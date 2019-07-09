Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кстати. "Жителя Ижевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за нецензурное обращение в Инстаграме к главе Удмуртии Александру Бречалову. По мнению суда, подозреваемый проявил явное неуважение к власти." Ждем, ждем...
Востаннє редагувалось vano80 в Сер 10 лип, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:ОБСЯГ ДЕПОЗИТІВ ФІЗОСІБ У БАНКУ ПОРОШЕНКА ВПАВ МАЙЖЕ НА 40%
Із даних НБУ випливає, що за підсумками 5 місяців депозитний портфель фізосіб у МІБ ("Міжнародний інвестиційний банк", підконтрольний Петру Порошенку) скоротився на 1,1 млрд грн (-38,7%) - до 1,76 млрд грн, а депозитний портфель юросіб - на 583 млн грн (-10%) до 5,24 млрд грн.
Згідно зі звітністю МІБ, на початок 2019 року обсяг коштів пов’язаних осіб у його портфелі становив 6,3 млрд грн (загальний депозитний портфель - 8,7 млрд грн).
vitaliian написав:Гройсман наперекор Зеленскому поручил профинансировать военный парад "Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн. грн на повышение стандартов для воинов также верно", - сказал Гройсман. . а на гречку бабушкам останется?
Если Гройсман не пройдет в Раду, то после подобных финтов(сначала окунул в овно По, потом выпендрился перед Зе) его не возьмут даже директором рынка никуда, чтобы не стал подсиживать благодетеля
ну вы это зря - место директора винницкого рынка всегда будет в качестве зщапасного аэродрома...
antey1969 написав:Вот и получился эдакий занятный разговор на тему фекалий. От себя добавлю. Не дело, конечно, Гаранту заниматься подобной мелочевкой, но уверен, в Борисполе одним таким своим визитом Зе пять-десять процентов на выборах себе добавил.
Любит наш народ Всякое д*рьмо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Это уже в стиле Лукашенко. НОрОду должно понравиться.
у меня негативное впечатление. Надо требовать соблюдать регламент, за выкрики с места ок - в бан, но без обсуждения личности... Если он разбойник пусть с ним разбираются полиция и суд. Учить его и учить...