Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ребята, о силе русского оружия и стратегии ярко свидетельствуют все вооруженные конфликты последних 40 лет. Везде, где одна сторона воюет советским/российским оружием, с участием/без участия советских/российских военсоветников/ихтаментов/прочего генетического дерьма, а другая - американцы/их союзники - везде мы видим тотальное превосходство американцев. Во всем: вооружениях, тактике, логистике. Зачастую это принимает совершенно катастрофические масштабы, как например в арабо-израильском конфликте или в Ираке.
О, да уже 6-ой год мы воочию наблюдаем, как армия на 100% вооруженная русским оружием, ведомая старшими офицерами, подготовленными в русских академиях, ведет окопную войну, потеряв при этом 1/6 своего боевого состава безвозвратно и 1/3 санитарными потерями. При этом боевая группировка, равная по масштабам настоящему армейскому корпусу, не способна обеспечить боевого взаимодействия даже на уровне роты, а к традиционным 200-ым и 300-ым в армейском сленге появился неологизм ПЯТИСОТЫЕ. Что еще более примечательно, небоевые потери в ней кратно превосходят безвозвратные+санитарные вместе взятые (которые сами по себе остаются весьма внушительными для войны низкой интенсивности)
P.S. Корнет - отличный комплекс, если у оператора есть несколько жизней. При чем чем с большей дистанции сделан выстрел - тем больше запасных жизней нужно оператору.
Вам не откажешь в логике, учитывая, что оператор ПТУР при этом находится в 10 км от поражаемой цели, которая способна вести прицельный огонь всего максимум на 5 км. Вообще же, развитие ВПК РФ и Украины за годы независимости прошли абсолютно разный путь. Российский, отбросив зависимость от поставок из постсоветских республик (и попутно похоронив Южмаш и сотни подобных предприятий), сначала перешел на почти 100% собственную комплектацию продукции, а потом начал серийно производить самолеты с всеракурсным управляемым вектором тяги, РЛС, обнулившие стелс-технологии, гиперзвуковые планирующие боевые блоки для МБР, способность бороться с которыми появится в лучшем случае через четверть века, терраватные лазеры, превращающие спутники на орбите в груду мертвого металла и первые в мире системы ПКО. На подходе гиперзвуковые ракеты, летящие к цели со скоростью 9 махов, МБР с дальностью 18000 км, позволяющие воплотить идею орбитальной бомбардировки противника, и множество других удивительных технологий (вроде мини-реактора размером с чемодан). Украинский же ВПК пошел СВОИМ ПУТЕМ. Из серийной собственной продукции могу упомянуть лишь самоврывающийся миномет (что скорее свидетельствует о деградации металлургии, уже не способной выпускать трубу, выдерживающую давление в сотни атмосфер) да супертанк Оплот, поставки батальона которых в Таиланд затянулись на 60 месяцев с производственным циклом для одного изделия в 18, слвоно это корвет водоизмещением в 3000 т (просто замечу, что 78 лет назад, начав с нуля, завод N112 Красное Сормово уже через год довел производство Т-34 до 10 шт...в день) Более того, воюющая страна за 5 лет не освоила даже производства унитарных патронов и артвыстрелов - продукции, которую хилая российская промышленность 105 лет назад!!!, где большинство станков приводилось в действие не от эл. моторов, а от общецехового вала, вращающегося компаундом, произвела за 3 года в количестве 13 млрд. и 67 млн. штук соответственно.
У меня вопрос в очередной раз - откуда вы это все черпаете? Из передовицы газеты Правда/Известия/Труд/Красный чекист/Юный пионэр/мурзилка или служба такая?
Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы, где делают ракеты для С-400 и С-500, на таком же расстоянии от знаменитого 21-го авиазавода, где в годы войны собрали 13,5 тысяч истребителей Ла-5/7, а теперь собирают первые МИГ-35, чуть ближе к малоизвестсному широкой публике ОКБМ,где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции. Город у нас не такой большой, везде работают знакомые или родственники, и ВСЕ ВСЕ ЗНАЮТ (в общих чертах). А о реальном состоянии ОС и украинского ВПК, я, милейший, черпаю информацию НА ФОРУМЕ. Едва ли не ежедневно. Но в сущности, дело ведь не в том, ГДЕ Я БЕРУ ту или иную информацию - Вы просто опровергните хоть один факт или цифру из моего перечня. Лучшее доказательство того, ЧТО Я АБСОЛЮТНО ПРАВ - то, что мой пост стерли уже через 10 минут после его появления. А все возражения - на уровне Вашего Красного Чекиста.
Гройсман наперекор Зеленскому поручил профинансировать военный парад "Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн. грн на повышение стандартов для воинов также верно", - сказал Гройсман. . а на гречку бабушкам останется?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 10 лип, 2019 12:15, всього редагувалось 2 разів.
Волгарь написав:Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы, где делают ракеты для С-400 и С-500, на таком же расстоянии от знаменитого 21-го авиазавода, где в годы войны собрали 13,5 тысяч истребителей Ла-5/7, а теперь собирают первые МИГ-35, чуть ближе к малоизвестсному широкой публике ОКБМ,где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции. Город у нас не такой большой, везде работают знакомые или родственники, и ВСЕ ВСЕ ЗНАЮТ (в общих чертах). А о реальном состоянии ОС и украинского ВПК, я, милейший, черпаю информацию НА ФОРУМЕ. Едва ли не ежедневно. Но в сущности, дело ведь не в том, ГДЕ Я БЕРУ ту или иную информацию - Вы просто опровергните хоть один факт или цифру из моего перечня. Лучшее доказательство того, ЧТО Я АБСОЛЮТНО ПРАВ - то, что мой пост стерли уже через 10 минут после его появления. А все возражения - на уровне Вашего Красного Чекиста.
Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину! У нас имперских амбиций нет
ОБСЯГ ДЕПОЗИТІВ ФІЗОСІБ У БАНКУ ПОРОШЕНКА ВПАВ МАЙЖЕ НА 40%
Із даних НБУ випливає, що за підсумками 5 місяців депозитний портфель фізосіб у МІБ ("Міжнародний інвестиційний банк", підконтрольний Петру Порошенку) скоротився на 1,1 млрд грн (-38,7%) - до 1,76 млрд грн, а депозитний портфель юросіб - на 583 млн грн (-10%) до 5,24 млрд грн.
Згідно зі звітністю МІБ, на початок 2019 року обсяг коштів пов’язаних осіб у його портфелі становив 6,3 млрд грн (загальний депозитний портфель - 8,7 млрд грн).