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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 00:12

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Schmit написав:Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.


А какие признаки государства имела УНР? В том то и дело, что контроля над территориями не существовало.


Какие знакомые рашкинские песни. :mrgreen:


Я с позиции сочувствующего украинца, тролль! А ты бы лучше обратил внимание на писанину "патриота", объявившегося выше - "выставила неподготовленных студентов"...
zРадио
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