Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав: Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..."
А здесь уже есть прецендент! Президента избрал народ, значит игра .... на рояле является волей народа (кс постановил)! Как это сложно.... надеюсь президент (квалифицированный, кстати, юрист) разрулит это все...
Sommer написав: Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..."
А здесь уже есть прецендент! Президента избрал народ, значит игра .... на рояле является волей народа (кс постановил)! Как это сложно.... надеюсь президент (квалифицированный, кстати, юрист) разрулит это все...
Внесудебная борьба с врагами народа начата еще в 2014-м с запуском Миротворца.
А в 2015-м государство и вовсе выдало гражданским лицам разрешение на убийство - убийцы Бузины известны, но не осуждены, и продолжают вольно жить, как законопослушные граждане.
Поэтому там, где Зеленский учился, Порошенко - преподавал...
pesikot написав:Но про Зеленский - юрист, повеселило. Особенно, если ты дальше расскажешь, где же практиковался юристом Зеленский
Пока самое громкое дело, что вёл Зеленский - это роспуск Верховной Рады, оказалось достаточно успешно.
Поставить свою подпись на Указе, который вызывает много сомнений - да, тяжкий труд. Но вот он хотя бы этот Указ сам составлял или нет ? Да и распустить Раду, такое у нас уникальное событие. Вот никто до него Верховну Раду не распускал, прям ни один президент
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Sommer написав: Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..."
А здесь уже есть прецендент! Президента избрал народ, значит игра .... на рояле является волей народа (кс постановил)! Как это сложно.... надеюсь президент (квалифицированный, кстати, юрист) разрулит это все...
Внесудебная борьба с врагами народа начата еще в 2014-м с запуском Миротворца.
О как кремлебота корежит-то.
zРадио написав:А в 2015-м государство и вовсе выдало гражданским лицам разрешение на убийство - убийцы Бузины известны, но не осуждены, и продолжают вольно жить, как законопослушные граждане.
Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.