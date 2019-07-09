Додано: Вів 09 лип, 2019 19:21

vano80 написав: Sommer написав: buratinyo написав: Зеленский юрист





Хорошая шутка, смешная.



buratinyo написав: а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм. а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм.



(деловито)



Врагами народа называть будете? Доносы писать? Без этого не считается. Хорошая шутка, смешная.(деловито)Врагами народа называть будете? Доносы писать? Без этого не считается.



Начнут с опыта соседей - за оскорбление властей статья Начнут с опыта соседей - за оскорбление властей статья

Ну, для вас это не соседи, а работодатель.Хотя, по правде говоря, некоторый российский опыт шоколадная власть использовала в Украине. Сейчас об этом уже можно сказать. Имею в виду медицинскую реформу. В Украине она один в один скопирована с российской как оказалось. Кстати, россияне от нее воют все как один. Цель реформы примитивна - сделать медицину из бесплатной платную. Поэтому ее так тщательно боты вылизывают за деньги не только здесь, но и в России.Власть в Украине и других не авторитарных странах всегда можно и нужно ругать. Это полезно и часто вызывает конструктивные действия во власти, чтобы правильно отреагировать на критику в свой адрес и сделать страну более комфортной для проживания украинцев. Лишь бы критика была справедливой и преследовала цель улучшить жизнь украинцев.Что касается доносов, то вано по грузински путает системную работу специальных органов безопасности, охраняющих государство и старых ментов, зарабатывающих палочки за формальные никому не нужные не приоритетные достижения, а-ля бабку самогонщицу изловить или а-ля контрабандиста, завезшего для себя телефон из Китая. Каждый переносит свой опыт на других, часто забывая о том, что его жизненный опыт может быть ничтожным.