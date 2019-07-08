Округ 191, Староконстантинов, Хмельницкая обл. Тут конкурируют Victor Artemenko — вполне позитивный парень с хорошим опытом настоящей общественной деятельности, громадський активіст, представляет партию Голос — и Виктор Бондарь, его визави. (Извините, тегнуть противно). Это тот самый Бондарь(см. фото), который работал и у Калетника на таможне, был директором организационно-распорядительного департамента таможенной службы Украины, и работал под Виктором Балогой в АП, и министром транспорта, и замминистра транспорта, и побывал в Партии Регионов, отсидел несколько каденций в парламенте, и занимал пост главы Днепропетровской облгосадминистрации... а до этого всего работал на мясокомбинате в Донецке.



Несмотря на высокие должности, никаких достижений Бондаря я не помню. Вот занимает человек высокую должность и с этого момента наглухо пропадает из информационного поля. Чем он там, во власти, занимался? Какие реформы проводил? Очень просто: это типичный представитель заробитчанин во власти, так как в декларации человека, который после мясокомбината в основном работал на государственной службе, был народным депутатом, имеется полный коррупционный набор: огромные площади недвижимости, гектары земли, коллекция дорогущих наручных швейцарских часов, картин, ПОЛТОРА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ЕВРО НАЛИЧНЫМИ и т.д. НАЛИЧНЫМИ, млять! И это только лишь ОФИЦИАЛЬНАЯ декларация.



Я не понимаю, какой смысл жителям Староконстантинова голосовать за этого деятеля, который является одним из причастных к разграблению страны за предыдущие годы. Абсолютно типичный представитель казнокрадов-схематозников.