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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
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8
Радикальна партія
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1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:33

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы...где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции.
светишься не только ночью :lol: .Пей красное сухое,обязательно натуральное.Если сможешь из Грузии.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:59

  zРадио написав:Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину! У нас имперских амбиций нет


А мне интересно сравнение качества ( количество несоизмеримо) танков Меркава с российскими Т-99,Т-14,Т-72Б3М,американских самолетов F15,16 и 35 с Су35 и МИГ-35 , ПВО России с Израильским железным куполом и пр..
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:23

Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий
https://korrespondent.net/ukraine/41167 ... za-fekalyi

Один туалеты и остановки открывал, другой канализациями занят :mrgreen:
Ну шо за... президенты то такие...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:28

  Мизантрóп написав:
  Волгарь написав:Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы...где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции.
светишься не только ночью :lol: .Пей красное сухое,обязательно натуральное.Если сможешь из Грузии.

Беда в том, что вино, поставляемое из Грузии в РФ - ВОВСЕ НЕ ВИНО. Это виноматериалы, достаточно низкого качества, не идущие ни в какое сравнение даже с рядовым Vino de tavolo (что уж говорить о DOC или DOCG)2-х летней выдержки. В Грузии просто физически нет такого количества винограда для производства Хванчкары/Киндзмараули и Саперави и прочей бурды, которая поставляется в РФ в таких объемах (не менее 5-ти раз проверял лично в тщетной надежде наткнуться на ВИНО). Более того, помнится в 9-ом мне подарили на выставке в Москве Саперави 6-ти летней выдержки, на бутылке которого не было ни слова по латинице или кириллице (исключительно для внутреннего употребления).
Не знаю, какой вкус имеет моча, но то, что было в нее налито в моем представлении очень сильно ее напоминало...
Я уж лучше привычное - Вальполичелла или Кьянти. Что и Вам рекомендую
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:31

  shapo написав:
  zРадио написав:Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину! У нас имперских амбиций нет


А мне интересно сравнение качества ( количество несоизмеримо) танков Меркава с российскими Т-99,Т-14,Т-72Б3М,американских самолетов F15,16 и 35 с Су35 и МИГ-35 , ПВО России с Израильским железным куполом и пр..


Я думаю, что качественное сравнение возможно провести только в боевых условиях, поэтому пусть лучше догадки останутся догадками ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:33

  zРадио написав:..
Я думаю, что качественное сравнение возможно провести только в боевых условиях, поэтому пусть лучше догадки останутся догадками ))

тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:50

  shapo написав:А мне интересно сравнение качества ( количество несоизмеримо) танков Меркава с российскими Т-99,Т-14,Т-72Б3М,американских самолетов F15,16 и 35 с Су35 и МИГ-35 , ПВО России с Израильским железным куполом и пр..


  zРадио написав:Я думаю, что качественное сравнение возможно провести только в боевых условиях, поэтому пусть лучше догадки останутся догадками ))


А разве сейчас сирийцам не поставляется это вооружение?
Да и Турция покупает С-400 и,возможно, еще что-то.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:52

  vitaliian написав:Гройсман наперекор Зеленскому поручил профинансировать военный парад
"Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн. грн на повышение стандартов для воинов также верно", - сказал Гройсман.
.
а на гречку бабушкам останется?

Если Гройсман не пройдет в Раду, то после подобных финтов(сначала окунул в овно По, потом выпендрился перед Зе) его не возьмут даже директором рынка никуда, чтобы не стал подсиживать благодетеля
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:52

  sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым


А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.
Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:53

  antey1969 написав:Если Гройсман не пройдет в Раду, то после подобных финтов(сначала окунул в овно По, потом выпендрился перед Зе) его не возьмут даже директором рынка никуда, чтобы не стал подсиживать благодетеля


Не переживайте вы за этих пацанов - они все нахомячили столько ,что внукам хватит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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