Додано: Вів 09 лип, 2019 21:46

Sommer написав: Какая интересная проекция у критикуса, просто заглядение для дедушки Фрейда.



Кого ж ты мечтал линчевать, расскажи подробнее? Какая интересная проекция у критикуса, просто заглядение для дедушки Фрейда.Кого ж ты мечтал линчевать, расскажи подробнее?

Пфффф. О каких проекциях ты щепчешь - параноик, которому клитикус является с перепоя?Ты начал разглагольствовать о назначении Зеленским врагов народа, а я парировал, что это порохоботское ноу-хау.Индульгенция от Порошенко на самосуд несколько раз уже приводила к тяжелым последствиям. И ладно бы это ограничивалось убийствами вооруженных сепаратистов на Донбассе руками тех, кто формального права на это не имеет. В порядке защиты государства это допустимо.Но в результате самоуправства были и жертвы среди тех, кто никогда не брал оружия в руки! Смертной казни в Украине нет даже в судебном порядке. И тем не менее, ты эти убийства оправдываешь? Хреновый из тебя европеец...