Додано: Сер 10 лип, 2019 13:28

Мизантрóп написав: Волгарь написав: Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы...где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции. Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы...где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции. светишься не только ночью .Пей красное сухое,обязательно натуральное.Если сможешь из Грузии. светишься не только ночью.Пей красное сухое,обязательно натуральное.Если сможешь из Грузии.

Беда в том, что вино, поставляемое из Грузии в РФ - ВОВСЕ НЕ ВИНО. Это виноматериалы, достаточно низкого качества, не идущие ни в какое сравнение даже с рядовым Vino de tavolo (что уж говорить о DOC или DOCG)2-х летней выдержки. В Грузии просто физически нет такого количества винограда для производства Хванчкары/Киндзмараули и Саперави и прочей бурды, которая поставляется в РФ в таких объемах (не менее 5-ти раз проверял лично в тщетной надежде наткнуться на ВИНО). Более того, помнится в 9-ом мне подарили на выставке в Москве Саперави 6-ти летней выдержки, на бутылке которого не было ни слова по латинице или кириллице (исключительно для внутреннего употребления).Не знаю, какой вкус имеет моча, но то, что было в нее налито в моем представлении очень сильно ее напоминало...Я уж лучше привычное - Вальполичелла или Кьянти. Что и Вам рекомендую