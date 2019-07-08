Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав: А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится.
1)Подбит не уничтожен вместе с экипажем. Причина очень простая - политики опять наср... ли военным не поставив цели и превратив танки в мишень за время топтания на месте 2)Воины аллаха в отличие от российских военных обозревателей прекрасно понимают свою реальную боеспособность в сравнении с ЦАХАЛом, поэтому их вождь Насралла после "победоносной" войны 2006г не вылазит из бункера и на израильско-ливанской границе с тех пор тихо.
1.Все верно, но тем не менее наступление ЦАХАЛ тогда остановили шииты, не имевшие ни ствольной артиллерии, ни РЗСО, сидя в окопах. Да и Корнет стал другим
Корнет-Д — модернизированная версия комплекса Корнет — дальность стрельбы 10 км, бронепробиваемость 1300 мм за динамической защитой[
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%A0%D0%9A) 2. НЕ О НАСРАЛЛЕ РЕЧЬ. А российские военные обозреватели, в отличии, например от приснопамятного пана Тымчука, насчитавшего сначала то ли 20, то ли 25 ТЫЩ погибших на Донбассе солдат РА (потом для оправдания отсутствия трупов придумали мобильные крематории, а для 80 ТЫЩ раненных - их сокрытие в гражданских больницах, а потом...ну Вы знаете) очень реально оценивают боеспособность своей армии. Которая сейчас по оснащению/вооружению и управлению точно не уступает ни одной армии мира. А по совокупной ударной мощи значительно превосходит всех своих противников вместе взятых. И разрыв этот стремительно увеличивается.
Ребята, о силе русского оружия и стратегии ярко свидетельствуют все вооруженные конфликты последних 40 лет. Везде, где одна сторона воюет советским/российским оружием, с участием/без участия советских/российских военсоветников/ихтаментов/прочего генетического дерьма, а другая - американцы/их союзники - везде мы видим тотальное превосходство американцев. Во всем: вооружениях, тактике, логистике. Зачастую это принимает совершенно катастрофические масштабы, как например в арабо-израильском конфликте или в Ираке. P.S. Корнет - отличный комплекс, если у оператора есть несколько жизней. При чем чем с большей дистанции сделан выстрел - тем больше запасных жизней нужно оператору.
хз, гугл берет с нескольких источников. вообще, все это от лукавого, да и времени немного есть. ИМХО, нужно смотреть тренды, растет/падает. anyway, я не понимаю упорство некоторых, кто отказывается включать в голосовалку Партию Шария - по данным некоторых "обычных" агенств, у него выше 3%. Это не статистическая ошибка. Даже если она, партия, ему не нравится