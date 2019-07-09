Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. І ми вирішили цього року виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав президент.
Попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135656
Sommer написав:Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств.
А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))
Зомбер уже последние мозги на солнце высушил - там, где порохоботам нужно быть тише воды ниже травы, пока им же не вспомнили былую индульгенцию на суды Линча, он обвиняет в преследованиях... самих жертв преследований
V2 написав:Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. І ми вирішили цього року виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав президент.
Попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135656
В чём совпадение и зрада?
300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.
Будут ли переносить офис из АП еще не понятно, в Слуге народа всё переменчиво, тем более говорят, что госбюджет не будет задействован.
V2 написав:Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. І ми вирішили цього року виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав президент.
Попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135656
В чём совпадение и зрада?
300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.
Будут ли переносить офис из АП еще не понятно, в Слуге народа всё переменчиво, тем более говорят, что госбюджет не будет задействован.
300 з параду перекинули на нову ̶і̶г̶р̶а̶ш̶к̶у̶ новий офіс.
А премії до Дня незалежності військовим були і раніше. Просто, для Зелекторату подали це як "перемогу"
V2 написав:300 з параду перекинули на нову ̶і̶г̶р̶а̶ш̶к̶у̶ новий офіс.
А премії до Дня незалежності військовим були і раніше. Просто, для Зелекторату подали це як "перемогу"
Я смотрю вы на полном инсайде сидите из АП. Знаете сколько премий дают военным, сколько дополнительно дадут, или по-вашему не дадут. С какой статьи расходов перекинули на какую. Откуда такие познания ?