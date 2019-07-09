Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Один туалеты и остановки открывал, другой канализациями занят Ну шо за... президенты то такие...
Там была совсем другая тема. Зе приехал туда, уже горя желанием раздать люлей за все хорошее и за больницу в частности. По больнице вроде бы как все не причем, но типа поорать на Президента шанса не упустили. Что еще больше раззадорило Зе. Далее, вместо того чтобы просечь ситуацию и молча обтекать, ему в ответ стали лепить горбатого... дескать много гадят. Вот и получился эдакий занятный разговор на тему фекалий. От себя добавлю. Не дело, конечно, Гаранту заниматься подобной мелочевкой, но уверен, в Борисполе одним таким своим визитом Зе пять-десять процентов на выборах себе добавил.
Один туалеты и остановки открывал, другой канализациями занят Ну шо за... президенты то такие...
Там была совсем другая тема. Зе приехал туда, уже горя желанием раздать люлей за все хорошее и за больницу в частности. По больнице вроде бы как все не причем, но типа поорать на Президента шанса не упустили. Что еще больше раззадорило Зе. Далее, вместо того чтобы просечь ситуацию и молча обтекать, ему в ответ стали лепить горбатого... дескать много гадят. Вот и получился эдакий занятный разговор на тему фекалий. От себя добавлю. Не дело, конечно, Гаранту заниматься подобной мелочевкой, но уверен, в Борисполе одним таким своим визитом Зе пять-десять процентов на выборах себе добавил.
Это да. Ютюб писает кипятком, от такого смелого президента, выгнавшего бывшего судимого. Интересно, если через год в больнице ничего не изменится, в головах что-то клацнет, или по примеру мышебратьев пойдет сказ о плохих боярах.
sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым
А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя. Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.
Насчет Жукова - это миф. В Висло-Одерской и Берлинской операциях потери 1-го Белорусского, которым он командовал, в процентном отношении к численности войск были меньше, чем у 1-го Украинского (Конев) в первой, и 1-го Украинского и 2-го Белорусского (Рокоссовский) фронтов во второй. При том, что Константин Константинович - самый бережливый советский маршал. Потери его Центрального фронта в Курской битве были едва ли не вдвое меньше, чем у Воронежского Ватутина, меньше, чем у Степного фронта Конева, встречавшего немцев уже в глубине обороны. Еще один миф - ТРУПАМИ ЗАВАЛИЛИ. Даже в 41-ом общие потери РККА (убитые/пропавшие без вести - из которых 900 тыс. потом нашлись в 44-ом на Украине/Белоруссии и в Прибалтике/санитарные потери) составили около 4,5 млн. человек, немцев, судя по дневнику Гальдера - около 1 млн. (+ румыны/фины/венгры/словаки). С 1/9/44-го по 11/5/45-го (при освобождении Европы) РККА безвозвратно потеряла около 1050 тыс.. человек, немцы+венгры (учитывая фольксштурм/нилашистов/партийные дружины НСДАП/полевую жандармерию СД/иностраные легионы СС/брошенную в бой организацию Тодт) - НЕ МЕНЕЕ 6 МЛН. А качественный перевес не просто не всегда, а почти никогда не приносит победы (если опираться только на него). Лучший танк 2-ой мировой - Пантера с мощным вооружением и 700-от сильным двигателем. Танки такого уровня в СССР появились лишь к началу 50-х. Одна беда - против 60-ти тысяч выпущенных Т-34/Т-34-85 их было слишком мало (хотя общее соотношение танков на Восточном фронте никогда не превышало 2 к 1 в пользу РККА, а вот по самолетам доходило до 7+ - 22 500 против 3000). Батальон Тигров с почти непробиваемой броней и 88-ми мм пушкой (50 шт.) мог пару дней даже сдерживать целую советскую ударную армию из 100 000 человек, наступавшую на фронте в 20 км. Но потом его обходили, кончалось горючее (2 литра на 1 км пробега),и танки зачастую просто бросали. В итоге СССР потерял почти 100 000 танков за войну (против 30 тыс. немецких), но взял Берлин.
Волгарь написав:Я уж лучше привычное - Вальполичелла или Кьянти. Что и Вам рекомендую
спсб,Мудрый Чел,я сам делаю себе и родне.Косточки с мезги тоже в ход идут.Ну и чача с вторяка))
Ну, подобные эксерзисы я бросил еще лет 30 назад - Привет Горбачеву. Кстати, Боржоми, продающееся в России - на 99% тоже фальсификат. Дебет боржомских источников примерно в 100 раз меньше объемов, разливаемых под этой торговой маркой напитков.
Волгарь написав:Я уж лучше привычное - Вальполичелла или Кьянти. Что и Вам рекомендую
спсб,Мудрый Чел,я сам делаю себе и родне.Косточки с мезги тоже в ход идут.Ну и чача с вторяка))
Ну, подобные эксерзисы я бросил еще лет 30 назад - Привет Горбачеву. Кстати, Боржоми, продающееся в России - на 99% тоже фальсификат. Дебет боржомских источников примерно в 100 раз меньше объемов, разливаемых под этой торговой маркой напитков.
Ну дык... никто же не скрывает, кто целевая аудитория, - у боржоми традиционно баран на бутылке