не было, предсказуемый как валенок, ситуация стабильная была.


Нет, не этим хорош порошенко для кремля. Очевидно уже практически для думающих людей, что порошенко по наводке кремля применил схему забалтывания всех критичных для Украины проблем вместо их конструктивного решения. Посудите сами. На вопрос почему в стране не введено военное положение при наличии очевидных доказательств прямой внешней агрессии, отвечали боты порошенковские из специально созданным для этого министерсвом Стеця заунылым шоколадным воем - типа, разве кто-то не понимает такого эффективного шоколадного способа противодействия как игнорирование отжима твоих территорий?

Я не понимаю и 78% населения Украины судя по всему тоже.

Разрушение системы охраны стратегических военных складов, из которых взорвано уже 100% за 5 лет, подписание невыгодного для национального производителя соглашения с ЕС, где у нас есть только обязательства, а из прав один пшик (явный признак коррупции или сдачи экономических интересов государства в обмен на царство, которое неожиданно так вдруг закончилось на выборах). Все эти преступления в Китае заканчиваются расстрелом, в северной Корее также, а в США, России и Англии инъекцией чудодейственного препарата.

Но у нас преступник ходит и ест из пластиковой посуды, насмехаясь над своими ботами. :mrgreen:
buratinyo
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