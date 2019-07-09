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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3489349034913492

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:33

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы...где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции.
светишься не только ночью :lol: .Пей красное сухое,обязательно натуральное.Если сможешь из Грузии.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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