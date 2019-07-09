Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3487348834893490> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 179 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 18% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 50 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 11 Всього голосів : 179 Додано: Вів 09 лип, 2019 23:04 Schmit написав: Таких же придyрків ви 73% сьогодні привели до влади і результат буде такий же, як сотню років назад. Таких же придyрків ви 73% сьогодні привели до влади і результат буде такий же, як сотню років назад.



Отличительная черта по которому можно отличить типичного порохобота, то что он считает себя сверхчеловеком, а остальных при***.

Именно по этому им дали под сраку и выгнали от власти. И опустили их на своё отведенное маргинальное место будущей маленькой фракции в Раде. На большее у них ума недостаточно. Отличительная черта по которому можно отличить типичного порохобота, то что он считает себя сверхчеловеком, а остальных при***.Именно по этому им дали под сраку и выгнали от власти. И опустили их на своё отведенное маргинальное место будущей маленькой фракции в Раде. На большее у них ума недостаточно. Востаннє редагувалось freeze в Вів 09 лип, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 12173 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:04 Re: Політичні дискусії freeze написав: идея направить деньги на премии военнослужащим понравилась. идея направить деньги на премии военнослужащим понравилась.



Так це не ідея, а те, що робилось до того і так.

+ був парад.

І не треба було за 300 млн. змінювати офіс



А ще не ідея, а обіцянка була підняти вчителям зарплату до 4000 дол. США.

Ось ця ідея/обіцянка дійсно сподобалась! Так це не ідея, а те, що робилось до того і так.+ був парад.І не треба було за 300 млн. змінювати офісА ще не ідея, а обіцянка була підняти вчителям зарплату до 4000 дол. США.Ось ця ідея/обіцянка дійсно сподобалась! V2 4 Повідомлень: 6132 З нами з: 03.07.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 962 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:06 V2 написав: freeze написав: идея направить деньги на премии военнослужащим понравилась. идея направить деньги на премии военнослужащим понравилась.



Так це не ідея, а те, що робилось до того і так.

+ був парад.

І не треба було за 300 млн. змінювати офіс Так це не ідея, а те, що робилось до того і так.+ був парад.І не треба було за 300 млн. змінювати офіс



А можно данные о потраченных 300 миллионов на смененный офис ? А можно данные о потраченных 300 миллионов на смененный офис ? freeze 4 Повідомлень: 12173 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:08 rjkz написав: Sommer написав: rjkz написав: Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.

Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.



Зарабатывает копеечку к пенсии, скорее всего.



Тут есть еще второй старающийся, пишущий длинные посты, которые наполовину правда, наполовину вранье, все по заветам Геббельса.



rjkz написав: А тут - другой случай. А тут - другой случай.



Естественно, должны же быть явные ватники, которые "крымнаш, хахлы замерзли без газа". Если их не будет, будут же гонять "умеренных" волгарей. Зарабатывает копеечку к пенсии, скорее всего.Тут есть еще второй старающийся, пишущий длинные посты, которые наполовину правда, наполовину вранье, все по заветам Геббельса.Естественно, должны же быть явные ватники, которые "крымнаш, хахлы замерзли без газа". Если их не будет, будут же гонять "умеренных" волгарей.



Не знаю кто второй, но первый ...на редкость ...эээ....информированный в самых разнообразных сегментах. удивительно. Не знаю кто второй, но первый ...на редкость ...эээ....информированный в самых разнообразных сегментах. удивительно.



Как раз неудивительно. Пикейные жилеты всегда все знают: и о мировом правительстве и о полой земле и о рептилоидах с Нибиру.



А у некоторых есть любимый конек: уринотерапия там или лечение ревматизма настойкой на тараканах. Вот у этого волгаря любимый конек - сказки про ВПК РФ/СССР. Как раз неудивительно. Пикейные жилеты всегда все знают: и о мировом правительстве и о полой земле и о рептилоидах с Нибиру.А у некоторых есть любимый конек: уринотерапия там или лечение ревматизма настойкой на тараканах. Вот у этого волгаря любимый конек - сказки про ВПК РФ/СССР. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4459 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:15 Sommer написав: rjkz написав: Сценарий,как я себе вижу, планировался грузинский - начало войны в Крыму и "принуждение к миру" ударом с севера на Киев. Сценарий,как я себе вижу, планировался грузинский - начало войны в Крыму и "принуждение к миру" ударом с севера на Киев.



100% грузинский - поэтому в Крым и перебрасывали "зеленых человечков" с трусливо сорванными знаками отличия. 100% грузинский - поэтому в Крым и перебрасывали "зеленых человечков" с трусливо сорванными знаками отличия.



Не помню в каком году , но ПО НАШЕМУ ТВ (правда НАШЕ оно условно было - при офоще) была целая большая передача о ССО рф. И там все показывали и рассказывали и что и как для чего. В том числе и "работа" без опознавательных знаков. Поэтому - кого могли ввести в заблуждение эти безшевронщики - ума не приложу.

А вот то что "грузинский" говорит не столько наличие человечков в Крыму,сколько наличие ударной группировки в Белгородской области. Я напомню, именно продвижение рф к Тбилиси привело фактически к капитуляции войск Саакашвили.

Ситуація значно погіршилася 11 серпня, коли Росія розширила діапазон своїх атак не тільки на об'єкти у безпосередній близькості від театру бойових дій, але й почала наступ на місто Ґорі на шляху до Тбілісі та захопила грузинські міста Зугдіді і Сенакі на заході країни. Також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає східну та західну Грузію. З наближенням фронту до Тбілісі в місті почалася паніка і мешканці почали тікати з району бойових дій.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B0_(2008 )



Если память не изменяет, когда до Тбилиси оставались несколько десятков километров, Саакашвили принял условия рф.

От Белгородской области до Киева около 200 км. Не помню в каком году , но ПО НАШЕМУ ТВ (правда НАШЕ оно условно было - при офоще) была целая большая передача о ССО рф. И там все показывали и рассказывали и что и как для чего. В том числе и "работа" без опознавательных знаков. Поэтому - кого могли ввести в заблуждение эти безшевронщики - ума не приложу.А вот то что "грузинский" говорит не столько наличие человечков в Крыму,сколько наличие ударной группировки в Белгородской области. Я напомню, именно продвижение рф к Тбилиси привело фактически к капитуляции войск Саакашвили.Если память не изменяет, когда до Тбилиси оставались несколько десятков километров, Саакашвили принял условия рф.От Белгородской области до Киева около 200 км. rjkz

Повідомлень: 9652 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:17 Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: Что такое "алиби" тебе надо обьяснять? Что такое "алиби" тебе надо обьяснять?



Так я и не сомневался, что ты напишешь тут опять кучу ерунды, не относящегося к вопросу, который я специально для соммеро-песикотов даже постарался выделить черным.



Может опять вопрос повторить )))



обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу во время суда без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ?



Алиби есть или нет, ложное или нет, рассматривает суд, который сейчас идет, уже 15 месяцев.

Обычные люди и за гораздо меньшие вменяемые преступления сидят до суда в СИЗО или в крайнем случае под домашним арестом, если тебе уже полностью разжевать смысл вопроса. Так я и не сомневался, что ты напишешь тут опять кучу ерунды, не относящегося к вопросу, который я специально для соммеро-песикотов даже постарался выделить черным.Может опять вопрос повторить )))Алиби есть или нет, ложное или нет, рассматривает суд, который сейчас идет, уже 15 месяцев.Обычные люди и за гораздо меньшие вменяемые преступления сидят до суда в СИЗО или в крайнем случае под домашним арестом, если тебе уже полностью разжевать смысл вопроса.



Хм, наверное ты срочно словарь листаешь? Ну подожду, "алиби" оно с самого начала, листать недолго. Хм, наверное ты срочно словарь листаешь? Ну подожду, "алиби" оно с самого начала, листать недолго.



Ты на вопрос-то примитивный можешь ответить, а то Петросяна напоминаешь или скользкого ужа)))



Опять вопрос повторить )))



Если что - я черным в пятый раз тебе вопрос выделяю. Не надо мне про словарь, алиби и полет на Луну, я тебе об этом не спрашивал. Ты на вопрос-то примитивный можешь ответить, а то Петросяна напоминаешь или скользкого ужа)))Опять вопрос повторить )))Если что - я черным в пятый раз тебе вопрос выделяю. Не надо мне про словарь, алиби и полет на Луну, я тебе об этом не спрашивал. freeze 4 Повідомлень: 12173 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:20 Schmit написав: Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.

Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь,змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.



А какие признаки государства имела УНР? В том то и дело, что контроля над территориями не существовало. На защиту УНР шли по зову сердца - никто никого не "выставлял". Армия практически отсутствовала не потому, что ей не хотели заниматься, а потому что не смогли установить свой порядок и стать сувереном.



Это примерно как сегодняшняя Венесуэла Гуайдо - международная поддержка есть, внутренняя - частично, а власть отсутствует полностью А какие признаки государства имела УНР? В том то и дело, что контроля над территориями не существовало. На защиту УНР шли по зову сердца - никто никого не "выставлял". Армия практически отсутствовала не потому, что ей не хотели заниматься, а потому что не смогли установить свой порядок и стать сувереном.Это примерно как сегодняшняя Венесуэла Гуайдо - международная поддержка есть, внутренняя - частично, а власть отсутствует полностью zРадио

Повідомлень: 2895 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:32 Schmit написав: Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.

А все тому, що 100 років тому владу взяли прототипи сьогоднішніх Зе, для яких армія не була пріоритетом. Коли країна була повністю у війні, армія для них не була пріоритетом. Таких же придyрків ви 73% сьогодні привели до влади і результат буде такий же, як сотню років назад. Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.А все тому, що 100 років тому владу взяли прототипи сьогоднішніх Зе, для яких армія не була пріоритетом. Коли країна була повністю у війні, армія для них не була пріоритетом. Таких же придyрків ви 73% сьогодні привели до влади і результат буде такий же, як сотню років назад.



Ай-ай-ай, какой некачественный народ попался.

Может пороху надо было баллотироваться на пост Президента КНДР? Там всегда голосуют ЗА.

Ай-ай-ай, какой некачественный народ попался.Может пороху надо было баллотироваться на пост Президента КНДР? Там всегда голосуют ЗА. rjkz

Повідомлень: 9652 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:50 freeze написав: Sommer написав: Хм, наверное ты срочно словарь листаешь? Ну подожду, "алиби" оно с самого начала, листать недолго. Хм, наверное ты срочно словарь листаешь? Ну подожду, "алиби" оно с самого начала, листать недолго.



Ты на вопрос-то примитивный можешь ответить, а то Петросяна напоминаешь или скользкого ужа)))



Опять вопрос повторить )))



Если что - я черным в пятый раз тебе вопрос выделяю. Не надо мне про словарь, алиби и полет на Луну, я тебе об этом не спрашивал. Ты на вопрос-то примитивный можешь ответить, а то Петросяна напоминаешь или скользкого ужа)))Опять вопрос повторить )))Если что - я черным в пятый раз тебе вопрос выделяю. Не надо мне про словарь, алиби и полет на Луну, я тебе об этом не спрашивал.



Понятно, словарь ты таки не долистал.



Ты все-таки на досуге освой, что такое алиби и почему при его наличии суд снял с подозреваемых требования о браслетах и домашних арестах.



А то так и будешь позориться за пределами зекоманды. Понятно, словарь ты таки не долистал.Ты все-таки на досуге освой, что такое алиби и почему при его наличии суд снял с подозреваемых требования о браслетах и домашних арестах.А то так и будешь позориться за пределами зекоманды. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4459 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:51 zРадио написав: Schmit написав: Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.

Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь,змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.



А какие признаки государства имела УНР? В том то и дело, что контроля над территориями не существовало. А какие признаки государства имела УНР? В том то и дело, что контроля над территориями не существовало.



Какие знакомые рашкинские песни. Какие знакомые рашкинские песни. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4459 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3487348834893490> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм