О, за полгода признанная цифра потерь выросла в 8 раз? Ну подождем еще лет 5.
А Jaguar - жалкое подобие Москвича?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:36
О, за полгода признанная цифра потерь выросла в 8 раз? Ну подождем еще лет 5.
А Jaguar - жалкое подобие Москвича?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:39
Ребята, о силе русского оружия и стратегии ярко свидетельствуют все вооруженные конфликты последних 40 лет. Везде, где одна сторона воюет советским/российским оружием, с участием/без участия советских/российских военсоветников/ихтаментов/прочего генетического дерьма, а другая - американцы/их союзники - везде мы видим тотальное превосходство американцев. Во всем: вооружениях, тактике, логистике. Зачастую это принимает совершенно катастрофические масштабы, как например в арабо-израильском конфликте или в Ираке.
P.S. Корнет - отличный комплекс, если у оператора есть несколько жизней. При чем чем с большей дистанции сделан выстрел - тем больше запасных жизней нужно оператору.
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:45
хз, гугл берет с нескольких источников.
вообще, все это от лукавого, да и времени немного есть.
ИМХО, нужно смотреть тренды, растет/падает.
anyway, я не понимаю упорство некоторых, кто отказывается включать в голосовалку Партию Шария - по данным некоторых "обычных" агенств, у него выше 3%. Это не статистическая ошибка.
Даже если она, партия, ему не нравится
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:49
Начнут с опыта соседей - за оскорбление властей статья
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:05
Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..."
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 09 лип, 2019 18:01
Re: Політичні дискусії
солидарен!
убрал парад,киевлянин рад.Даёшь сцену с кварталом на майдан!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 09 лип, 2019 19:10
А здесь уже есть прецендент! Президента избрал народ, значит игра .... на рояле является волей народа (кс постановил)!
Как это сложно.... надеюсь президент (квалифицированный, кстати, юрист) разрулит это все...
Додано: Вів 09 лип, 2019 19:21
Ну, для вас это не соседи, а работодатель.
Хотя, по правде говоря, некоторый российский опыт шоколадная власть использовала в Украине. Сейчас об этом уже можно сказать. Имею в виду медицинскую реформу. В Украине она один в один скопирована с российской как оказалось. Кстати, россияне от нее воют все как один. Цель реформы примитивна - сделать медицину из бесплатной платную. Поэтому ее так тщательно боты вылизывают за деньги не только здесь, но и в России.
Власть в Украине и других не авторитарных странах всегда можно и нужно ругать. Это полезно и часто вызывает конструктивные действия во власти, чтобы правильно отреагировать на критику в свой адрес и сделать страну более комфортной для проживания украинцев. Лишь бы критика была справедливой и преследовала цель улучшить жизнь украинцев.
Что касается доносов, то вано по грузински путает системную работу специальных органов безопасности, охраняющих государство и старых ментов, зарабатывающих палочки за формальные никому не нужные не приоритетные достижения, а-ля бабку самогонщицу изловить или а-ля контрабандиста, завезшего для себя телефон из Китая. Каждый переносит свой опыт на других, часто забывая о том, что его жизненный опыт может быть ничтожным.
Додано: Вів 09 лип, 2019 19:28
Врёшь, как обычно про скопирована. У нас нет ОМС, а в России есть. Вот от ОМС россияне и воют. Ибо, денежки платятся, а результатов нет.
Но власть в России нельзя критиковать, она ведь от Бога
PS. Но про Зеленский - юрист, повеселило. Особенно, если ты дальше расскажешь, где же практиковался юристом Зеленский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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