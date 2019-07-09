Додано: Сер 10 лип, 2019 14:22

shapo написав: sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым



А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.

Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии. А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.

Насчет Жукова - это миф.В Висло-Одерской и Берлинской операциях потери 1-го Белорусского, которым он командовал, в процентном отношении к численности войск были меньше, чем у 1-го Украинского (Конев) в первой, и 1-го Украинского и 2-го Белорусского (Рокоссовский) фронтов во второй. При том, что Константин Константинович - самый бережливый советский маршал. Потери его Центрального фронта в Курской битве были едва ли не вдвое меньше, чем у Воронежского Ватутина, меньше, чем у Степного фронта Конева, встречавшего немцев уже в глубине обороны. Еще один миф - ТРУПАМИ ЗАВАЛИЛИ.Даже в 41-ом общие потери РККА (убитые/пропавшие без вести - из которых 900 тыс. потом нашлись в 44-ом на Украине/Белоруссии и в Прибалтике/санитарные потери) составили около 4,5 млн. человек, немцев, судя по дневнику Гальдера - около 1 млн. (+ румыны/фины/венгры/словаки).С 1/9/44-го по 11/5/45-го (при освобождении Европы) РККА безвозвратно потеряла около 1050 тыс.. человек, немцы+венгры (учитывая фольксштурм/нилашистов/партийные дружины НСДАП/полевую жандармерию СД/иностраные легионы СС/брошенную в бой организацию Тодт) - НЕ МЕНЕЕ 6 МЛН.А качественный перевес не просто не всегда, а почти никогда не приносит победы (если опираться только на него). Лучший танк 2-ой мировой - Пантера с мощным вооружением и 700-от сильным двигателем. Танки такого уровня в СССР появились лишь к началу 50-х. Одна беда - против 60-ти тысяч выпущенных Т-34/Т-34-85 их было слишком мало (хотя общее соотношение танков на Восточном фронте никогда не превышало 2 к 1 в пользу РККА, а вот по самолетам доходило до 7+ - 22 500 против 3000). Батальон Тигров с почти непробиваемой броней и 88-ми мм пушкой (50 шт.) мог пару дней даже сдерживать целую советскую ударную армию из 100 000 человек, наступавшую на фронте в 20 км. Но потом его обходили, кончалось горючее (2 литра на 1 км пробега),и танки зачастую просто бросали. В итоге СССР потерял почти 100 000 танков за войну (против 30 тыс. немецких), но взял Берлин.