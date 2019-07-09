спсб,Мудрый Чел,я сам делаю себе и родне.Косточки с мезги тоже в ход идут.Ну и чача с вторяка))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:08
Re: Політичні дискусії
спсб,Мудрый Чел,я сам делаю себе и родне.Косточки с мезги тоже в ход идут.Ну и чача с вторяка))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:12
Это да. Ютюб писает кипятком, от такого смелого президента, выгнавшего бывшего судимого.
Интересно, если через год в больнице ничего не изменится, в головах что-то клацнет, или по примеру мышебратьев пойдет сказ о плохих боярах.
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:14
Ярика выгнал как Махновца
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:22
Насчет Жукова - это миф.
В Висло-Одерской и Берлинской операциях потери 1-го Белорусского, которым он командовал, в процентном отношении к численности войск были меньше, чем у 1-го Украинского (Конев) в первой, и 1-го Украинского и 2-го Белорусского (Рокоссовский) фронтов во второй. При том, что Константин Константинович - самый бережливый советский маршал. Потери его Центрального фронта в Курской битве были едва ли не вдвое меньше, чем у Воронежского Ватутина, меньше, чем у Степного фронта Конева, встречавшего немцев уже в глубине обороны. Еще один миф - ТРУПАМИ ЗАВАЛИЛИ.
Даже в 41-ом общие потери РККА (убитые/пропавшие без вести - из которых 900 тыс. потом нашлись в 44-ом на Украине/Белоруссии и в Прибалтике/санитарные потери) составили около 4,5 млн. человек, немцев, судя по дневнику Гальдера - около 1 млн. (+ румыны/фины/венгры/словаки).
С 1/9/44-го по 11/5/45-го (при освобождении Европы) РККА безвозвратно потеряла около 1050 тыс.. человек, немцы+венгры (учитывая фольксштурм/нилашистов/партийные дружины НСДАП/полевую жандармерию СД/иностраные легионы СС/брошенную в бой организацию Тодт) - НЕ МЕНЕЕ 6 МЛН.
А качественный перевес не просто не всегда, а почти никогда не приносит победы (если опираться только на него). Лучший танк 2-ой мировой - Пантера с мощным вооружением и 700-от сильным двигателем. Танки такого уровня в СССР появились лишь к началу 50-х. Одна беда - против 60-ти тысяч выпущенных Т-34/Т-34-85 их было слишком мало (хотя общее соотношение танков на Восточном фронте никогда не превышало 2 к 1 в пользу РККА, а вот по самолетам доходило до 7+ - 22 500 против 3000). Батальон Тигров с почти непробиваемой броней и 88-ми мм пушкой (50 шт.) мог пару дней даже сдерживать целую советскую ударную армию из 100 000 человек, наступавшую на фронте в 20 км. Но потом его обходили, кончалось горючее (2 литра на 1 км пробега),и танки зачастую просто бросали. В итоге СССР потерял почти 100 000 танков за войну (против 30 тыс. немецких), но взял Берлин.
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:26
Ну, подобные эксерзисы я бросил еще лет 30 назад - Привет Горбачеву.
Кстати, Боржоми, продающееся в России - на 99% тоже фальсификат. Дебет боржомских источников примерно в 100 раз меньше объемов, разливаемых под этой торговой маркой напитков.
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:29
Ну дык... никто же не скрывает, кто целевая аудитория, - у боржоми традиционно баран на бутылке
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:32
Re: Політичні дискусії
Пля... цирк на дроти:
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:32
Ну наконец-то
В Киеве массово эвакуируют авто, припаркованные в запрещенных местах
Хочется верить, что это не традиционный предвыборный пиар
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:34
чего цирк?
по-моему, цирк, это когда подобных пристраивают на работу.
Цирк - это когда Колю Оболонского ведут под зелеными знаменами к победе, тут нет слов
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:41
Кстати.
"Жителя Ижевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за нецензурное обращение в Инстаграме к главе Удмуртии Александру Бречалову. По мнению суда, подозреваемый проявил явное неуважение к власти."
Ждем, ждем...
Востаннє редагувалось vano80 в Сер 10 лип, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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