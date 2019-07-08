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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3480348134823483

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:36

  Волгарь написав:Кстати, в той атаке, о которой Вы упоминаете погибло не 300, а всего 16 российских наемников.


О, за полгода признанная цифра потерь выросла в 8 раз? Ну подождем еще лет 5.

  Волгарь написав:А Javelin - жалкое подобие Корнета


А Jaguar - жалкое подобие Москвича? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:39

  Волгарь написав:
  shapo написав:
  Волгарь написав: А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится.

1)Подбит не уничтожен вместе с экипажем. Причина очень простая - политики опять наср... ли военным не поставив цели и превратив танки в мишень за время топтания на месте
2)Воины аллаха в отличие от российских военных обозревателей прекрасно понимают свою реальную боеспособность в сравнении с ЦАХАЛом, поэтому их вождь Насралла после "победоносной" войны 2006г не вылазит из бункера и на израильско-ливанской границе с тех пор тихо.

1.Все верно, но тем не менее наступление ЦАХАЛ тогда остановили шииты, не имевшие ни ствольной артиллерии, ни РЗСО, сидя в окопах. Да и Корнет стал другим
Корнет-Д — модернизированная версия комплекса Корнет — дальность стрельбы 10 км, бронепробиваемость 1300 мм за динамической защитой[

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%A0%D0%9A)
2. НЕ О НАСРАЛЛЕ РЕЧЬ. А российские военные обозреватели, в отличии, например от приснопамятного пана Тымчука, насчитавшего сначала то ли 20, то ли 25 ТЫЩ погибших на Донбассе солдат РА (потом для оправдания отсутствия трупов придумали мобильные крематории, а для 80 ТЫЩ раненных - их сокрытие в гражданских больницах, а потом...ну Вы знаете) очень реально оценивают боеспособность своей армии. Которая сейчас по оснащению/вооружению и управлению точно не уступает ни одной армии мира. А по совокупной ударной мощи значительно превосходит всех своих противников вместе взятых. И разрыв этот стремительно увеличивается.

Ребята, о силе русского оружия и стратегии ярко свидетельствуют все вооруженные конфликты последних 40 лет. Везде, где одна сторона воюет советским/российским оружием, с участием/без участия советских/российских военсоветников/ихтаментов/прочего генетического дерьма, а другая - американцы/их союзники - везде мы видим тотальное превосходство американцев. Во всем: вооружениях, тактике, логистике. Зачастую это принимает совершенно катастрофические масштабы, как например в арабо-израильском конфликте или в Ираке.
P.S. Корнет - отличный комплекс, если у оператора есть несколько жизней. При чем чем с большей дистанции сделан выстрел - тем больше запасных жизней нужно оператору.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:45

  yanyura написав:
  sequence написав:рейтинг гугля слегка отличается
https://sites.google.com/view/rank-ukra ... authuser=0
но всякие проплаченные агентства знают лучше?

Самые правдивые рейтинги конечно же здесь (7300 респондентов) - https://t.me/UkrainianElection/641 и здесь (4700 респондентов) - https://t.me/blogmolodogojournalista/32.

хз, гугл берет с нескольких источников.
вообще, все это от лукавого, да и времени немного есть.
ИМХО, нужно смотреть тренды, растет/падает.
anyway, я не понимаю упорство некоторых, кто отказывается включать в голосовалку Партию Шария - по данным некоторых "обычных" агенств, у него выше 3%. Это не статистическая ошибка.
Даже если она, партия, ему не нравится
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:49

  Sommer написав:
  buratinyo написав:Зеленский юрист


Хорошая шутка, смешная. :mrgreen:

  buratinyo написав:а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм.


(деловито)

Врагами народа называть будете? Доносы писать? Без этого не считается.


Начнут с опыта соседей - за оскорбление властей статья :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:05

  vano80 написав:
  Sommer написав:
  buratinyo написав:Зеленский юрист


Хорошая шутка, смешная. :mrgreen:

  buratinyo написав:а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм.


(деловито)

Врагами народа называть будете? Доносы писать? Без этого не считается.


Начнут с опыта соседей - за оскорбление властей статья :mrgreen:


Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..."
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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