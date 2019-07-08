Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Surfer написав:реальная секта 25% или точнее обугленных и обозленных несчастных 6-8%, и действительно, подтверждаю уровень психоза у адвентистов секты такой же. В их пабликах такой же психоз, накаленная до красна зрада, культ личности, и комплекс дартаньянов. Ложь и манипуляции в аргументах. Когда им спокойно указываешь на их несостыковки и манипуляции психуют и обижаются будто ты покусился на их божество. Кришнаиту что , бубен дашь - он с ним спокойно пританцовывать будет, а эти злые как голодные барсуки ранней весной. Опасная секта - чтобы они вообще пролетели на парламентских.
Браво! Очень точное сравнение. Зеленский юрист, а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм. А ведь такое понятие как сепаратизм играет на руку агрессору, следовательно тянет на такое государственное преступление как измена Украине.
Волгарь написав: А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится.
1)Подбит не уничтожен вместе с экипажем. Причина очень простая - политики опять наср... ли военным не поставив цели и превратив танки в мишень за время топтания на месте 2)Воины аллаха в отличие от российских военных обозревателей прекрасно понимают свою реальную боеспособность в сравнении с ЦАХАЛом, поэтому их вождь Насралла после "победоносной" войны 2006г не вылазит из бункера и на израильско-ливанской границе с тех пор тихо.
1.Все верно, но тем не менее наступление ЦАХАЛ тогда остановили шииты, не имевшие ни ствольной артиллерии, ни РЗСО, сидя в окопах. Да и Корнет стал другим
Корнет-Д — модернизированная версия комплекса Корнет — дальность стрельбы 10 км, бронепробиваемость 1300 мм за динамической защитой[
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%A0%D0%9A) 2. НЕ О НАСРАЛЛЕ РЕЧЬ. А российские военные обозреватели, в отличии, например от приснопамятного пана Тымчука, насчитавшего сначала то ли 20, то ли 25 ТЫЩ погибших на Донбассе солдат РА (потом для оправдания отсутствия трупов придумали мобильные крематории, а для 80 ТЫЩ раненных - их сокрытие в гражданских больницах, а потом...ну Вы знаете) очень реально оценивают боеспособность своей армии. Которая сейчас по оснащению/вооружению и управлению точно не уступает ни одной армии мира. А по совокупной ударной мощи значительно превосходит всех своих противников вместе взятых. И разрыв этот стремительно увеличивается.
Волгарь написав:1.Все верно, но тем не менее наступление ЦАХАЛ тогда остановили шииты, не имевшие ни ствольной артиллерии, ни РЗСО, сидя в окопах. Да и Корнет стал другим
2. НЕ О НАСРАЛЛЕ РЕЧЬ. А российские военные обозреватели, в отличии, например от приснопамятного пана Тымчука, насчитавшего сначала то ли 20, то ли 25 ТЫЩ погибших на Донбассе солдат РА (потом для оправдания отсутствия трупов придумали мобильные крематории, а для 80 ТЫЩ раненных - их сокрытие в гражданских больницах, а потом...ну Вы знаете) очень реально оценивают боеспособность своей армии. Которая сейчас по оснащению/вооружению и управлению точно не уступает ни одной армии мира. А по совокупной ударной мощи значительно превосходит всех своих противников вместе взятых. И разрыв этот стремительно увеличивается.
1.Остановили не воины аллаха, а израильские политики.Кстати,там полно было и наёмников. У сына комбат воевавший в ту войну показывал ему фото с убитым негром возле которого они сидели почти 2 дня под обстрелом 2.Именно о Насралле и речь, т. к. самые объективные российские военные обозреватели подают ливанскую войну 2006г как проигрыш Израиля и провал танка Меркава, а главный победитель 13 лет боится вылезти на поверхность
rjkz написав:Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.
Зарабатывает копеечку к пенсии, скорее всего.
Тут есть еще второй старающийся, пишущий длинные посты, которые наполовину правда, наполовину вранье, все по заветам Геббельса.
rjkz написав:А тут - другой случай.
Естественно, должны же быть явные ватники, которые "крымнаш, хахлы замерзли без газа". Если их не будет, будут же гонять "умеренных" волгарей.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Волгарь написав:очень реально оценивают боеспособность своей армии. Которая сейчас по оснащению/вооружению и управлению точно не уступает ни одной армии мира. А по совокупной ударной мощи значительно превосходит всех своих противников вместе взятых. И разрыв этот стремительно увеличивается.
Це ж треба - як все запущено... Армія найсильніша- а туалети не в приміщеннях.... економіка-не найкраща Медицина- жах Демографія- в мінус....
Так що сильна армія у слабкій економіці=крах держави в короткотерміновому періоді... При чому Якщо Священна Римська Імперія з Золотою Ордою - тримались сотні років То Французська з Бонопартом-Наполеоном, чи радянська з Сталіном чи Німецька з Гітлером - вже десятки Чим відрізняється путінська від вище означених? А до десятків років там всього фіг та нічого Так що газпромівські дивіденти-варто в щось перекласти , бо варіант що акціями СП-2 буде володіти Україна - дуже високий.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69