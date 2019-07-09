Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Таких же придyрків ви 73% сьогодні привели до влади і результат буде такий же, як сотню років назад.
Отличительная черта по которому можно отличить типичного порохобота, то что он считает себя сверхчеловеком, а остальных при***. Именно по этому им дали под сраку и выгнали от власти. И опустили их на своё отведенное маргинальное место будущей маленькой фракции в Раде. На большее у них ума недостаточно.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 лип, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.
Зарабатывает копеечку к пенсии, скорее всего.
Тут есть еще второй старающийся, пишущий длинные посты, которые наполовину правда, наполовину вранье, все по заветам Геббельса.
rjkz написав:А тут - другой случай.
Естественно, должны же быть явные ватники, которые "крымнаш, хахлы замерзли без газа". Если их не будет, будут же гонять "умеренных" волгарей.
Не знаю кто второй, но первый ...на редкость ...эээ....информированный в самых разнообразных сегментах. удивительно.
Как раз неудивительно. Пикейные жилеты всегда все знают: и о мировом правительстве и о полой земле и о рептилоидах с Нибиру.
А у некоторых есть любимый конек: уринотерапия там или лечение ревматизма настойкой на тараканах. Вот у этого волгаря любимый конек - сказки про ВПК РФ/СССР.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
rjkz написав:Сценарий,как я себе вижу, планировался грузинский - начало войны в Крыму и "принуждение к миру" ударом с севера на Киев.
100% грузинский - поэтому в Крым и перебрасывали "зеленых человечков" с трусливо сорванными знаками отличия.
Не помню в каком году , но ПО НАШЕМУ ТВ (правда НАШЕ оно условно было - при офоще) была целая большая передача о ССО рф. И там все показывали и рассказывали и что и как для чего. В том числе и "работа" без опознавательных знаков. Поэтому - кого могли ввести в заблуждение эти безшевронщики - ума не приложу. А вот то что "грузинский" говорит не столько наличие человечков в Крыму,сколько наличие ударной группировки в Белгородской области. Я напомню, именно продвижение рф к Тбилиси привело фактически к капитуляции войск Саакашвили.
Ситуація значно погіршилася 11 серпня, коли Росія розширила діапазон своїх атак не тільки на об'єкти у безпосередній близькості від театру бойових дій, але й почала наступ на місто Ґорі на шляху до Тбілісі та захопила грузинські міста Зугдіді і Сенакі на заході країни. Також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає східну та західну Грузію. З наближенням фронту до Тбілісі в місті почалася паніка і мешканці почали тікати з району бойових дій.
Sommer написав:Что такое "алиби" тебе надо обьяснять?
Так я и не сомневался, что ты напишешь тут опять кучу ерунды, не относящегося к вопросу, который я специально для соммеро-песикотов даже постарался выделить черным.
Может опять вопрос повторить )))
обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу во время суда без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ?
Алиби есть или нет, ложное или нет, рассматривает суд, который сейчас идет, уже 15 месяцев. Обычные люди и за гораздо меньшие вменяемые преступления сидят до суда в СИЗО или в крайнем случае под домашним арестом, если тебе уже полностью разжевать смысл вопроса.
Хм, наверное ты срочно словарь листаешь? Ну подожду, "алиби" оно с самого начала, листать недолго.
Ты на вопрос-то примитивный можешь ответить, а то Петросяна напоминаешь или скользкого ужа)))
Опять вопрос повторить )))
Если что - я черным в пятый раз тебе вопрос выделяю. Не надо мне про словарь, алиби и полет на Луну, я тебе об этом не спрашивал.
Schmit написав:Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.
А какие признаки государства имела УНР? В том то и дело, что контроля над территориями не существовало. На защиту УНР шли по зову сердца - никто никого не "выставлял". Армия практически отсутствовала не потому, что ей не хотели заниматься, а потому что не смогли установить свой порядок и стать сувереном.
Это примерно как сегодняшняя Венесуэла Гуайдо - международная поддержка есть, внутренняя - частично, а власть отсутствует полностью
Schmit написав:Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська. А все тому, що 100 років тому владу взяли прототипи сьогоднішніх Зе, для яких армія не була пріоритетом. Коли країна була повністю у війні, армія для них не була пріоритетом. Таких же придyрків ви 73% сьогодні привели до влади і результат буде такий же, як сотню років назад.
Ай-ай-ай, какой некачественный народ попался. Может пороху надо было баллотироваться на пост Президента КНДР? Там всегда голосуют ЗА.
Schmit написав:Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.
А какие признаки государства имела УНР? В том то и дело, что контроля над территориями не существовало.
Какие знакомые рашкинские песни.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.