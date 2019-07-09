Волгарь написав:

Ребята, о силе русского оружия и стратегии ярко свидетельствуют все вооруженные конфликты последних 40 лет. Везде, где одна сторона воюет советским/российским оружием, с участием/без участия советских/российских военсоветников/ихтаментов/прочего генетического дерьма, а другая - американцы/их союзники - везде мы видим тотальное превосходство американцев. Во всем: вооружениях, тактике, логистике. Зачастую это принимает совершенно катастрофические масштабы, как например в арабо-израильском конфликте или в Ираке.

P.S. Корнет - отличный комплекс, если у оператора есть несколько жизней. При чем чем с большей дистанции сделан выстрел - тем больше запасных жизней нужно оператору.

унитарных патронов и артвыстрелов

О, да уже 6-ой год мы воочию наблюдаем, как армия на 100% вооруженная русским оружием, ведомая старшими офицерами, подготовленными в русских академиях, ведет окопную войну, потеряв при этом 1/6 своего боевого состава безвозвратно и 1/3 санитарными потерями. При этом боевая группировка, равная по масштабам настоящему армейскому корпусу, не способна обеспечить боевого взаимодействия даже на уровне роты, а к традиционным 200-ым и 300-ым в армейском сленге появился неологизм ПЯТИСОТЫЕ. Что еще более примечательно, небоевые потери в ней кратно превосходят безвозвратные+санитарные вместе взятые (которые сами по себе остаются весьма внушительными для войны низкой интенсивности)Вам не откажешь в логике, учитывая, что оператор ПТУР при этом находится в 10 км от поражаемой цели, которая способна вести прицельный огонь всего максимум на 5 км.Вообще же, развитие ВПК РФ и Украины за годы независимости прошли абсолютно разный путь. Российский, отбросив зависимость от поставок из постсоветских республик (и попутно похоронив Южмаш и сотни подобных предприятий), сначала перешел на почти 100% собственную комплектацию продукции, а потом начал серийно производить самолеты с всеракурсным управляемым вектором тяги, РЛС, обнулившие стелс-технологии, гиперзвуковые планирующие боевые блоки для МБР, способность бороться с которыми появится в лучшем случае через четверть века, терраватные лазеры, превращающие спутники на орбите в груду мертвого металла и первые в мире системы ПКО.На подходе гиперзвуковые ракеты, летящие к цели со скоростью 9 махов, МБР с дальностью 18000 км, позволяющие воплотить идею орбитальной бомбардировки противника, и множество других удивительных технологий (вроде мини-реактора размером с чемодан).Украинский же ВПК пошел СВОИМ ПУТЕМ. Из серийной собственной продукции могу упомянуть лишь самоврывающийся миномет (что скорее свидетельствует о деградации металлургии, уже не способной выпускать трубу, выдерживающую давление в сотни атмосфер) да супертанк Оплот, поставки батальона которых в Таиланд затянулись на 60 месяцев с производственным циклом для одного изделия в 18, слвоно это корвет водоизмещением в 3000 т (просто замечу, что 78 лет назад, начав с нуля, завод N112 Красное Сормово уже через год довел производство Т-34 до 10 шт...в день)Более того, воюющая страна за 5 лет не освоила даже производства- продукции, которую хилая российская промышленность 105 лет назад!!!, где большинство станков приводилось в действие не от эл. моторов, а от общецехового вала, вращающегося компаундом, произвела за 3 года в количестве 13 млрд. и 67 млн. штук соответственно.