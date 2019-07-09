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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 лип, 2019 00:12
Sommer написав: zРадио написав: Schmit написав:
Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна
змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.
А какие признаки государства имела УНР? В том то и дело, что контроля над территориями не существовало.
Какие знакомые рашкинские песни.
Я с позиции сочувствующего украинца, тролль! А ты бы лучше обратил внимание на писанину "патриота", объявившегося выше - "выставила неподготовленных студентов"...
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Додано: Сер 10 лип, 2019 01:29
zРадио написав: Sommer написав: Schmit написав:
Як ви думаете, чому 100 років тому, коли московські червоні війська рухались на Київ, УНР змогла виставити лише кілька сотень непідготовлених студентів під Крутами? Вдумайтесь, величезна європейська країна
змогла виставити на захист столиці всього лиш кілька сотень війська.
А какие признаки государства имела УНР? В том то и дело, что контроля над территориями не существовало.
Какие знакомые рашкинские песни.
Я с позиции сочувствующего украинца, тролль! А ты бы лучше обратил внимание на писанину "патриота", объявившегося выше - "выставила неподготовленных студентов"...[/quote]
Коли того гомосоветикуса зерадио вже виженуть з форуму за антиукраїнську агітацію))
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