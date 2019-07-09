Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:Волгарь "оттуда" и не скрывает, при этом пытается в меру сил сохранять объективность (ну как получается).При этом тратит массу усилий на содержательные посты хоть и не вписывающиеся в нашу реальность. Честно говоря, не пойму - зачем ему вообще этот форум.
Зарабатывает копеечку к пенсии, скорее всего.
Тут есть еще второй старающийся, пишущий длинные посты, которые наполовину правда, наполовину вранье, все по заветам Геббельса.
rjkz написав:А тут - другой случай.
Естественно, должны же быть явные ватники, которые "крымнаш, хахлы замерзли без газа". Если их не будет, будут же гонять "умеренных" волгарей.
Не знаю кто второй, но первый ...на редкость ...эээ....информированный в самых разнообразных сегментах. удивительно.
Как раз неудивительно. Пикейные жилеты всегда все знают: и о мировом правительстве и о полой земле и о рептилоидах с Нибиру.
А у некоторых есть любимый конек: уринотерапия там или лечение ревматизма настойкой на тараканах. Вот у этого волгаря любимый конек - сказки про ВПК РФ/СССР.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
rjkz написав:Сценарий,как я себе вижу, планировался грузинский - начало войны в Крыму и "принуждение к миру" ударом с севера на Киев.
100% грузинский - поэтому в Крым и перебрасывали "зеленых человечков" с трусливо сорванными знаками отличия.
Не помню в каком году , но ПО НАШЕМУ ТВ (правда НАШЕ оно условно было - при офоще) была целая большая передача о ССО рф. И там все показывали и рассказывали и что и как для чего. В том числе и "работа" без опознавательных знаков. Поэтому - кого могли ввести в заблуждение эти безшевронщики - ума не приложу. А вот то что "грузинский" говорит не столько наличие человечков в Крыму,сколько наличие ударной группировки в Белгородской области. Я напомню, именно продвижение рф к Тбилиси привело фактически к капитуляции войск Саакашвили.
Ситуація значно погіршилася 11 серпня, коли Росія розширила діапазон своїх атак не тільки на об'єкти у безпосередній близькості від театру бойових дій, але й почала наступ на місто Ґорі на шляху до Тбілісі та захопила грузинські міста Зугдіді і Сенакі на заході країни. Також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає східну та західну Грузію. З наближенням фронту до Тбілісі в місті почалася паніка і мешканці почали тікати з району бойових дій.
Sommer написав:Что такое "алиби" тебе надо обьяснять?
Так я и не сомневался, что ты напишешь тут опять кучу ерунды, не относящегося к вопросу, который я специально для соммеро-песикотов даже постарался выделить черным.
Может опять вопрос повторить )))
обвиняемые прокуратурой в преднамеренном убийстве не гуляют по городу во время суда без браслета даже без домашнего ареста. Кроме озвученного случая. Если можешь привести еще подобный случай, приведи, есть такие примеры ?
Алиби есть или нет, ложное или нет, рассматривает суд, который сейчас идет, уже 15 месяцев. Обычные люди и за гораздо меньшие вменяемые преступления сидят до суда в СИЗО или в крайнем случае под домашним арестом, если тебе уже полностью разжевать смысл вопроса.
Хм, наверное ты срочно словарь листаешь? Ну подожду, "алиби" оно с самого начала, листать недолго.
Ты на вопрос-то примитивный можешь ответить, а то Петросяна напоминаешь или скользкого ужа)))
Опять вопрос повторить )))
Если что - я черным в пятый раз тебе вопрос выделяю. Не надо мне про словарь, алиби и полет на Луну, я тебе об этом не спрашивал.
"Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій:
48,5% проголосували б за партію «Слуга народу», 14,1% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя», 9,2% – за партію «Європейська Солідарність», 6,2% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 4,4% – за партію «Голос», 4,1% – за партію «Сила і Честь», 2,5% – за партію «Опозиційний блок», 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,3% – за «Українську стратегію Гройсмана», 1,8% – за партію «Громадянська позиція», 1,6% – за партію «Свобода», 1,6% – за «Партію Шарія», 0,7% – за «Самопоміч», 0,1% – за Аграрну партію,"
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Sommer написав:Ты все-таки на досуге освой, что такое алиби и почему при его наличии суд снял с подозреваемых требования о браслетах и домашних арестах.
Все кроме соммеров понимают, что это подставное алиби. А факты это то что подозреваемые тёрлись у дома Бузины, их не раз там видели, и в машине, которые видели у дома во время убийства, нашли их пото-жировые. Даже судья это понимала, и после такого феерического алиби 15 месяцев не закрывала процесс, а потом беднягу видимо так запугали, что судья взяла самоотвод.
"Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій:
48,5% проголосували б за партію «Слуга народу», 14,1% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя», 9,2% – за партію «Європейська Солідарність», 6,2% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 4,4% – за партію «Голос», 4,1% – за партію «Сила і Честь», 2,5% – за партію «Опозиційний блок», 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,3% – за «Українську стратегію Гройсмана», 1,8% – за партію «Громадянська позиція», 1,6% – за партію «Свобода», 1,6% – за «Партію Шарія», 0,7% – за «Самопоміч», 0,1% – за Аграрну партію,"
Мда, КМИС конечно контора уважаемая, но что-то меня гложат смутные сомненья /c/ Слишком показатель Слуги народа отличается от недавних соцопросов других уважаемых контор. Посмотрим, что на этой неделе опубликуют еще другие уважаемые из большой семёрки. Если падение Голоса в этом опросе еще можно логично объяснить тугим Славиком на ток-шоу. То для роста рейтинга Слуги народа не было ни одного информационного повода, имхо.
"Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій:
48,5% проголосували б за партію «Слуга народу», 14,1% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя», 9,2% – за партію «Європейська Солідарність», 6,2% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 4,4% – за партію «Голос», 4,1% – за партію «Сила і Честь», 2,5% – за партію «Опозиційний блок», 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,3% – за «Українську стратегію Гройсмана», 1,8% – за партію «Громадянська позиція», 1,6% – за партію «Свобода», 1,6% – за «Партію Шарія», 0,7% – за «Самопоміч», 0,1% – за Аграрну партію,"
Мда, КМИС конечно контора уважаемая, но что-то меня гложат смутные сомненья /c/ Слишком показатель Слуги народа отличается от недавних соцопросов других уважаемых контор. Посмотрим, что на этой неделе опубликуют еще другие уважаемые из большой семёрки. Если падение Голоса в этом опросе еще можно логично объяснить тугим Славиком на ток-шоу. То для роста рейтинга Слуги народа не было ни одного информационного повода, имхо.
Это процент тех, кто определился. Среди тех, кто вообще собирается голосовать - 42%. По ссылке есть и эти данные.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
rjkz написав:.. От Белгородской области до Киева около 200 км.
жители Прилук в а..уе. это же тогда Прилуки - приграничный город, практически "перейти границу у реки". иноди краще жуваты. ну или на карту глянуть. Ладно бы сказали, что русские будут наступать из под Гомеля/Мозыря - тогда согласен (Лукашенко?). До Белгородской области 400 км - не расстояние, конечно, но не 200 точно
Очікувані кроки від Президента в перші 100 днів На запитання «Що з перерахованого на картці Ви хотіли б, щоб новий Президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів? Виберіть, будь ласка, не більше 3-х відповідей.» відповіді респондентів розподілилися наступним чином: 1. Знизити тарифи на комунальні послуги – 42,8%
Народу, кроме "больше получать, меньше платить", почти ничего не нужно (что вполне естественно). Поэтому мне претит название "слуга народа", типа "чего изволите". На такой основе государства не построить.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр