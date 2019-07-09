Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Где я написал, что Порошенко в этом случае виноват ? Бал Сатаны какой то.
Не нервничай. Порохоботы они же не просто -боты, они же ПОРОХОботы. Он же явно внушает им следить на действиями и словами преза и новых лиц. Это же эти лица говорят про сокращение таможен, а другие новые поправляют - "тарапится не надо, не надо".
Прямо типичная конвергенция наблюдается с отсутствием логики.
От того, что порохоботы что то посчитали и выдумали по этому вопросу, совсем не значит, что Порошенко виноват в возможном переезде АП.
Как же не виноват. Прям странно слышать, что в этом нет его вины. А как же атмосфЭра воровства и крови. Кстати. А что там с офшорками. Нынешние власти позакрывали-повыводили все? Чет тишина такая...
Sommer написав:Какая интересная проекция у критикуса, просто заглядение для дедушки Фрейда.
Кого ж ты мечтал линчевать, расскажи подробнее?
Пфффф. О каких проекциях ты щепчешь - параноик, которому клитикус является с перепоя?
Ты начал разглагольствовать о назначении Зеленским врагов народа, а я парировал, что это порохоботское ноу-хау.
Индульгенция от Порошенко на самосуд несколько раз уже приводила к тяжелым последствиям. И ладно бы это ограничивалось убийствами вооруженных сепаратистов на Донбассе руками тех, кто формального права на это не имеет. В порядке защиты государства это допустимо.
Но в результате самоуправства были и жертвы среди тех, кто никогда не брал оружия в руки! Смертной казни в Украине нет даже в судебном порядке. И тем не менее, ты эти убийства оправдываешь? Хреновый из тебя европеец...
Sommer написав:Какая интересная проекция у критикуса, просто заглядение для дедушки Фрейда.
Кого ж ты мечтал линчевать, расскажи подробнее?
Пфффф. О каких проекциях ты щепчешь - параноик, которому клитикус является с перепоя?
Ты начал разглагольствовать о назначении Зеленским врагов народа, а я парировал, что это порохоботское ноу-хау.
(фейспалм) Еще у одного проблемы с пониманием текста.
zРадио написав:Индульгенция от Порошенко на самосуд несколько раз уже приводила к тяжелым последствиям. И ладно бы это ограничивалось убийствами вооруженных сепаратистов на Донбассе руками тех, кто формального права на это не имеет. В порядке защиты государства это допустимо.
Но в результате самоуправства были и жертвы среди тех, кто никогда не брал оружия в руки! Смертной казни в Украине нет даже в судебном порядке. И тем не менее, ты эти убийства оправдываешь?
А нет, не проблемы, просто обманывает по привычке.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:Или с пониманием смысла таки проблемы?
Это просто попа. Вы песикотом похоже одно и тоже лицо. Бессмысленное.
Тебе написали - что обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ? Только не надо мне рассказывать про полеты на Луну или гонки формулы-1. Я тебе конкретный вопрос задал, шевеля губами прочитай, и попробуй ответить. Я тебе вопрос специально выделил. Хотя можешь не отвечать, ты всё равно смысл вопроса не поймешь.
"Параду не буде, тому що таке рішення прийняли у Євросоюзі вже давно, ще при Порошенку, і нас не спитали, просто поставили перед фактом. Зеленський просто нічого не міг з цим зробити, тому що звідки ж парад у країні, яка готується до капітуляції? Як можна показувати військову техніку по телевізору? Це може побачити Путін, і він розлютиться, і це завадить мирному процесу порозуміння між нашими народами. Це можуть побачити сєпари на Донбасі, і тоді вони розплачуться, а вони ж, як ми чули недавно, такі самі українці, тому не можна ображати їхні сєпарські почуття. Це побачить неозброєним оком космонавт з МКС і це дуже завадить нашому дипломатичному процесу в ПАРЄ. Тому ми просто візьмемо ці 300 млн грн і роздамо воєнним. Вийде в середньому трохи менше за 1200 грн. Це капітуляція. Це її вартість. Вартість капітуляції - трохи менше 1200 грн кожному військовослужбовцю", - написав Нойнец.