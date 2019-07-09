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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
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0
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5
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Українська стратегія
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0
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11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:09



Эти барыги - кого надо барыги! Понимать надо, это ж "життя по-новому".

Или не барыги, а кумы? За что там зекоманда Порошенко чморила?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:14

  Sommer написав:Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств.


А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:19

Совпадение? Не думаю :)

Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. І ми вирішили цього року виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав президент.

Попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135656
V2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:25

  freeze написав:
  Sommer написав:Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств.


А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))


Зомбер уже последние мозги на солнце высушил - там, где порохоботам нужно быть тише воды ниже травы, пока им же не вспомнили былую индульгенцию на суды Линча, он обвиняет в преследованиях... самих жертв преследований :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:28

  V2 написав:Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. І ми вирішили цього року виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав президент.

Попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135656


В чём совпадение и зрада?

300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.

Будут ли переносить офис из АП еще не понятно, в Слуге народа всё переменчиво, тем более говорят, что госбюджет не будет задействован.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:48

  freeze написав:
  pesikot написав:Поставить свою подпись на Указе, который вызывает много сомнений - да, тяжкий труд.
Но вот он хотя бы этот Указ сам составлял или нет ?


Попробуйте повторить это нехитрое дело - распустить Раду, отпишитесь здесь, получилось ли у вас

Когда по факту сказать нечего, начинаются гнилые отмазки дедушки-чекиста.
Так что там по спискам Слуги Народа ? Почему кадровую политику плохо проводите ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:50

  freeze написав:
  V2 написав:Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. І ми вирішили цього року виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав президент.

Попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135656


В чём совпадение и зрада?

300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.

Будут ли переносить офис из АП еще не понятно, в Слуге народа всё переменчиво, тем более говорят, что госбюджет не будет задействован.


300 з параду перекинули на нову ̶і̶г̶р̶а̶ш̶к̶у̶ новий офіс.

А премії до Дня незалежності військовим були і раніше.
Просто, для Зелекторату подали це як "перемогу" :)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:50

  pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Поставить свою подпись на Указе, который вызывает много сомнений - да, тяжкий труд.
Но вот он хотя бы этот Указ сам составлял или нет ?


Попробуйте повторить это нехитрое дело - распустить Раду, отпишитесь здесь, получилось ли у вас

Когда по факту сказать нечего, начинаются гнилые отмазки дедушки-чекиста.
Так что там по спискам Слуги Народа ? Почему кадровую политику плохо проводите ?


Глупый что-ли, ты сказал распустить раду много ума не надо, тебе сказали -тогда повтори, если такой умный, причем здесь отмазки.

Порохоботы отличаются тем, что никогда не признают ошибки.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:51

  freeze написав:
  Sommer написав:Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств.


А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))


И что, суд потвердил их вину? Давно ли?

Ах да, у вас же презумпция невиновности не работает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:53

  V2 написав:300 з параду перекинули на нову ̶і̶г̶р̶а̶ш̶к̶у̶ новий офіс.

А премії до Дня незалежності військовим були і раніше.
Просто, для Зелекторату подали це як "перемогу"


Я смотрю вы на полном инсайде сидите из АП. Знаете сколько премий дают военным, сколько дополнительно дадут, или по-вашему не дадут. С какой статьи расходов перекинули на какую. Откуда такие познания ?
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