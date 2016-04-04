Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Результаты социологического исследования, проведённого Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3136279
"Мир любой ценой" не поддерживают избиратели ни одной из партии. Меньше всего это поддерживают избиратели партий "Голос" (10%) и "Европейская Солидарность" (7%), больше всего поддерживают избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (36,5%). Но и избиратели этой партии в основном считают, что "ради мира стоит идти на компромиссы, но не на все" (45%). Наименее приемлемыми, причём во всех регионах Украины, являются проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%), полная амнистия всех участников боевых действий против украинских Вооруженных сил (неприемлемо - 61%, приемлемо - 15%), формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (неприемлемо - 58%, приемлемо - 18%). В основном неприемлемыми для населения Украины является и внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного (неприемлемо - 54%, приемлемо - 30%), согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией (неприемлемо - 53%, приемлемо - 23%), принятие закона о нейтральный и внеблоковый статус Украины (неприемлемо - 48%, приемлемо - 29%).
Пока всё логично. И тут же:
49% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и главарями террористов "ЛДНР".
Когнитивный диссонанс?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
Волгарь если бы у раши было все так красиво в реальности а не на бумаге лошадь бы не ходила по маленькому кипятком от планов предоставления джавелинов. и не отменяли бы санкции на определенные виды продукции после провала программы импортозамещения. так что как в том анекдоте только по другому: раша говорит что она супердержава так и вы говорите
Ребята, о силе русского оружия и стратегии ярко свидетельствуют все вооруженные конфликты последних 40 лет. Везде, где одна сторона воюет советским/российским оружием, с участием/без участия советских/российских военсоветников/ихтаментов/прочего генетического дерьма, а другая - американцы/их союзники - везде мы видим тотальное превосходство американцев. Во всем: вооружениях, тактике, логистике. Зачастую это принимает совершенно катастрофические масштабы, как например в арабо-израильском конфликте или в Ираке.
О, да уже 6-ой год мы воочию наблюдаем, как армия на 100% вооруженная русским оружием, ведомая старшими офицерами, подготовленными в русских академиях, ведет окопную войну, потеряв при этом 1/6 своего боевого состава безвозвратно и 1/3 санитарными потерями. При этом боевая группировка, равная по масштабам настоящему армейскому корпусу, не способна обеспечить боевого взаимодействия даже на уровне роты, а к традиционным 200-ым и 300-ым в армейском сленге появился неологизм ПЯТИСОТЫЕ. Что еще более примечательно, небоевые потери в ней кратно превосходят безвозвратные+санитарные вместе взятые (которые сами по себе остаются весьма внушительными для войны низкой интенсивности)
P.S. Корнет - отличный комплекс, если у оператора есть несколько жизней. При чем чем с большей дистанции сделан выстрел - тем больше запасных жизней нужно оператору.
Вам не откажешь в логике, учитывая, что оператор ПТУР при этом находится в 10 км от поражаемой цели, которая способна вести прицельный огонь всего максимум на 5 км. Вообще же, развитие ВПК РФ и Украины за годы независимости прошли абсолютно разный путь. Российский, отбросив зависимость от поставок из постсоветских республик (и попутно похоронив Южмаш и сотни подобных предприятий), сначала перешел на почти 100% собственную комплектацию продукции, а потом начал серийно производить самолеты с всеракурсным управляемым вектором тяги, РЛС, обнулившие стелс-технологии, гиперзвуковые планирующие боевые блоки для МБР, способность бороться с которыми появится в лучшем случае через четверть века, терраватные лазеры, превращающие спутники на орбите в груду мертвого металла и первые в мире системы ПКО. На подходе гиперзвуковые ракеты, летящие к цели со скоростью 9 махов, МБР с дальностью 18000 км, позволяющие воплотить идею орбитальной бомбардировки противника, и множество других удивительных технологий (вроде мини-реактора размером с чемодан). Украинский же ВПК пошел СВОИМ ПУТЕМ. Из серийной собственной продукции могу упомянуть лишь самоврывающийся миномет (что скорее свидетельствует о деградации металлургии, уже не способной выпускать трубу, выдерживающую давление в сотни атмосфер) да супертанк Оплот, поставки батальона которых в Таиланд затянулись на 60 месяцев с производственным циклом для одного изделия в 18, слвоно это корвет водоизмещением в 3000 т (просто замечу, что 78 лет назад, начав с нуля, завод N112 Красное Сормово уже через год довел производство Т-34 до 10 шт...в день) Более того, воюющая страна за 5 лет не освоила даже производства унитарных патронов и артвыстрелов - продукции, которую хилая российская промышленность 105 лет назад!!!, где большинство станков приводилось в действие не от эл. моторов, а от общецехового вала, вращающегося компаундом, произвела за 3 года в количестве 13 млрд. и 67 млн. штук соответственно.
У меня вопрос в очередной раз - откуда вы это все черпаете? Из передовицы газеты Правда/Известия/Труд/Красный чекист/Юный пионэр/мурзилка или служба такая?
Більшість населення – 49% – вважає, що «заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі». Така думка переважає в усіх регіонах: у Центральному (51%), Східному (50%), Південному (48%), Західному (44%).
«Мир за будь-яку ціну» не підтримується виборцями жодної з партій. Найменше «мир за будь-яку ціну» підтримують виборці партій «Голос» (10%) та «Європейська солідарність» (7%), найбільше – виборці партії «Опозиційна платформа – За життя» (36,5%). Проте й виборці цієї партії переважно вважають, що «задля миру слід іти на компроміси, але не на всі» (44%). ... Вищеназвані компроміси є неприйнятними для більшості виборців різних політичних сил, за винятком прихильників партії «Опозиційна платформа – За життя». Зокрема, лише ці виборці вважають прийнятним проведення прямих переговорів з керівниками «ДНР» та «ЛНР» (75%). Проте навіть ці виборці не сприймають усі компроміси, що пропонуються: : неприйнятними для них, як і для решти виборців, є проведення місцевих виборів в «ДНР» та «ЛНР» на умовах, які вимагаються бойовиками (не прийнятно для 45%, прийнятно для 30%), формування місцевої поліції, судів та прокуратури в ОРДЛО винятково з місцевих представників (не прийнятно – 46%, прийнятно – 30%), повна амністія для всіх учасників бойових дій проти українських воїнів (неприйнятно для 43%, прийнятно для 30%).
Украинские журналисты, занимавшиеся расследованием оффшорных схем в рамках проекта Панамский архив, скептично оценивают возможную реакцию ответственных органов на свою работу, рассчитывая больше на общество. Журналист Слідство.інфо Дмитрий Гнап, который вместе с коллегой Анной Бабинец раскрыл оффшорные компании президента Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова, сказал ЛІГА.net, что серьезных последствий для фигурантов не будет.
"Мы ведь не Исландия (в связи с расследованием вокруг Гюннлейгссона оппозиция начала говорить о досрочных выборах - ред.). С юридической точки зрения Порошенко можно вменить только сокрытие информации в декларации. Все остальное - его политическая ответственность: вранье про слепой траст, занятие бизнесом во время президентства. Но с Межигорьем скандал у Януковича тоже начался еще в 2008-м году, и только через пять лет закончился побегом. Так и здесь: капля за каплей переполняется чаша терпения общества", - говорит журналист.
Сравнивая Панамский архив с WikiLeaks, Гнап отмечает, что "важно качество документов, а не объем". "В WikiLeaks в чем обвиняли служащих? В глупостях, написанных в переписке. А здесь документы, доказывающие злоупотребление властью. Это на порядок серьезнее обвинение", - подчеркивает он. .... Немецкая Süddeutsche Zeitung. Заголовок: Полевая почта Порошенко. Начало статьи: "В разгар войны украинский президент инициирует создание фирмы-посредника..."
Отвечая на вопрос, можно ли доверять источнику, который слил информацию немецким журналистам, Гнап отвечает утвердительно: "Часть документов уже подтверждена, а значит и вся база достоверна. Кроме того, юристы Порошенко из Авеллума подтвердили факт открытия фирмы".
Скандал с Панамским архивом только набирает обороты. В ближайшие недели, пока чиновники будут искать способ выкрутиться, а прокуроры - делать вид, что расследуют дела, журналисты обещают опубликовать много новых сенсаций. Однако остается один вопрос, который пока без ответа - кто и зачем слил терабайты информации об оффшорных схемах сотен высокопоставленных чиновников по всему миру.
"Кому это выгодно? Ну, мы же знаем, что ведется гибридная война", - добавляет с улыбкой Гнап, иронизируя на тему недавней реплики Порошенко, когда тот подверг критике редакционную колонку NYT, критикующую главу украинского государства за отсутствие реальной борьбы с коррупцией.
В пресс-службе украинского президента ЛІГА.net не захотели комментировать расследование журналистов, предложив задавать вопросы Макару Пасенюку, который в инвестиционной компании ICU занимается продажей активов Roshen. Но, вероятно, президенту тоже все-таки придется публично высказаться - рано или поздно. Как и многим другим украинским политикам с оффшорными компаниями.