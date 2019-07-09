Додано: Вів 09 лип, 2019 19:47

freeze написав: pesikot написав: Но про Зеленский - юрист, повеселило. Особенно, если ты дальше расскажешь, где же практиковался юристом Зеленский Но про Зеленский - юрист, повеселило. Особенно, если ты дальше расскажешь, где же практиковался юристом Зеленский



Пока самое громкое дело, что вёл Зеленский - это роспуск Верховной Рады, оказалось достаточно успешно. Пока самое громкое дело, что вёл Зеленский - это роспуск Верховной Рады, оказалось достаточно успешно.

Поставить свою подпись на Указе, который вызывает много сомнений - да, тяжкий труд.

Но вот он хотя бы этот Указ сам составлял или нет ?

Да и распустить Раду, такое у нас уникальное событие. Вот никто до него Верховну Раду не распускал, прям ни один президент Поставить свою подпись на Указе, который вызывает много сомнений - да, тяжкий труд.Но вот он хотя бы этот Указ сам составлял или нет ?Да и распустить Раду, такое у нас уникальное событие. Вот никто до него Верховну Раду не распускал, прям ни один президент

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой