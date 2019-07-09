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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:33
Волгарь написав:
Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы...где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции.
светишься не только ночью
.Пей красное сухое,обязательно натуральное.Если сможешь из Грузии.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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