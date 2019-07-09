RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3489349034913492>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:25

  Starikan написав:Опрос КМИС
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=report ... Khzu1BOwLw

14,1% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
9,2% – за партію «Європейська Солідарність»

14.1 + 9.2 = 23.3% :mrgreen:
Точно, малиновая голова и синяя ОППО 8)
Аlександр
 
Повідомлень: 3240
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:29

  hume написав:Николай тищенко идёт в депутаты от слуги народа. Всё, за будущее страны я спокоен. Пздц

Та да, перенесут администрацию президента, по-старинке, в клуб Бинго, где будет привычный джек-пот и шлюхи.
Ну и Савлоховых туда же на административные должности стоит пристроить :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 29.12.15
Подякував: 302 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:30

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Ну и Савлоховых
из живых ток тренер Русик остался :cry:

диджытализация страны от Ярика в смартфоне шо уже не нада? Множимо на 0 ©
https://www.youtube.com/watch?v=atDmWYC5P5o
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 03.12.14
Подякував: 329 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:39

  rjkz написав:
  Волгарь написав:
Ребята, о силе русского оружия и стратегии ярко свидетельствуют все вооруженные конфликты последних 40 лет. Везде, где одна сторона воюет советским/российским оружием, с участием/без участия советских/российских военсоветников/ихтаментов/прочего генетического дерьма, а другая - американцы/их союзники - везде мы видим тотальное превосходство американцев. Во всем: вооружениях, тактике, логистике. Зачастую это принимает совершенно катастрофические масштабы, как например в арабо-израильском конфликте или в Ираке.

О, да уже 6-ой год мы воочию наблюдаем, как армия на 100% вооруженная русским оружием, ведомая старшими офицерами, подготовленными в русских академиях, ведет окопную войну, потеряв при этом 1/6 своего боевого состава безвозвратно и 1/3 санитарными потерями. При этом боевая группировка, равная по масштабам настоящему армейскому корпусу, не способна обеспечить боевого взаимодействия даже на уровне роты, а к традиционным 200-ым и 300-ым в армейском сленге появился неологизм ПЯТИСОТЫЕ. Что еще более примечательно, небоевые потери в ней кратно превосходят безвозвратные+санитарные вместе взятые (которые сами по себе остаются весьма внушительными для войны низкой интенсивности)
P.S. Корнет - отличный комплекс, если у оператора есть несколько жизней. При чем чем с большей дистанции сделан выстрел - тем больше запасных жизней нужно оператору.

Вам не откажешь в логике, учитывая, что оператор ПТУР при этом находится в 10 км от поражаемой цели, которая способна вести прицельный огонь всего максимум на 5 км.
Вообще же, развитие ВПК РФ и Украины за годы независимости прошли абсолютно разный путь. Российский, отбросив зависимость от поставок из постсоветских республик (и попутно похоронив Южмаш и сотни подобных предприятий), сначала перешел на почти 100% собственную комплектацию продукции, а потом начал серийно производить самолеты с всеракурсным управляемым вектором тяги, РЛС, обнулившие стелс-технологии, гиперзвуковые планирующие боевые блоки для МБР, способность бороться с которыми появится в лучшем случае через четверть века, терраватные лазеры, превращающие спутники на орбите в груду мертвого металла и первые в мире системы ПКО.
На подходе гиперзвуковые ракеты, летящие к цели со скоростью 9 махов, МБР с дальностью 18000 км, позволяющие воплотить идею орбитальной бомбардировки противника, и множество других удивительных технологий (вроде мини-реактора размером с чемодан).
Украинский же ВПК пошел СВОИМ ПУТЕМ. Из серийной собственной продукции могу упомянуть лишь самоврывающийся миномет (что скорее свидетельствует о деградации металлургии, уже не способной выпускать трубу, выдерживающую давление в сотни атмосфер) да супертанк Оплот, поставки батальона которых в Таиланд затянулись на 60 месяцев с производственным циклом для одного изделия в 18, слвоно это корвет водоизмещением в 3000 т (просто замечу, что 78 лет назад, начав с нуля, завод N112 Красное Сормово уже через год довел производство Т-34 до 10 шт...в день)
Более того, воюющая страна за 5 лет не освоила даже производства унитарных патронов и артвыстрелов - продукции, которую хилая российская промышленность 105 лет назад!!!, где большинство станков приводилось в действие не от эл. моторов, а от общецехового вала, вращающегося компаундом, произвела за 3 года в количестве 13 млрд. и 67 млн. штук соответственно.


У меня вопрос в очередной раз - откуда вы это все черпаете? Из передовицы газеты Правда/Известия/Труд/Красный чекист/Юный пионэр/мурзилка или служба такая?

Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы, где делают ракеты для С-400 и С-500, на таком же расстоянии от знаменитого 21-го авиазавода, где в годы войны собрали 13,5 тысяч истребителей Ла-5/7, а теперь собирают первые МИГ-35, чуть ближе к малоизвестсному широкой публике ОКБМ,где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции. Город у нас не такой большой, везде работают знакомые или родственники, и ВСЕ ВСЕ ЗНАЮТ (в общих чертах).
А о реальном состоянии ОС и украинского ВПК, я, милейший, черпаю информацию НА ФОРУМЕ. Едва ли не ежедневно.
Но в сущности, дело ведь не в том, ГДЕ Я БЕРУ ту или иную информацию - Вы просто опровергните хоть один факт или цифру из моего перечня. Лучшее доказательство того, ЧТО Я АБСОЛЮТНО ПРАВ - то, что мой пост стерли уже через 10 минут после его появления. А все возражения - на уровне Вашего Красного Чекиста.
Волгарь
 
Повідомлень: 6769
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:43

  vitaliian написав:супердержава не забирает территории у соседей, как успешный бизнесмен не будет гопать в подворотне прохожих на золото и айфон. Очевидные же вещи как их можно не понимать?!

вы это раскажите Мексике... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 15.07.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:13

Re: Політичні дискусії

Гройсман наперекор Зеленскому поручил профинансировать военный парад
"Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн. грн на повышение стандартов для воинов также верно", - сказал Гройсман.
.
а на гречку бабушкам останется?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 10 лип, 2019 12:15, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 06.04.16
Подякував: 692 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:15

  Волгарь написав:Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы, где делают ракеты для С-400 и С-500, на таком же расстоянии от знаменитого 21-го авиазавода, где в годы войны собрали 13,5 тысяч истребителей Ла-5/7, а теперь собирают первые МИГ-35, чуть ближе к малоизвестсному широкой публике ОКБМ,где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции. Город у нас не такой большой, везде работают знакомые или родственники, и ВСЕ ВСЕ ЗНАЮТ (в общих чертах).
А о реальном состоянии ОС и украинского ВПК, я, милейший, черпаю информацию НА ФОРУМЕ. Едва ли не ежедневно.
Но в сущности, дело ведь не в том, ГДЕ Я БЕРУ ту или иную информацию - Вы просто опровергните хоть один факт или цифру из моего перечня. Лучшее доказательство того, ЧТО Я АБСОЛЮТНО ПРАВ - то, что мой пост стерли уже через 10 минут после его появления. А все возражения - на уровне Вашего Красного Чекиста.


Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину! У нас имперских амбиций нет
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2891
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:17

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину!
кстати не в 1й раз встречается логика доказывать свою сверхдержавность ... в сравнении с Украиной
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 06.04.16
Подякував: 692 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:20

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину!
кстати не в 1й раз встречается логика доказывать свою сверхдержавность ... в сравнении с Украиной


У волгаря - всегда. На ветке про Крым я устал его на этом ловить...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2891
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:28

ОБСЯГ ДЕПОЗИТІВ ФІЗОСІБ У БАНКУ ПОРОШЕНКА ВПАВ МАЙЖЕ НА 40%

Із даних НБУ випливає, що за підсумками 5 місяців депозитний портфель фізосіб у МІБ ("Міжнародний інвестиційний банк", підконтрольний Петру Порошенку) скоротився на 1,1 млрд грн (-38,7%) - до 1,76 млрд грн, а депозитний портфель юросіб - на 583 млн грн (-10%) до 5,24 млрд грн.

Згідно зі звітністю МІБ, на початок 2019 року обсяг коштів пов’язаних осіб у його портфелі становив 6,3 млрд грн (загальний депозитний портфель - 8,7 млрд грн).


http://финбаланс.ком.юа/news/depozitni ... yzhe-na-40
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 06.04.16
Подякував: 692 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3489349034913492>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.