Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:"Ошибаетесь, дорогой товарищ" (с) Олигархат, который устраивает такое шоу для народа, его побаивается, вынужден изворачиваться и тасовать колоду, по сравнению с ситуацией в соседней стране, где все примитивно цинично и "стабильно". Не интересно. С другой стороны, кроме ошпаренных кипятком "патриотов" и местных ватников, никому не интересно в принципе - "что там за поребриком?", в то время как вас судя по всему не отпускает интерес "четамухахлов?"
Никому не интересно говорите? А 3500 страниц ПОЛНОЙ ЧЕПУХИ, которую тут напостили, это что? Кстати, в той атаке, о которой Вы упоминаете погибло не 300, а всего 16 российских наемников. А Javelin - жалкое подобие Корнета, пробивающего с 3 км 1200 мм гомогенной брони, о чем ярко свидетельствуют 3 десятка подбитых в 2006-ом в Ливане Меркав - танков, которым Абрамс по защищенности и в подметки не годится. Как не стоит сравнивать Калибр и Томагавк - последний даже после модернизации, по всем параметрам остается ракетой образца начала 80-х годов. Просто еще 6 лет назад у РА было около 30-!!! КР против 7000 у США, а теперь их около 2 000. А если еще добавить Искандер-К и Искандер-М... Но это, безусловно, к теме обсуждения не относится. А если по теме, через 10 дней будет 100 дней нового президента. И что сделано - НИЧЕГО. Через 12 дней выборы, потом в Раде соберутся 450 новых депутатов. И снова начнется борьба президента и парламента. И так до бесконечности...Я же не зря написал про борщ....
нудануда. "броня крепка и танки наши быстры" Вы мне скажите, вот то что выше наклавлено - это откуда такие познания?
V2 написав:"Параду не буде, тому що таке рішення прийняли у Євросоюзі вже давно, ще при Порошенку, і нас не спитали, просто поставили перед фактом. Зеленський просто нічого не міг з цим зробити, тому що звідки ж парад у країні, яка готується до капітуляції? Як можна показувати військову техніку по телевізору? Це може побачити Путін, і він розлютиться, і це завадить мирному процесу порозуміння між нашими народами. Це можуть побачити сєпари на Донбасі, і тоді вони розплачуться, а вони ж, як ми чули недавно, такі самі українці, тому не можна ображати їхні сєпарські почуття. Це побачить неозброєним оком космонавт з МКС і це дуже завадить нашому дипломатичному процесу в ПАРЄ. Тому ми просто візьмемо ці 300 млн грн і роздамо воєнним. Вийде в середньому трохи менше за 1200 грн. Це капітуляція. Це її вартість. Вартість капітуляції - трохи менше 1200 грн кожному військовослужбовцю", - написав Нойнец.
По-моему сейчас зрадофилов даже больше стало, чем раньше.
И что прикольно, кроме старорежимных 8 процентов, думаю, что 92 процентам идея направить деньги на премии военнослужащим понравилась.
Хотя Зеленский и тормозит последнее время, и речи глупые говорит, но тут ему за эту новость плюс в карму и к рейтингу обеспечен.
Sommer написав:Или с пониманием смысла таки проблемы?
Это просто попа. Вы песикотом похоже одно и тоже лицо. Бессмысленное.
Тебе написали - что обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ? Только не надо мне рассказывать про полеты на Луну или гонки формулы-1. Я тебе конкретный вопрос задал, шевеля губами прочитай, и попробуй ответить. Я тебе вопрос специально выделил. Хотя можешь не отвечать, ты всё равно смысл вопроса не поймешь.
Как же ему досадно, что вообще дело слушается - помню, с какой помпой и пафосом, да под овации толпы, "герои" из здания суда выходили. Тут наградную комиссию собирать нужно было, а с парнями так несправедливо...
У следствия возникла проблема со сбором улик и доказательством мотивов действий Полищука и Медведько.
Главное алиби Медведько и Полищука – это то, что в момент совершения преступления оба находились в тренировочном лагере "Правого сектора" в Днепропетровской области. Что подтверждается свидетельскими показаниями других бывших в этом лагере людей.
Что такое "алиби" тебе надо обьяснять?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:Что такое "алиби" тебе надо обьяснять?
Так я и не сомневался, что ты напишешь тут опять кучу ерунды, не относящегося к вопросу, который я специально для соммеро-песикотов даже постарался выделить черным.
Может опять вопрос повторить )))
обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу во время суда без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ?
Алиби есть или нет, ложное или нет, рассматривает суд, который сейчас идет, уже 15 месяцев. Обычные люди и за гораздо меньшие вменяемые преступления сидят до суда в СИЗО или в крайнем случае под домашним арестом, если тебе уже полностью разжевать смысл вопроса.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 лип, 2019 23:01, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав:Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.
Зарабатывает копеечку к пенсии, скорее всего.
Тут есть еще второй старающийся, пишущий длинные посты, которые наполовину правда, наполовину вранье, все по заветам Геббельса.
rjkz написав:А тут - другой случай.
Естественно, должны же быть явные ватники, которые "крымнаш, хахлы замерзли без газа". Если их не будет, будут же гонять "умеренных" волгарей.
Не знаю кто второй, но первый ...на редкость ...эээ....информированный в самых разнообразных сегментах. удивительно.
Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська. А все тому, що 100 років тому владу взяли прототипи сьогоднішніх Зе, для яких армія не була пріоритетом. Коли країна була повністю у війні, армія для них не була пріоритетом. Таких же придyрків ви 73% сьогодні привели до влади і результат буде такий же, як сотню років назад.
V2 написав:"Параду не буде, тому що таке рішення прийняли у Євросоюзі вже давно, ще при Порошенку, і нас не спитали, просто поставили перед фактом. Зеленський просто нічого не міг з цим зробити, тому що звідки ж парад у країні, яка готується до капітуляції? Як можна показувати військову техніку по телевізору? Це може побачити Путін, і він розлютиться, і це завадить мирному процесу порозуміння між нашими народами. Це можуть побачити сєпари на Донбасі, і тоді вони розплачуться, а вони ж, як ми чули недавно, такі самі українці, тому не можна ображати їхні сєпарські почуття. Це побачить неозброєним оком космонавт з МКС і це дуже завадить нашому дипломатичному процесу в ПАРЄ. Тому ми просто візьмемо ці 300 млн грн і роздамо воєнним. Вийде в середньому трохи менше за 1200 грн. Це капітуляція. Це її вартість. Вартість капітуляції - трохи менше 1200 грн кожному військовослужбовцю", - написав Нойнец.
По-моему сейчас зрадофилов даже больше стало, чем раньше.
И что прикольно, кроме старорежимных 8 процентов, думаю, что 92 процентам идея направить деньги на премии военнослужащим понравилась.
Хотя Зеленский и тормозит последнее время, и речи глупые говорит, но тут ему за эту новость плюс в карму и к рейтингу обеспечен.
Кстати, а знают/помнят ли порохоботы, что первопроходцем в вопросе отмены парадов в честь Дня независимости был их идейный соратник Ющенко?
Да-да, в 2005-м впервые со времен голодных 90-х парада не было. Как не было его и в 2006-2007 гг
Sommer написав:Что такое "алиби" тебе надо обьяснять?
Так я и не сомневался, что ты напишешь тут опять кучу ерунды, не относящегося к вопросу, который я специально для соммеро-песикотов даже постарался выделить черным.
Может опять вопрос повторить )))
обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу во время суда без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ?
Алиби есть или нет, ложное или нет, рассматривает суд, который сейчас идет, уже 15 месяцев. Обычные люди и за гораздо меньшие вменяемые преступления сидят до суда в СИЗО или в крайнем случае под домашним арестом, если тебе уже полностью разжевать смысл вопроса.
Хм, наверное ты срочно словарь листаешь? Ну подожду, "алиби" оно с самого начала, листать недолго.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.