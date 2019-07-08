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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3480348134823483 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 179 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 18% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 50 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 11 Всього голосів : 179 Додано: Вів 09 лип, 2019 16:36 Волгарь написав: Кстати, в той атаке, о которой Вы упоминаете погибло не 300, а всего 16 российских наемников.

Кстати, в той атаке, о которой Вы упоминаете погибло не 300, а всего 16 российских наемников.



О, за полгода признанная цифра потерь выросла в 8 раз? Ну подождем еще лет 5.



Волгарь написав: А Javelin - жалкое подобие Корнета А Javelin - жалкое подобие Корнета



А Jaguar - жалкое подобие Москвича? О, за полгода признанная цифра потерь выросла в 8 раз? Ну подождем еще лет 5.А Jaguar - жалкое подобие Москвича? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4444 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 16:39 Волгарь написав: shapo написав: Волгарь написав: А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится. А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится.

1)Подбит не уничтожен вместе с экипажем. Причина очень простая - политики опять наср... ли военным не поставив цели и превратив танки в мишень за время топтания на месте

2)Воины аллаха в отличие от российских военных обозревателей прекрасно понимают свою реальную боеспособность в сравнении с ЦАХАЛом, поэтому их вождь Насралла после "победоносной" войны 2006г не вылазит из бункера и на израильско-ливанской границе с тех пор тихо. 1)Подбит не уничтожен вместе с экипажем. Причина очень простая - политики опять наср... ли военным не поставив цели и превратив танки в мишень за время топтания на месте2)Воины аллаха в отличие от российских военных обозревателей прекрасно понимают свою реальную боеспособность в сравнении с ЦАХАЛом, поэтому их вождь Насралла после "победоносной" войны 2006г не вылазит из бункера и на израильско-ливанской границе с тех пор тихо.

1.Все верно, но тем не менее наступление ЦАХАЛ тогда остановили шииты, не имевшие ни ствольной артиллерии, ни РЗСО, сидя в окопах. Да и Корнет стал другим

Корнет-Д — модернизированная версия комплекса Корнет — дальность стрельбы 10 км, бронепробиваемость 1300 мм за динамической защитой [

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%A0%D0%9A )

2. НЕ О НАСРАЛЛЕ РЕЧЬ. А российские военные обозреватели, в отличии, например от приснопамятного пана Тымчука, насчитавшего сначала то ли 20, то ли 25 ТЫЩ погибших на Донбассе солдат РА (потом для оправдания отсутствия трупов придумали мобильные крематории, а для 80 ТЫЩ раненных - их сокрытие в гражданских больницах, а потом...ну Вы знаете) очень реально оценивают боеспособность своей армии. Которая сейчас по оснащению/вооружению и управлению точно не уступает ни одной армии мира. А по совокупной ударной мощи значительно превосходит всех своих противников вместе взятых. И разрыв этот стремительно увеличивается. 1.Все верно, но тем не менее наступление ЦАХАЛ тогда остановили шииты, не имевшие ни ствольной артиллерии, ни РЗСО, сидя в окопах. Да и Корнет стал другим2. НЕ О НАСРАЛЛЕ РЕЧЬ. А российские военные обозреватели, в отличии, например от приснопамятного пана Тымчука, насчитавшего сначала то ли 20, то ли 25 ТЫЩ погибших на Донбассе солдат РА (потом для оправдания отсутствия трупов придумали мобильные крематории, а для 80 ТЫЩ раненных - их сокрытие в гражданских больницах, а потом...ну Вы знаете) очень реально оценивают боеспособность своей армии. Которая сейчас по оснащению/вооружению и управлению точно не уступает ни одной армии мира. А по совокупной ударной мощи значительно превосходит всех своих противников вместе взятых. И разрыв этот стремительно увеличивается.

Ребята, о силе русского оружия и стратегии ярко свидетельствуют все вооруженные конфликты последних 40 лет. Везде, где одна сторона воюет советским/российским оружием, с участием/без участия советских/российских военсоветников/ихтаментов/прочего генетического дерьма, а другая - американцы/их союзники - везде мы видим тотальное превосходство американцев. Во всем: вооружениях, тактике, логистике. Зачастую это принимает совершенно катастрофические масштабы, как например в арабо-израильском конфликте или в Ираке.

P.S. Корнет - отличный комплекс, если у оператора есть несколько жизней. При чем чем с большей дистанции сделан выстрел - тем больше запасных жизней нужно оператору. Ребята, о силе русского оружия и стратегии ярко свидетельствуют все вооруженные конфликты последних 40 лет. Везде, где одна сторона воюет советским/российским оружием, с участием/без участия советских/российских военсоветников/ихтаментов/прочего генетического дерьма, а другая - американцы/их союзники - везде мы видим тотальное превосходство американцев. Во всем: вооружениях, тактике, логистике. Зачастую это принимает совершенно катастрофические масштабы, как например в арабо-израильском конфликте или в Ираке.P.S. Корнет - отличный комплекс, если у оператора есть несколько жизней. При чем чем с большей дистанции сделан выстрел - тем больше запасных жизней нужно оператору. airmax78 Повідомлень: 30714 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 16:45 yanyura написав: sequence написав: рейтинг гугля слегка отличается

https://sites.google.com/view/rank-ukra ... authuser=0

но всякие проплаченные агентства знают лучше? рейтинг гугля слегка отличается... authuser=0но всякие проплаченные агентства знают лучше?

Самые правдивые рейтинги конечно же здесь (7300 респондентов) - https://t.me/UkrainianElection/641 и здесь (4700 респондентов) - https://t.me/blogmolodogojournalista/32 . Самые правдивые рейтинги конечно же здесь (7300 респондентов) -и здесь (4700 респондентов) -

хз, гугл берет с нескольких источников.

вообще, все это от лукавого, да и времени немного есть.

ИМХО, нужно смотреть тренды, растет/падает.

anyway, я не понимаю упорство некоторых, кто отказывается включать в голосовалку Партию Шария - по данным некоторых "обычных" агенств, у него выше 3%. Это не статистическая ошибка.

Даже если она, партия, ему не нравится хз, гугл берет с нескольких источников.вообще, все это от лукавого, да и времени немного есть.ИМХО, нужно смотреть тренды, растет/падает.anyway, я не понимаю упорство некоторых, кто отказывается включать в голосовалку Партию Шария - по данным некоторых "обычных" агенств, у него выше 3%. Это не статистическая ошибка.Даже если она, партия, ему не нравится sequence Повідомлень: 2508 З нами з: 29.12.15 Подякував: 301 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 16:49 Sommer написав: buratinyo написав: Зеленский юрист





Хорошая шутка, смешная.



buratinyo написав: а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм. а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм.



(деловито)



Врагами народа называть будете? Доносы писать? Без этого не считается. Хорошая шутка, смешная.(деловито)Врагами народа называть будете? Доносы писать? Без этого не считается.



Начнут с опыта соседей - за оскорбление властей статья Начнут с опыта соседей - за оскорбление властей статья vano80 Повідомлень: 1259 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 17:05 vano80 написав: Sommer написав: buratinyo написав: Зеленский юрист





Хорошая шутка, смешная.



buratinyo написав: а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм. а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм.



(деловито)



Врагами народа называть будете? Доносы писать? Без этого не считается. Хорошая шутка, смешная.(деловито)Врагами народа называть будете? Доносы писать? Без этого не считается.



Начнут с опыта соседей - за оскорбление властей статья Начнут с опыта соседей - за оскорбление властей статья



Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..." Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..." Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4444 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3480348134823483 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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