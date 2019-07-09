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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 348334843485348634873488> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 179 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 18% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 50 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 11 Всього голосів : 179 Додано: Вів 09 лип, 2019 20:53 zРадио написав: freeze написав: Sommer написав: Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств. Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств.



А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд ))) А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))



Зомбер уже последние мозги на солнце высушил - там, где порохоботам нужно быть тише воды ниже травы, пока им же не вспомнили былую индульгенцию на суды Линча, он обвиняет в преследованиях... самих жертв преследований Зомбер уже последние мозги на солнце высушил - там, где порохоботам нужно быть тише воды ниже травы, пока им же не вспомнили былую индульгенцию на суды Линча, он обвиняет в преследованиях... самих жертв преследований



Какая интересная проекция у критикуса, просто заглядение для дедушки Фрейда.



Кого ж ты мечтал линчевать, расскажи подробнее? Какая интересная проекция у критикуса, просто заглядение для дедушки Фрейда.Кого ж ты мечтал линчевать, расскажи подробнее? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4454 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 20:54 freeze написав: V2 написав: Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. І ми вирішили цього року виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав президент.



Попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135656 Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить. Такий помпезний і точно недешевий. І ми вирішили цього року виділитина премії всім нашим військовим", - сказав президент.Попередня вартість ревіталізації будівлі, Джерело:



В чём совпадение и зрада?



300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.



Будут ли переносить офис из АП еще не понятно, в Слуге народа всё переменчиво, тем более говорят, что госбюджет не будет задействован. В чём совпадение и зрада?300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.Будут ли переносить офис из АП еще не понятно, в Слуге народа всё переменчиво, тем более



"И вы говорите"(c)



Или зекоманда всерьез считает, что Европа даст гранты на новую хату для клоуна? "И вы говорите"(c)Или зекоманда всерьез считает, что Европа даст гранты на новую хату для клоуна? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4454 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 20:54 Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств. Про презумпцию невиновности ты что-нибудь слышал? Ах да, в рашке ж она не работает, там если пахан сказал "виновен", значит не надо никаких доказательств.



А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд ))) А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))



И что, суд потвердил их вину? Давно ли?



Ах да, у вас же презумпция невиновности не работает. И что, суд потвердил их вину? Давно ли?Ах да, у вас же презумпция невиновности не работает.



Это похоже на клонов-братьев - этот и песикот, тугие до предела.



Я что про приговор написал, читать научился, а смысл понять не можешь )))



Повторю для тугих :



А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд ))) Это похоже на клонов-братьев - этот и песикот, тугие до предела.Я что про приговор написал, читать научился, а смысл понять не можешь )))Повторю для тугих :А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд ))) freeze 4 Повідомлень: 12168 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 20:57 Sommer написав: Или зекоманда всерьез считает, что Европа даст гранты на новую хату для клоуна? Или зекоманда всерьез считает, что Европа даст гранты на новую хату для клоуна?



Без понятия, кто на что будет выделять, еще и решения не принято по переезду, а уже порохоботы все деньги посчитали и даже источники финансирования нашли. Без понятия, кто на что будет выделять, еще и решения не принято по переезду, а уже порохоботы все деньги посчитали и даже источники финансирования нашли. freeze 4 Повідомлень: 12168 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 20:59 freeze написав: 300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим. 300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.

Дедушка-чекист. 300 000 000 / 255 000 = 1176,47. Вот обрадуются все, когда им по тысяче выдадут. А ведь есть ещё и Хомчак и прочие новоназначенные, которые не по 1000 грн себе назначат на премии.

ЗЕ! и его почитатели не только не юристи, ещё и алгебру забыли

Хотя о чём мы. Ведь, чтобы платит учителям по 4000$ необходимо всего лишь дополнительно 200 000 000 $$$ в год, так ведь ? Дедушка-чекист. 300 000 000 / 255 000 = 1176,47. Вот обрадуются все, когда им по тысяче выдадут. А ведь есть ещё и Хомчак и прочие новоназначенные, которые не по 1000 грн себе назначат на премии.ЗЕ! и его почитатели не только не юристи, ещё и алгебру забылиХотя о чём мы. Ведь, чтобы платит учителям по 4000$ необходимо всего лишь дополнительно 200 000 000 $$$ в год, так ведь ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2709 З нами з: 31.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 21:00 pesikot написав: freeze написав: 300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим. 300 сняли с парада и их же отправили на премии военнослужащим.

Дедушка-чекист. 300 000 000 / 255 000 = 1176,47. Вот обрадуются все, когда им по тысяче выдадут. А ведь есть ещё и Хомчак и прочие новоназначенные, которые не по 1000 грн себе назначат на премии.

ЗЕ! и его почитатели не только не юристи, ещё и алгебру забыли

Хотя о чём мы. Ведь, чтобы платит учителям по 4000$ необходимо всего лишь дополнительно 200 000 000 $$$ в год, так ведь ? Дедушка-чекист. 300 000 000 / 255 000 = 1176,47. Вот обрадуются все, когда им по тысяче выдадут. А ведь есть ещё и Хомчак и прочие новоназначенные, которые не по 1000 грн себе назначат на премии.ЗЕ! и его почитатели не только не юристи, ещё и алгебру забылиХотя о чём мы. Ведь, чтобы платит учителям по 4000$ необходимо всего лишь дополнительно 200 000 000 $$$ в год, так ведь ?



Понятно что вам и 1000 грн не за что выделять, поэтому и зраду везде ищете, может от зависти ? Понятно что вам и 1000 грн не за что выделять, поэтому и зраду везде ищете, может от зависти ? freeze 4 Повідомлень: 12168 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 21:06 freeze написав: Sommer написав: freeze написав: А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд ))) А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))



И что, суд потвердил их вину? Давно ли?



Ах да, у вас же презумпция невиновности не работает. И что, суд потвердил их вину? Давно ли?Ах да, у вас же презумпция невиновности не работает.



Это похоже на клонов-братьев - этот и песикот, тугие до предела.



Я что про приговор написал , читать научился, а смысл понять не можешь )))



Повторю для тугих :



А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд ))) Это похоже на клонов-братьев - этот и песикот, тугие до предела., читать научился, а смысл понять не можешь )))Повторю для тугих :А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))



Дааа, смысл ты действительно понять не можешь.



Где ты увидел слово "приговор"? Сложил из букв сообщения, как из кубиков? Дааа, смысл ты действительно понять не можешь.Где ты увидел слово "приговор"? Сложил из букв сообщения, как из кубиков? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4454 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 21:07 freeze написав: [

Это похоже на клонов-братьев - этот и песикот, тугие до предела.

Это похоже на клонов-братьев - этот и песикот, тугие до предела.

Вот яркий пример несогласных с мнением дедушки-чекиста, объявить неполноценными. Сразу чувствуется старая советская школа.

Сам-то посмотри, кого тянуть в Раду, тебе с этим жить и работать в своём бизнесе. Вот яркий пример несогласных с мнением дедушки-чекиста, объявить неполноценными. Сразу чувствуется старая советская школа.Сам-то посмотри, кого тянуть в Раду, тебе с этим жить и работать в своём бизнесе. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2709 З нами з: 31.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 21:08 https://news.liga.net/politics/news/kandidat-ot-slugi-naroda-narushil-trebovanie-pro-pyat-let---shemy

Андрей Холодов, кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, который баллотируется в депутаты по списку Слуги народа, пребывал не на территории Украины дольше, чем разрешает законодательство для претендента на депутатский мандат. Об этом сообщает проект Схемы.



Холодов, как отмечают журналисты, живет между Украиной и Австрией.



Расследователи проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Госпогранслужбе.



"Наиболее показателен 2015: Холодов не менее чем 204 дня в течение этого года находился за пределами Украины. Причем, согласно данным пограничников, большинство его перелетов осуществлялись в Вену - именно там мы и обнаружили у него элитную недвижимость", - говорится в сообщении.



Какая там дежурная отмазка будет? "Это не повод"? "Я вам ничего не обещал"? Или "жити по-новому" - потому при Порошенко так нагло на закон не клали? Какая там дежурная отмазка будет? "Это не повод"? "Я вам ничего не обещал"? Или "жити по-новому" - потому при Порошенко так нагло на закон не клали? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4454 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 21:11 freeze написав: Понятно что вам и 1000 грн не за что выделять, поэтому и зраду везде ищете, может от зависти ? Понятно что вам и 1000 грн не за что выделять, поэтому и зраду везде ищете, может от зависти ?

Любитель россии всегда пишет о зависти, всегда. Вы прям по методичке всё пишете.

Лучше провести парад, который будет дешевле 300 млн грн, чем давать эти мелкие премии.

Но у вас даже с арифметикой плохо, степендиат вы наш Любитель россии всегда пишет о зависти, всегда. Вы прям по методичке всё пишете.Лучше провести парад, который будет дешевле 300 млн грн, чем давать эти мелкие премии.Но у вас даже с арифметикой плохо, степендиат вы наш "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2709 З нами з: 31.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 348334843485348634873488> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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