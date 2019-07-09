Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы...где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции.
светишься не только ночью .Пей красное сухое,обязательно натуральное.Если сможешь из Грузии.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
zРадио написав:Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину! У нас имперских амбиций нет
А мне интересно сравнение качества ( количество несоизмеримо) танков Меркава с российскими Т-99,Т-14,Т-72Б3М,американских самолетов F15,16 и 35 с Су35 и МИГ-35 , ПВО России с Израильским железным куполом и пр..
Волгарь написав:Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы...где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции.
светишься не только ночью .Пей красное сухое,обязательно натуральное.Если сможешь из Грузии.
Беда в том, что вино, поставляемое из Грузии в РФ - ВОВСЕ НЕ ВИНО. Это виноматериалы, достаточно низкого качества, не идущие ни в какое сравнение даже с рядовым Vino de tavolo (что уж говорить о DOC или DOCG)2-х летней выдержки. В Грузии просто физически нет такого количества винограда для производства Хванчкары/Киндзмараули и Саперави и прочей бурды, которая поставляется в РФ в таких объемах (не менее 5-ти раз проверял лично в тщетной надежде наткнуться на ВИНО). Более того, помнится в 9-ом мне подарили на выставке в Москве Саперави 6-ти летней выдержки, на бутылке которого не было ни слова по латинице или кириллице (исключительно для внутреннего употребления). Не знаю, какой вкус имеет моча, но то, что было в нее налито в моем представлении очень сильно ее напоминало... Я уж лучше привычное - Вальполичелла или Кьянти. Что и Вам рекомендую
zРадио написав:Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину! У нас имперских амбиций нет
А мне интересно сравнение качества ( количество несоизмеримо) танков Меркава с российскими Т-99,Т-14,Т-72Б3М,американских самолетов F15,16 и 35 с Су35 и МИГ-35 , ПВО России с Израильским железным куполом и пр..
Я думаю, что качественное сравнение возможно провести только в боевых условиях, поэтому пусть лучше догадки останутся догадками ))
shapo написав:А мне интересно сравнение качества ( количество несоизмеримо) танков Меркава с российскими Т-99,Т-14,Т-72Б3М,американских самолетов F15,16 и 35 с Су35 и МИГ-35 , ПВО России с Израильским железным куполом и пр..
zРадио написав:Я думаю, что качественное сравнение возможно провести только в боевых условиях, поэтому пусть лучше догадки останутся догадками ))
А разве сейчас сирийцам не поставляется это вооружение? Да и Турция покупает С-400 и,возможно, еще что-то.
vitaliian написав:Гройсман наперекор Зеленскому поручил профинансировать военный парад "Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн. грн на повышение стандартов для воинов также верно", - сказал Гройсман. . а на гречку бабушкам останется?
Если Гройсман не пройдет в Раду, то после подобных финтов(сначала окунул в овно По, потом выпендрился перед Зе) его не возьмут даже директором рынка никуда, чтобы не стал подсиживать благодетеля
antey1969 написав:Если Гройсман не пройдет в Раду, то после подобных финтов(сначала окунул в овно По, потом выпендрился перед Зе) его не возьмут даже директором рынка никуда, чтобы не стал подсиживать благодетеля
Не переживайте вы за этих пацанов - они все нахомячили столько ,что внукам хватит