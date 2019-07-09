Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств.
А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))
Зомбер уже последние мозги на солнце высушил - там, где порохоботам нужно быть тише воды ниже травы, пока им же не вспомнили былую индульгенцию на суды Линча, он обвиняет в преследованиях... самих жертв преследований
Какая интересная проекция у критикуса, просто заглядение для дедушки Фрейда.
Кого ж ты мечтал линчевать, расскажи подробнее?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
V2 написав:Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. І ми вирішили цього року виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав президент.
Попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135656
В чём совпадение и зрада?
300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.
Будут ли переносить офис из АП еще не понятно, в Слуге народа всё переменчиво, тем более говорят, что госбюджет не будет задействован.
"И вы говорите"(c)
Или зекоманда всерьез считает, что Европа даст гранты на новую хату для клоуна?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Frant написав:Зеленський - то нуль, боягуз і нікчема. Просто туповатий популіст. В кризових ситуаціях він проявляє "глибоку стурбованість".
Партія "Слука нароту - Чиряк на роті" - то є зброд, збирана збираниця. Випадкові люди. зеКоманда з кожним днем втрачає підтримку.
А между тем головы руководителей таможен, обл., райадминистраций и пр. руководителей среднего звена все летят и летят, уголовные дела ежедневно заводятся, показания на нынешних министров, депутатов собираются. А после выборов, Победы и формирования полноценной команды, настанет и их черед уголовной ответственности.
Frant написав:Воювати з Росією - даже на рівні Порошенка - він боїться і не хоче.
А когда это порошенко успел повоевать с Россией? Конфетками - да. И многим другим втихаря, было дело, приторговывал.
Frant написав:Зеленський хоче торгувати з Росією. Українськими територіями, кіношною продукцією і т.п.
Только вот Крым продали еще весной 2014, порошенко лично ездил оценивать. А Донецк и Луганск (не лугандон, как их называют педрофилы) УЖЕ постепенно начали возвращать.
Frant написав:Через рік Зеленський буде змушен ц піти у відставку або поїхати у Ростов чи в Ізраїль , до соплемінників.
И даже телемосты со своим побратимом медведчуком не спасут. Хотя тому, конечно, удалось переключить внимание от воплей бухого мародера.
freeze написав:300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.
Дедушка-чекист. 300 000 000 / 255 000 = 1176,47. Вот обрадуются все, когда им по тысяче выдадут. А ведь есть ещё и Хомчак и прочие новоназначенные, которые не по 1000 грн себе назначат на премии. ЗЕ! и его почитатели не только не юристи, ещё и алгебру забыли Хотя о чём мы. Ведь, чтобы платит учителям по 4000$ необходимо всего лишь дополнительно 200 000 000 $$$ в год, так ведь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.
Дедушка-чекист. 300 000 000 / 255 000 = 1176,47. Вот обрадуются все, когда им по тысяче выдадут. А ведь есть ещё и Хомчак и прочие новоназначенные, которые не по 1000 грн себе назначат на премии. ЗЕ! и его почитатели не только не юристи, ещё и алгебру забыли Хотя о чём мы. Ведь, чтобы платит учителям по 4000$ необходимо всего лишь дополнительно 200 000 000 $$$ в год, так ведь ?
Понятно что вам и 1000 грн не за что выделять, поэтому и зраду везде ищете, может от зависти ?
freeze написав:А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))
И что, суд потвердил их вину? Давно ли?
Ах да, у вас же презумпция невиновности не работает.
Это похоже на клонов-братьев - этот и песикот, тугие до предела.
Я что про приговор написал, читать научился, а смысл понять не можешь )))
Повторю для тугих :
А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))
Дааа, смысл ты действительно понять не можешь.
Где ты увидел слово "приговор"? Сложил из букв сообщения, как из кубиков?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав:[ Это похоже на клонов-братьев - этот и песикот, тугие до предела.
Вот яркий пример несогласных с мнением дедушки-чекиста, объявить неполноценными. Сразу чувствуется старая советская школа. Сам-то посмотри, кого тянуть в Раду, тебе с этим жить и работать в своём бизнесе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Андрей Холодов, кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, который баллотируется в депутаты по списку Слуги народа, пребывал не на территории Украины дольше, чем разрешает законодательство для претендента на депутатский мандат. Об этом сообщает проект Схемы.
Холодов, как отмечают журналисты, живет между Украиной и Австрией.
Расследователи проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Госпогранслужбе.
"Наиболее показателен 2015: Холодов не менее чем 204 дня в течение этого года находился за пределами Украины. Причем, согласно данным пограничников, большинство его перелетов осуществлялись в Вену - именно там мы и обнаружили у него элитную недвижимость", - говорится в сообщении.
Какая там дежурная отмазка будет? "Это не повод"? "Я вам ничего не обещал"? Или "жити по-новому" - потому при Порошенко так нагло на закон не клали?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.