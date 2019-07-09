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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 34863487348834893490> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 179 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 18% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 50 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 11 Всього голосів : 179 Додано: Вів 09 лип, 2019 22:44 Волгарь написав: rjkz написав: "Ошибаетесь, дорогой товарищ" (с)

Олигархат, который устраивает такое шоу для народа, его побаивается, вынужден изворачиваться и тасовать колоду, по сравнению с ситуацией в соседней стране, где все примитивно цинично и "стабильно". Не интересно.

С другой стороны, кроме ошпаренных кипятком "патриотов" и местных ватников, никому не интересно в принципе - "что там за поребриком?", в то время как вас судя по всему не отпускает интерес "четамухахлов?" "Ошибаетесь, дорогой товарищ" (с)Олигархат, который устраивает такое шоу для народа, его побаивается, вынужден изворачиваться и тасовать колоду, по сравнению с ситуацией в соседней стране, где все примитивно цинично и "стабильно". Не интересно.С другой стороны, кроме ошпаренных кипятком "патриотов" и местных ватников,- "что там за поребриком?", в то время как вас судя по всему не отпускает интерес "четамухахлов?"

Никому не интересно говорите? А 3500 страниц ПОЛНОЙ ЧЕПУХИ, которую тут напостили, это что?

Кстати, в той атаке, о которой Вы упоминаете погибло не 300, а всего 16 российских наемников. А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится. Как не стоит сравнивать Калибр и Томагавк - последний даже после модернизации, по всем параметрам остается ракетой образца начала 80-х годов. Просто еще 6 лет назад у РА было около 30-!!! КР против 7000 у США, а теперь их около 2 000. А если еще добавить Искандер-К и Искандер-М...

Но это, безусловно, к теме обсуждения не относится. А если по теме, через 10 дней будет 100 дней нового президента. И что сделано - НИЧЕГО. Через 12 дней выборы, потом в Раде соберутся 450 новых депутатов. И снова начнется борьба президента и парламента. И так до бесконечности...Я же не зря написал про борщ.... Никому не интересно говорите? А 3500 страниц ПОЛНОЙ ЧЕПУХИ, которую тут напостили, это что?Кстати, в той атаке, о которой Вы упоминаете погибло не 300, а всего 16 российских наемников. А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится. Как не стоит сравнивать Калибр и Томагавк - последний даже после модернизации, по всем параметрам остается ракетой образца начала 80-х годов. Просто еще 6 лет назад у РА было около 30-!!! КР против 7000 у США, а теперь их около 2 000. А если еще добавить Искандер-К и Искандер-М...Но это, безусловно, к теме обсуждения не относится. А если по теме, через 10 дней будет 100 дней нового президента. И что сделано - НИЧЕГО. Через 12 дней выборы, потом в Раде соберутся 450 новых депутатов. И снова начнется борьба президента и парламента. И так до бесконечности...Я же не зря написал про борщ....



нудануда. "броня крепка и танки наши быстры"

Вы мне скажите, вот то что выше наклавлено - это откуда такие познания? нудануда. "броня крепка и танки наши быстры"Вы мне скажите, вот то что выше наклавлено - это откуда такие познания? rjkz

Повідомлень: 9652 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:44 V2 написав: "Параду не буде, тому що таке рішення прийняли у Євросоюзі вже давно, ще при Порошенку, і нас не спитали, просто поставили перед фактом. Зеленський просто нічого не міг з цим зробити, тому що звідки ж парад у країні, яка готується до капітуляції? Як можна показувати військову техніку по телевізору? Це може побачити Путін, і він розлютиться, і це завадить мирному процесу порозуміння між нашими народами. Це можуть побачити сєпари на Донбасі, і тоді вони розплачуться, а вони ж, як ми чули недавно, такі самі українці, тому не можна ображати їхні сєпарські почуття. Це побачить неозброєним оком космонавт з МКС і це дуже завадить нашому дипломатичному процесу в ПАРЄ. Тому ми просто візьмемо ці 300 млн грн і роздамо воєнним. Вийде в середньому трохи менше за 1200 грн. Це капітуляція. Це її вартість. Вартість капітуляції - трохи менше 1200 грн кожному військовослужбовцю", - написав Нойнец. "Параду не буде, тому що таке рішення прийняли у Євросоюзі вже давно, ще при Порошенку, і нас не спитали, просто поставили перед фактом. Зеленський просто нічого не міг з цим зробити, тому що звідки ж парад у країні, яка готується до капітуляції? Як можна показувати військову техніку по телевізору? Це може побачити Путін, і він розлютиться, і це завадить мирному процесу порозуміння між нашими народами. Це можуть побачити сєпари на Донбасі, і тоді вони розплачуться, а вони ж, як ми чули недавно, такі самі українці, тому не можна ображати їхні сєпарські почуття. Це побачить неозброєним оком космонавт з МКС і це дуже завадить нашому дипломатичному процесу в ПАРЄ. Тому ми просто візьмемо ці 300 млн грн і роздамо воєнним. Вийде в середньому трохи менше за 1200 грн. Це капітуляція. Це її вартість. Вартість капітуляції - трохи менше 1200 грн кожному військовослужбовцю", - написав Нойнец.



По-моему сейчас зрадофилов даже больше стало, чем раньше.



И что прикольно, кроме старорежимных 8 процентов, думаю, что 92 процентам идея направить деньги на премии военнослужащим понравилась.



Хотя Зеленский и тормозит последнее время, и речи глупые говорит, но тут ему за эту новость плюс в карму и к рейтингу обеспечен. По-моему сейчас зрадофилов даже больше стало, чем раньше.И что прикольно, кроме старорежимных 8 процентов, думаю, что 92 процентам идея направить деньги на премии военнослужащим понравилась.Хотя Зеленский и тормозит последнее время, и речи глупые говорит, но тут ему за эту новость плюс в карму и к рейтингу обеспечен. freeze 4 Повідомлень: 12173 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:49 freeze написав: Sommer написав: Или с пониманием смысла таки проблемы? Или с пониманием смысла таки проблемы?



Это просто попа. Вы песикотом похоже одно и тоже лицо. Бессмысленное.



Тебе написали - что обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ? Только не надо мне рассказывать про полеты на Луну или гонки формулы-1. Я тебе конкретный вопрос задал, шевеля губами прочитай, и попробуй ответить. Я тебе вопрос специально выделил. Хотя можешь не отвечать, ты всё равно смысл вопроса не поймешь. Это просто попа. Вы песикотом похоже одно и тоже лицо. Бессмысленное.Тебе написали - чтоТолько не надо мне рассказывать про полеты на Луну или гонки формулы-1. Я тебе конкретный вопрос задал, шевеля губами прочитай, и попробуй ответить. Я тебе вопрос специально выделил. Хотя можешь не отвечать, ты всё равно смысл вопроса не поймешь.



Как же ему досадно, что вообще дело слушается - помню, с какой помпой и пафосом, да под овации толпы, "герои" из здания суда выходили. Тут наградную комиссию собирать нужно было, а с парнями так несправедливо... Как же ему досадно, что вообще дело слушается - помню, с какой помпой и пафосом, да под овации толпы, "герои" из здания суда выходили. Тут наградную комиссию собирать нужно было, а с парнями так несправедливо... zРадио

Повідомлень: 2895 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:51 freeze написав: Sommer написав: Или с пониманием смысла таки проблемы? Или с пониманием смысла таки проблемы?



Это просто попа. Вы песикотом похоже одно и тоже лицо. Бессмысленное.

Это просто попа. Вы песикотом похоже одно и тоже лицо. Бессмысленное.



Проекции, проекции.



freeze написав: Тебе написали - что обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу без браслета даже без домашнего ареста. Тебе написали - что обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу без браслета даже без домашнего ареста.



Что, "приговор" уже куда-то исчез?



Хорошо, продолжаем ликбез:

https://korrespondent.net/ukraine/3686834-otpuskauit-vsekh-kak-razvalyvauit-delo-buzyny

В чем загвоздка?



У следствия возникла проблема со сбором улик и доказательством мотивов действий Полищука и Медведько.



Главное алиби Медведько и Полищука – это то, что в момент совершения преступления оба находились в тренировочном лагере "Правого сектора" в Днепропетровской области. Что подтверждается свидетельскими показаниями других бывших в этом лагере людей.



Что такое "алиби" тебе надо обьяснять? Проекции, проекции.Что, "приговор" уже куда-то исчез?Хорошо, продолжаем ликбез:Что такое "алиби" тебе надо обьяснять? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4459 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:54 Sommer написав: Что такое "алиби" тебе надо обьяснять? Что такое "алиби" тебе надо обьяснять?



Так я и не сомневался, что ты напишешь тут опять кучу ерунды, не относящегося к вопросу, который я специально для соммеро-песикотов даже постарался выделить черным.



Может опять вопрос повторить )))



обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу во время суда без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ?



Алиби есть или нет, ложное или нет, рассматривает суд, который сейчас идет, уже 15 месяцев.

Обычные люди и за гораздо меньшие вменяемые преступления сидят до суда в СИЗО или в крайнем случае под домашним арестом, если тебе уже полностью разжевать смысл вопроса. Так я и не сомневался, что ты напишешь тут опять кучу ерунды, не относящегося к вопросу, который я специально для соммеро-песикотов даже постарался выделить черным.Может опять вопрос повторить )))Алиби есть или нет, ложное или нет, рассматривает суд, который сейчас идет, уже 15 месяцев.Обычные люди и за гораздо меньшие вменяемые преступления сидят до суда в СИЗО или в крайнем случае под домашним арестом, если тебе уже полностью разжевать смысл вопроса. Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 лип, 2019 23:01, всього редагувалось 2 разів. freeze 4 Повідомлень: 12173 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:55 Sommer написав: rjkz написав: Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.

Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.



Зарабатывает копеечку к пенсии, скорее всего.



Тут есть еще второй старающийся, пишущий длинные посты, которые наполовину правда, наполовину вранье, все по заветам Геббельса.



rjkz написав: А тут - другой случай. А тут - другой случай.



Естественно, должны же быть явные ватники, которые "крымнаш, хахлы замерзли без газа". Если их не будет, будут же гонять "умеренных" волгарей. Зарабатывает копеечку к пенсии, скорее всего.Тут есть еще второй старающийся, пишущий длинные посты, которые наполовину правда, наполовину вранье, все по заветам Геббельса.Естественно, должны же быть явные ватники, которые "крымнаш, хахлы замерзли без газа". Если их не будет, будут же гонять "умеренных" волгарей.



Не знаю кто второй, но первый ...на редкость ...эээ....информированный в самых разнообразных сегментах. удивительно. Не знаю кто второй, но первый ...на редкость ...эээ....информированный в самых разнообразных сегментах. удивительно. rjkz

Повідомлень: 9652 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:56 Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.

А все тому, що 100 років тому владу взяли прототипи сьогоднішніх Зе, для яких армія не була пріоритетом. Коли країна була повністю у війні, армія для них не була пріоритетом. Таких же придyрків ви 73% сьогодні привели до влади і результат буде такий же, як сотню років назад. Schmit

Повідомлень: 536 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:00 V2 написав: "Параду не буде, тому що таке рішення прийняли у Євросоюзі вже давно, ще при Порошенку, і нас не спитали, просто поставили перед фактом. Зеленський просто нічого не міг з цим зробити "Параду не буде, тому що таке рішення прийняли у Євросоюзі вже давно, ще при Порошенку, і нас не спитали, просто поставили перед фактом. Зеленський просто нічого не міг з цим зробити



Зекоманда може й повірити. Зекоманда може й повірити. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4459 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:01 freeze написав: V2 написав: "Параду не буде, тому що таке рішення прийняли у Євросоюзі вже давно, ще при Порошенку, і нас не спитали, просто поставили перед фактом. Зеленський просто нічого не міг з цим зробити, тому що звідки ж парад у країні, яка готується до капітуляції? Як можна показувати військову техніку по телевізору? Це може побачити Путін, і він розлютиться, і це завадить мирному процесу порозуміння між нашими народами. Це можуть побачити сєпари на Донбасі, і тоді вони розплачуться, а вони ж, як ми чули недавно, такі самі українці, тому не можна ображати їхні сєпарські почуття. Це побачить неозброєним оком космонавт з МКС і це дуже завадить нашому дипломатичному процесу в ПАРЄ. Тому ми просто візьмемо ці 300 млн грн і роздамо воєнним. Вийде в середньому трохи менше за 1200 грн. Це капітуляція. Це її вартість. Вартість капітуляції - трохи менше 1200 грн кожному військовослужбовцю", - написав Нойнец. "Параду не буде, тому що таке рішення прийняли у Євросоюзі вже давно, ще при Порошенку, і нас не спитали, просто поставили перед фактом. Зеленський просто нічого не міг з цим зробити, тому що звідки ж парад у країні, яка готується до капітуляції? Як можна показувати військову техніку по телевізору? Це може побачити Путін, і він розлютиться, і це завадить мирному процесу порозуміння між нашими народами. Це можуть побачити сєпари на Донбасі, і тоді вони розплачуться, а вони ж, як ми чули недавно, такі самі українці, тому не можна ображати їхні сєпарські почуття. Це побачить неозброєним оком космонавт з МКС і це дуже завадить нашому дипломатичному процесу в ПАРЄ. Тому ми просто візьмемо ці 300 млн грн і роздамо воєнним. Вийде в середньому трохи менше за 1200 грн. Це капітуляція. Це її вартість. Вартість капітуляції - трохи менше 1200 грн кожному військовослужбовцю", - написав Нойнец.



По-моему сейчас зрадофилов даже больше стало, чем раньше.



И что прикольно, кроме старорежимных 8 процентов, думаю, что 92 процентам идея направить деньги на премии военнослужащим понравилась.



Хотя Зеленский и тормозит последнее время, и речи глупые говорит, но тут ему за эту новость плюс в карму и к рейтингу обеспечен. По-моему сейчас зрадофилов даже больше стало, чем раньше.И что прикольно, кроме старорежимных 8 процентов, думаю, что 92 процентам идея направить деньги на премии военнослужащим понравилась.Хотя Зеленский и тормозит последнее время, и речи глупые говорит, но тут ему за эту новость плюс в карму и к рейтингу обеспечен.



Кстати, а знают/помнят ли порохоботы, что первопроходцем в вопросе отмены парадов в честь Дня независимости был их идейный соратник Ющенко?



Да-да, в 2005-м впервые со времен голодных 90-х парада не было. Как не было его и в 2006-2007 гг Кстати, а знают/помнят ли порохоботы, что первопроходцем в вопросе отмены парадов в честь Дня независимости был их идейный соратник Ющенко?Да-да, в 2005-м впервые со времен голодных 90-х парада не было. Как не было его и в 2006-2007 гг zРадио

Повідомлень: 2895 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:02 freeze написав: Sommer написав: Что такое "алиби" тебе надо обьяснять? Что такое "алиби" тебе надо обьяснять?



Так я и не сомневался, что ты напишешь тут опять кучу ерунды, не относящегося к вопросу, который я специально для соммеро-песикотов даже постарался выделить черным.



Может опять вопрос повторить )))



обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу во время суда без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ?



Алиби есть или нет, ложное или нет, рассматривает суд, который сейчас идет, уже 15 месяцев.

Обычные люди и за гораздо меньшие вменяемые преступления сидят до суда в СИЗО или в крайнем случае под домашним арестом, если тебе уже полностью разжевать смысл вопроса. Так я и не сомневался, что ты напишешь тут опять кучу ерунды, не относящегося к вопросу, который я специально для соммеро-песикотов даже постарался выделить черным.Может опять вопрос повторить )))Алиби есть или нет, ложное или нет, рассматривает суд, который сейчас идет, уже 15 месяцев.Обычные люди и за гораздо меньшие вменяемые преступления сидят до суда в СИЗО или в крайнем случае под домашним арестом, если тебе уже полностью разжевать смысл вопроса.



Хм, наверное ты срочно словарь листаешь? Ну подожду, "алиби" оно с самого начала, листать недолго. Хм, наверное ты срочно словарь листаешь? Ну подожду, "алиби" оно с самого начала, листать недолго. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4459 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 34863487348834893490> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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