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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3485348634873488>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
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5
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5%
9
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40
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0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:38

  freeze написав:
vano80 написав:
  freeze написав:
Где я написал, что Порошенко в этом случае виноват ?
Бал Сатаны какой то.


Не нервничай. Порохоботы они же не просто -боты, они же ПОРОХОботы. Он же явно внушает им следить на действиями и словами преза и новых лиц.
Это же эти лица говорят про сокращение таможен, а другие новые поправляют - "тарапится не надо, не надо".


Прямо типичная конвергенция наблюдается с отсутствием логики.

От того, что порохоботы что то посчитали и выдумали по этому вопросу, совсем не значит, что Порошенко виноват в возможном переезде АП.


Как же не виноват. Прям странно слышать, что в этом нет его вины. А как же атмосфЭра воровства и крови.
Кстати. А что там с офшорками. Нынешние власти позакрывали-повыводили все? Чет тишина такая...
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:43

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:Кстати. А что там с офшорками. Нынешние власти позакрывали-повыводили все? Чет тишина такая...


Тишина. Старые позакрывали, Новых найти не могут. Пока не о чем говорить.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:45

  vano80 написав:
Прям странно слышать, что в этом нет его вины. А как же атмосфЭра воровства и крови.

От кого слышали огульные обвинения, тем и удивляйтесь.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:46

  Sommer написав:Какая интересная проекция у критикуса, просто заглядение для дедушки Фрейда.

Кого ж ты мечтал линчевать, расскажи подробнее? :mrgreen:


Пфффф. О каких проекциях ты щепчешь - параноик, которому клитикус является с перепоя? :mrgreen:

Ты начал разглагольствовать о назначении Зеленским врагов народа, а я парировал, что это порохоботское ноу-хау.

Индульгенция от Порошенко на самосуд несколько раз уже приводила к тяжелым последствиям. И ладно бы это ограничивалось убийствами вооруженных сепаратистов на Донбассе руками тех, кто формального права на это не имеет. В порядке защиты государства это допустимо.

Но в результате самоуправства были и жертвы среди тех, кто никогда не брал оружия в руки! Смертной казни в Украине нет даже в судебном порядке. И тем не менее, ты эти убийства оправдываешь? Хреновый из тебя европеец...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:03

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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:12

  freeze написав:
vano80 написав:Кстати. А что там с офшорками. Нынешние власти позакрывали-повыводили все? Чет тишина такая...


Тишина. Старые позакрывали, Новых найти не могут. Пока не о чем говорить.


А тебя не затруднит проинформировать, когда были закрыты?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:13

  freeze написав:
Sommer написав:
  freeze написав:Я что про приговор написал, читать научился, а смысл понять не можешь )))

Повторю для тугих :

А что там с примерами, когда обвиняемые в преднамеренном убийстве под судом, гуляют по городу даже без домашнего ареста и электронного браслета ? Так бывает ? Ах-да, это реформированный суд )))


Дааа, смысл ты действительно понять не можешь.

Где ты увидел слово "приговор"? Сложил из букв сообщения, как из кубиков?



Ааааа, изийди.
Суд подтвердил вину, это не равно приговор пр твоему.


Опять рашкинские бредни повторяешь?

https://korrespondent.net/ukraine/4093283-sud-obnulyl-delo-buzyny
С учетом этого, дело об убийстве Бузины направляется в аппарат суда для формирования нового состава суда.

По версии адвоката Бузины Артема Захарова, таким образом, "обнулению" подлежат все стадии слушания этого производства на стадии слушаний по сути.


Или с пониманием смысла таки проблемы?
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Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:16

  zРадио написав:
  Sommer написав:Какая интересная проекция у критикуса, просто заглядение для дедушки Фрейда.

Кого ж ты мечтал линчевать, расскажи подробнее? :mrgreen:


Пфффф. О каких проекциях ты щепчешь - параноик, которому клитикус является с перепоя? :mrgreen:

Ты начал разглагольствовать о назначении Зеленским врагов народа, а я парировал, что это порохоботское ноу-хау.


(фейспалм)
Еще у одного проблемы с пониманием текста.

  zРадио написав:Индульгенция от Порошенко на самосуд несколько раз уже приводила к тяжелым последствиям. И ладно бы это ограничивалось убийствами вооруженных сепаратистов на Донбассе руками тех, кто формального права на это не имеет. В порядке защиты государства это допустимо.

Но в результате самоуправства были и жертвы среди тех, кто никогда не брал оружия в руки! Смертной казни в Украине нет даже в судебном порядке. И тем не менее, ты эти убийства оправдываешь?


А нет, не проблемы, просто обманывает по привычке.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:25

  Sommer написав:Или с пониманием смысла таки проблемы?


Это просто попа. Вы песикотом похоже одно и тоже лицо. Бессмысленное.

Тебе написали - что обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ? Только не надо мне рассказывать про полеты на Луну или гонки формулы-1. Я тебе конкретный вопрос задал, шевеля губами прочитай, и попробуй ответить. Я тебе вопрос специально выделил. Хотя можешь не отвечать, ты всё равно смысл вопроса не поймешь.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:37

Re: Політичні дискусії

"Параду не буде, тому що таке рішення прийняли у Євросоюзі вже давно, ще при Порошенку, і нас не спитали, просто поставили перед фактом. Зеленський просто нічого не міг з цим зробити, тому що звідки ж парад у країні, яка готується до капітуляції? Як можна показувати військову техніку по телевізору? Це може побачити Путін, і він розлютиться, і це завадить мирному процесу порозуміння між нашими народами. Це можуть побачити сєпари на Донбасі, і тоді вони розплачуться, а вони ж, як ми чули недавно, такі самі українці, тому не можна ображати їхні сєпарські почуття. Це побачить неозброєним оком космонавт з МКС і це дуже завадить нашому дипломатичному процесу в ПАРЄ. Тому ми просто візьмемо ці 300 млн грн і роздамо воєнним. Вийде в середньому трохи менше за 1200 грн. Це капітуляція. Це її вартість. Вартість капітуляції - трохи менше 1200 грн кожному військовослужбовцю", - написав Нойнец.
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