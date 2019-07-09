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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 09 лип, 2019 21:12
Sommer написав: freeze написав: Sommer написав:
[quote="4702782:freeze"]
И что, суд потвердил их вину? Давно ли?
Ах да, у вас же презумпция невиновности не работает.
Это похоже на клонов-братьев - этот и песикот, тугие до предела.Я что про приговор написал
, читать научился, а смысл понять не можешь )))
Повторю для тугих :
А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))
Дааа, смысл ты действительно понять не можешь.
Где ты увидел слово "приговор"? Сложил из букв сообщения, как из кубиков?
Ааааа, изийди.
Суд подтвердил вину, это не равно приговор пр твоему.
Сколько IQ ?
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freeze
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Додано: Вів 09 лип, 2019 21:16
freeze написав: Sommer написав:
Или зекоманда всерьез считает, что Европа даст гранты на новую хату для клоуна?
Без понятия, кто на что будет выделять, еще и решения не принято по переезду, а уже порохоботы все деньги посчитали и даже источники финансирования нашли.
И тут порох виноват. Не он же вроде не предлагал переехать, И про гранты на переезд не он говорил.
Подожди перевирать, еще рано.
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vano80
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Додано: Вів 09 лип, 2019 21:16
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Востаннє редагувалось freeze
в Вів 09 лип, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 21:18
vano80 написав: freeze написав: Sommer написав:
Или зекоманда всерьез считает, что Европа даст гранты на новую хату для клоуна?
Без понятия, кто на что будет выделять, еще и решения не принято по переезду, а уже порохоботы все деньги посчитали и даже источники финансирования нашли.
И тут порох виноват. Не он же вроде не предлагал переехать, И про гранты на переезд не он говорил.
Подожди перевирать, еще рано.
Где я написал, что Порошенко в этом случае виноват ?
Бал Сатаны какой то.
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freeze
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Додано: Вів 09 лип, 2019 21:24
freeze написав:
Где я написал, что Порошенко в этом случае виноват ?
Бал Сатаны какой то.
Не нервничай. Порохоботы они же не просто -боты, они же ПОРОХОботы. Он же явно внушает им следить на действиями и словами преза и новых лиц.
Это же эти лица говорят про сокращение таможен, а другие новые поправляют - "тарапится не надо, не надо".
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vano80
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Додано: Вів 09 лип, 2019 21:25
pesikot написав: freeze написав:
Понятно что вам и 1000 грн не за что выделять, поэтому и зраду везде ищете, может от зависти ?
Любитель россии всегда пишет о зависти, всегда. Вы прям по методичке всё пишете.
Лучше провести парад, который будет дешевле 300 млн грн, чем давать эти мелкие премии.
Но у вас даже с арифметикой плохо, степендиат вы наш
Не согласны с мнением, что всё же лучше вместо парада выплатить повышенные премии.
Поэтому обвинили оппонента в том, что у него с арифметикой плохо.
Вот яркий пример несогласных с мнением дедушки-чекиста, объявить неполноценными. Сразу чувствуется старая советская школа.
Кому лучше-то?)))
Без уточнения кому именно лучше - это ни о чём.
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detroytred
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Додано: Вів 09 лип, 2019 21:30
freeze написав:
Бал Сатаны какой то.
Давно не заходил, смотрю тут Франт заразил ещё сильнее.
С потолка клеят ...
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Додано: Вів 09 лип, 2019 21:33
vano80 написав: freeze написав:
Где я написал, что Порошенко в этом случае виноват ?
Бал Сатаны какой то.
Не нервничай. Порохоботы они же не просто -боты, они же ПОРОХОботы. Он же явно внушает им следить на действиями и словами преза и новых лиц.
Это же эти лица говорят про сокращение таможен, а другие новые поправляют - "тарапится не надо, не надо".
Прямо типичная конвергенция наблюдается с отсутствием логики.
От того, что порохоботы что то посчитали и выдумали по этому вопросу, совсем не значит, что Порошенко виноват в возможном переезде АП.
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freeze
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Додано: Вів 09 лип, 2019 21:34
freeze написав: V2 написав:
300 з параду перекинули на нову ̶і̶г̶р̶а̶ш̶к̶у̶ новий офіс.
А премії до Дня незалежності військовим були і раніше.
Просто, для Зелекторату подали це як "перемогу"
Я смотрю вы на полном инсайде сидите из АП
. Знаете сколько премий дают военным, сколько дополнительно дадут, или по-вашему не дадут. С какой статьи расходов перекинули на какую. Откуда такие познания ?
В самому запитанні була відповідь
До речі, адаптовуйтесь до змін - не АП, а Офіс Президента України!
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Додано: Вів 09 лип, 2019 21:35
detroytred написав: freeze написав:
Бал Сатаны какой то.
Давно не заходил, смотрю тут Франт заразил ещё сильнее.
С потолка клеят ...
Еще бы. Про переезд за гранты уши прожужжали. И стоимость озвучили. И все это сделали в бывшем АП, а ныне офисе.
Вот только Фриз дурачка строит, про порохоботов-выдумщиков.
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vano80
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