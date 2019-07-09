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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 34913492349334943495>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
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8
Радикальна партія
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1
Самопоміч
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1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:08

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Я уж лучше привычное - Вальполичелла или Кьянти. Что и Вам рекомендую
спсб,Мудрый Чел,я сам делаю себе и родне.Косточки с мезги тоже в ход идут.Ну и чача с вторяка))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:12

  antey1969 написав:
  zРадио написав:Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий
https://korrespondent.net/ukraine/41167 ... za-fekalyi

Один туалеты и остановки открывал, другой канализациями занят :mrgreen:
Ну шо за... президенты то такие...

Там была совсем другая тема.
Зе приехал туда, уже горя желанием раздать люлей за все хорошее и за больницу в частности. По больнице вроде бы как все не причем, но типа поорать на Президента шанса не упустили. Что еще больше раззадорило Зе.
Далее, вместо того чтобы просечь ситуацию и молча обтекать, ему в ответ стали лепить горбатого... дескать много гадят. Вот и получился эдакий занятный разговор на тему фекалий.
От себя добавлю.
Не дело, конечно, Гаранту заниматься подобной мелочевкой, но уверен, в Борисполе одним таким своим визитом Зе пять-десять процентов на выборах себе добавил.

Это да. Ютюб писает кипятком, от такого смелого президента, выгнавшего бывшего судимого.
Интересно, если через год в больнице ничего не изменится, в головах что-то клацнет, или по примеру мышебратьев пойдет сказ о плохих боярах.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:14

  zРадио написав:Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий
https://korrespondent.net/ukraine/41167 ... za-fekalyi

Один туалеты и остановки открывал, другой канализациями занят :mrgreen:
Ну шо за... президенты то такие...

Ярика выгнал как Махновца
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-b ... 51171.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:22

  shapo написав:
  sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым


А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.
Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.

Насчет Жукова - это миф.
В Висло-Одерской и Берлинской операциях потери 1-го Белорусского, которым он командовал, в процентном отношении к численности войск были меньше, чем у 1-го Украинского (Конев) в первой, и 1-го Украинского и 2-го Белорусского (Рокоссовский) фронтов во второй. При том, что Константин Константинович - самый бережливый советский маршал. Потери его Центрального фронта в Курской битве были едва ли не вдвое меньше, чем у Воронежского Ватутина, меньше, чем у Степного фронта Конева, встречавшего немцев уже в глубине обороны. Еще один миф - ТРУПАМИ ЗАВАЛИЛИ.
Даже в 41-ом общие потери РККА (убитые/пропавшие без вести - из которых 900 тыс. потом нашлись в 44-ом на Украине/Белоруссии и в Прибалтике/санитарные потери) составили около 4,5 млн. человек, немцев, судя по дневнику Гальдера - около 1 млн. (+ румыны/фины/венгры/словаки).
С 1/9/44-го по 11/5/45-го (при освобождении Европы) РККА безвозвратно потеряла около 1050 тыс.. человек, немцы+венгры (учитывая фольксштурм/нилашистов/партийные дружины НСДАП/полевую жандармерию СД/иностраные легионы СС/брошенную в бой организацию Тодт) - НЕ МЕНЕЕ 6 МЛН.
А качественный перевес не просто не всегда, а почти никогда не приносит победы (если опираться только на него). Лучший танк 2-ой мировой - Пантера с мощным вооружением и 700-от сильным двигателем. Танки такого уровня в СССР появились лишь к началу 50-х. Одна беда - против 60-ти тысяч выпущенных Т-34/Т-34-85 их было слишком мало (хотя общее соотношение танков на Восточном фронте никогда не превышало 2 к 1 в пользу РККА, а вот по самолетам доходило до 7+ - 22 500 против 3000). Батальон Тигров с почти непробиваемой броней и 88-ми мм пушкой (50 шт.) мог пару дней даже сдерживать целую советскую ударную армию из 100 000 человек, наступавшую на фронте в 20 км. Но потом его обходили, кончалось горючее (2 литра на 1 км пробега),и танки зачастую просто бросали. В итоге СССР потерял почти 100 000 танков за войну (против 30 тыс. немецких), но взял Берлин.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:26

  Мизантрóп написав:
  Волгарь написав:Я уж лучше привычное - Вальполичелла или Кьянти. Что и Вам рекомендую
спсб,Мудрый Чел,я сам делаю себе и родне.Косточки с мезги тоже в ход идут.Ну и чача с вторяка))

Ну, подобные эксерзисы я бросил еще лет 30 назад - Привет Горбачеву.
Кстати, Боржоми, продающееся в России - на 99% тоже фальсификат. Дебет боржомских источников примерно в 100 раз меньше объемов, разливаемых под этой торговой маркой напитков.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:29

  Волгарь написав:
  Мизантрóп написав:
  Волгарь написав:Я уж лучше привычное - Вальполичелла или Кьянти. Что и Вам рекомендую
спсб,Мудрый Чел,я сам делаю себе и родне.Косточки с мезги тоже в ход идут.Ну и чача с вторяка))

Ну, подобные эксерзисы я бросил еще лет 30 назад - Привет Горбачеву.
Кстати, Боржоми, продающееся в России - на 99% тоже фальсификат. Дебет боржомских источников примерно в 100 раз меньше объемов, разливаемых под этой торговой маркой напитков.

Ну дык... никто же не скрывает, кто целевая аудитория, - у боржоми традиционно баран на бутылке
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:32

Re: Політичні дискусії

Пля... цирк на дроти: https://368.media/2019/07/10/zelenskij- ... gorsoveta/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:32

Ну наконец-то

В Киеве массово эвакуируют авто, припаркованные в запрещенных местах
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649538/
Хочется верить, что это не традиционный предвыборный пиар
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:34

  airmax78 написав:Пля... цирк на дроти: https://368.media/2019/07/10/zelenskij- ... gorsoveta/

чего цирк?
по-моему, цирк, это когда подобных пристраивают на работу.
Цирк - это когда Колю Оболонского ведут под зелеными знаменами к победе, тут нет слов
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:41

  airmax78 написав:Пля... цирк на дроти: https://368.media/2019/07/10/zelenskij- ... gorsoveta/


Зображення
:mrgreen:
Кстати.
"Жителя Ижевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за нецензурное обращение в Инстаграме к главе Удмуртии Александру Бречалову. По мнению суда, подозреваемый проявил явное неуважение к власти."
Ждем, ждем...
Востаннє редагувалось vano80 в Сер 10 лип, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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