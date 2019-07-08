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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3480348134823483>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:10

  Surfer написав:реальная секта 25% или точнее обугленных и обозленных несчастных 6-8%, и действительно, подтверждаю уровень психоза у адвентистов секты такой же. В их пабликах такой же психоз, накаленная до красна зрада, культ личности, и комплекс дартаньянов. Ложь и манипуляции в аргументах. Когда им спокойно указываешь на их несостыковки и манипуляции психуют и обижаются будто ты покусился на их божество. Кришнаиту что , бубен дашь - он с ним спокойно пританцовывать будет, а эти злые как голодные барсуки ранней весной. Опасная секта - чтобы они вообще пролетели на парламентских.
Зображення

Браво! Очень точное сравнение. Зеленский юрист, а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм. А ведь такое понятие как сепаратизм играет на руку агрессору, следовательно тянет на такое государственное преступление как измена Украине.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:14

  shapo написав:
  Волгарь написав: А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится.

1)Подбит не уничтожен вместе с экипажем. Причина очень простая - политики опять наср... ли военным не поставив цели и превратив танки в мишень за время топтания на месте
2)Воины аллаха в отличие от российских военных обозревателей прекрасно понимают свою реальную боеспособность в сравнении с ЦАХАЛом, поэтому их вождь Насралла после "победоносной" войны 2006г не вылазит из бункера и на израильско-ливанской границе с тех пор тихо.

1.Все верно, но тем не менее наступление ЦАХАЛ тогда остановили шииты, не имевшие ни ствольной артиллерии, ни РЗСО, сидя в окопах. Да и Корнет стал другим
Корнет-Д — модернизированная версия комплекса Корнет — дальность стрельбы 10 км, бронепробиваемость 1300 мм за динамической защитой[

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%A0%D0%9A)
2. НЕ О НАСРАЛЛЕ РЕЧЬ. А российские военные обозреватели, в отличии, например от приснопамятного пана Тымчука, насчитавшего сначала то ли 20, то ли 25 ТЫЩ погибших на Донбассе солдат РА (потом для оправдания отсутствия трупов придумали мобильные крематории, а для 80 ТЫЩ раненных - их сокрытие в гражданских больницах, а потом...ну Вы знаете) очень реально оценивают боеспособность своей армии. Которая сейчас по оснащению/вооружению и управлению точно не уступает ни одной армии мира. А по совокупной ударной мощи значительно превосходит всех своих противников вместе взятых. И разрыв этот стремительно увеличивается.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:19

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:не поставив цели и превратив танки в мишень за время топтания на месте
шлем нужен камикадзе,чтобы долететь до цели :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:24

  buratinyo написав:Зеленский юрист


Хорошая шутка, смешная. :mrgreen:

  buratinyo написав:а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм.


(деловито)

Врагами народа называть будете? Доносы писать? Без этого не считается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:27

  Волгарь написав:1.Все верно, но тем не менее наступление ЦАХАЛ тогда остановили шииты, не имевшие ни ствольной артиллерии, ни РЗСО, сидя в окопах. Да и Корнет стал другим

2. НЕ О НАСРАЛЛЕ РЕЧЬ. А российские военные обозреватели, в отличии, например от приснопамятного пана Тымчука, насчитавшего сначала то ли 20, то ли 25 ТЫЩ погибших на Донбассе солдат РА (потом для оправдания отсутствия трупов придумали мобильные крематории, а для 80 ТЫЩ раненных - их сокрытие в гражданских больницах, а потом...ну Вы знаете) очень реально оценивают боеспособность своей армии. Которая сейчас по оснащению/вооружению и управлению точно не уступает ни одной армии мира. А по совокупной ударной мощи значительно превосходит всех своих противников вместе взятых. И разрыв этот стремительно увеличивается.

1.Остановили не воины аллаха, а израильские политики.Кстати,там полно было и наёмников. У сына комбат воевавший в ту войну показывал ему фото с убитым негром возле которого они сидели почти 2 дня под обстрелом
2.Именно о Насралле и речь, т. к. самые объективные российские военные обозреватели подают ливанскую войну 2006г как проигрыш Израиля и провал танка Меркава, а главный победитель 13 лет боится вылезти на поверхность
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:28

  buratinyo написав:Браво! Очень точное сравнение. Зеленский юрист

Отличная шутка.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:29

  rjkz написав:Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.


Зарабатывает копеечку к пенсии, скорее всего.

Тут есть еще второй старающийся, пишущий длинные посты, которые наполовину правда, наполовину вранье, все по заветам Геббельса.

  rjkz написав:А тут - другой случай.


Естественно, должны же быть явные ватники, которые "крымнаш, хахлы замерзли без газа". Если их не будет, будут же гонять "умеренных" волгарей.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:30

  Волгарь написав:очень реально оценивают боеспособность своей армии. Которая сейчас по оснащению/вооружению и управлению точно не уступает ни одной армии мира. А по совокупной ударной мощи значительно превосходит всех своих противников вместе взятых. И разрыв этот стремительно увеличивается.
Це ж треба - як все запущено...
Армія найсильніша- а туалети не в приміщеннях....
економіка-не найкраща
Медицина- жах
Демографія- в мінус....

Так що сильна армія у слабкій економіці=крах держави в короткотерміновому періоді...
При чому
Якщо Священна Римська Імперія з Золотою Ордою - тримались сотні років
То Французська з Бонопартом-Наполеоном, чи радянська з Сталіном чи Німецька з Гітлером - вже десятки
Чим відрізняється путінська від вище означених?
А до десятків років там всього фіг та нічого
Так що газпромівські дивіденти-варто в щось перекласти , бо варіант що акціями СП-2 буде володіти Україна - дуже високий.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:34

  rjkz написав:Сценарий,как я себе вижу, планировался грузинский - начало войны в Крыму и "принуждение к миру" ударом с севера на Киев.


100% грузинский - поэтому в Крым и перебрасывали "зеленых человечков" с трусливо сорванными знаками отличия.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:34

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:рейтинг гугля слегка отличается
https://sites.google.com/view/rank-ukra ... authuser=0
но всякие проплаченные агентства знают лучше?

Самые правдивые рейтинги конечно же здесь (7300 респондентов) - https://t.me/UkrainianElection/641 и здесь (4700 респондентов) - https://t.me/blogmolodogojournalista/32.
yanyura
 
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