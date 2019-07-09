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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:04
Там была совсем другая тема.
Зе приехал туда, уже горя желанием раздать люлей за все хорошее и за больницу в частности. По больнице вроде бы как все не причем, но типа поорать на Президента шанса не упустили. Что еще больше раззадорило Зе.
Далее, вместо того чтобы просечь ситуацию и молча обтекать, ему в ответ стали лепить горбатого... дескать много гадят. Вот и получился эдакий занятный разговор на тему фекалий.
От себя добавлю.
Не дело, конечно, Гаранту заниматься подобной мелочевкой, но уверен, в Борисполе одним таким своим визитом Зе пять-десять процентов на выборах себе добавил.
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antey1969
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Додано: Сер 10 лип, 2019 14:08
Волгарь написав:
Я уж лучше привычное - Вальполичелла или Кьянти. Что и Вам рекомендую
спсб,Мудрый Чел,я сам делаю себе и родне.Косточки с мезги тоже в ход идут.Ну и чача с вторяка))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 10 лип, 2019 14:12
antey1969 написав:
Там была совсем другая тема.
Зе приехал туда, уже горя желанием раздать люлей за все хорошее и за больницу в частности. По больнице вроде бы как все не причем, но типа поорать на Президента шанса не упустили. Что еще больше раззадорило Зе.
Далее, вместо того чтобы просечь ситуацию и молча обтекать, ему в ответ стали лепить горбатого... дескать много гадят. Вот и получился эдакий занятный разговор на тему фекалий.
От себя добавлю.
Не дело, конечно, Гаранту заниматься подобной мелочевкой, но уверен, в Борисполе одним таким своим визитом Зе пять-десять процентов на выборах себе добавил.
Это да. Ютюб писает кипятком, от такого смелого президента, выгнавшего бывшего судимого.
Интересно, если через год в больнице ничего не изменится, в головах что-то клацнет, или по примеру мышебратьев пойдет сказ о плохих боярах.
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vano80
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