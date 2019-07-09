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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:05

  vano80 написав:
  Sommer написав:
  buratinyo написав:Зеленский юрист


Хорошая шутка, смешная. :mrgreen:

  buratinyo написав:а значит интернет ботов из команды бывшего президента ожидает преследование за разжигание розни в Украине по территориальному признаку и следовательно за сепаратизм.


(деловито)

Врагами народа называть будете? Доносы писать? Без этого не считается.


Начнут с опыта соседей - за оскорбление властей статья :mrgreen:


Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..."
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 18:01

Re: Політичні дискусії

солидарен!
убрал парад,киевлянин рад.Даёшь сцену с кварталом на майдан! :lol:
https://www.facebook.com/zelenskiy95/vi ... 498313480/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:10

  Sommer написав:
Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..."


А здесь уже есть прецендент! Президента избрал народ, значит игра .... на рояле является волей народа (кс постановил)! :mrgreen:
Как это сложно.... надеюсь президент (квалифицированный, кстати, юрист) разрулит это все... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:34

  vano80 написав:
  Sommer написав:
Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..."


А здесь уже есть прецендент! Президента избрал народ, значит игра .... на рояле является волей народа (кс постановил)! :mrgreen:
Как это сложно.... надеюсь президент (квалифицированный, кстати, юрист) разрулит это все... :mrgreen:


Внесудебная борьба с врагами народа начата еще в 2014-м с запуском Миротворца.

А в 2015-м государство и вовсе выдало гражданским лицам разрешение на убийство - убийцы Бузины известны, но не осуждены, и продолжают вольно жить, как законопослушные граждане.

Поэтому там, где Зеленский учился, Порошенко - преподавал...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:39

Re: Політичні дискусії

Кандидат в народні депутати від "Слуги народу" Олег Семінський з’явився на публіці з охоронцями, в руках яких була зброя, схожа на автомат Калашнікова.
Сразу видно, что слуга народа. А чтобы быть поближе к народу, отгородился от народа вооруженными охранниками.
2 freeze, сильно вы в своей Слуге Народа не дорабатываете с подбором кандидатов.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:40

  pesikot написав:Но про Зеленский - юрист, повеселило. Особенно, если ты дальше расскажешь, где же практиковался юристом Зеленский


Пока самое громкое дело, что вёл Зеленский - это роспуск Верховной Рады, оказалось достаточно успешно.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:45

Re: Політичні дискусії

То, что кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", бизнесмен Андрей Холодов является кумом телеведущей Оксаны Марченко, супруги главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, – не повод исключать его из списка политсилы. Об этом на брифинге в Киеве 8 июля сказал председатель "Слуги народа" Дмитрий Разумков
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:47

  freeze написав:
  pesikot написав:Но про Зеленский - юрист, повеселило. Особенно, если ты дальше расскажешь, где же практиковался юристом Зеленский


Пока самое громкое дело, что вёл Зеленский - это роспуск Верховной Рады, оказалось достаточно успешно.

Поставить свою подпись на Указе, который вызывает много сомнений - да, тяжкий труд.
Но вот он хотя бы этот Указ сам составлял или нет ? :)
Да и распустить Раду, такое у нас уникальное событие. Вот никто до него Верховну Раду не распускал, прям ни один президент
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:07

  pesikot написав:Поставить свою подпись на Указе, который вызывает много сомнений - да, тяжкий труд.
Но вот он хотя бы этот Указ сам составлял или нет ?


Попробуйте повторить это нехитрое дело - распустить Раду, отпишитесь здесь, получилось ли у вас
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:08

  zРадио написав:
  vano80 написав:
  Sommer написав:
Это ж полютуба придется заблокировать. Ну или Конституцию поправить: "Президент Украины имеет право играть хером на рояле..."


А здесь уже есть прецендент! Президента избрал народ, значит игра .... на рояле является волей народа (кс постановил)! :mrgreen:
Как это сложно.... надеюсь президент (квалифицированный, кстати, юрист) разрулит это все... :mrgreen:


Внесудебная борьба с врагами народа начата еще в 2014-м с запуском Миротворца.


О как кремлебота корежит-то.

  zРадио написав:А в 2015-м государство и вовсе выдало гражданским лицам разрешение на убийство - убийцы Бузины известны, но не осуждены, и продолжают вольно жить, как законопослушные граждане.


Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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