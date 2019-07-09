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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3492349334943495>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:41

  airmax78 написав:Пля... цирк на дроти: https://368.media/2019/07/10/zelenskij- ... gorsoveta/


Зображення
:mrgreen:
Кстати.
"Жителя Ижевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за нецензурное обращение в Инстаграме к главе Удмуртии Александру Бречалову. По мнению суда, подозреваемый проявил явное неуважение к власти."
Ждем, ждем...
Востаннє редагувалось vano80 в Сер 10 лип, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:49

  vitaliian написав:ОБСЯГ ДЕПОЗИТІВ ФІЗОСІБ У БАНКУ ПОРОШЕНКА ВПАВ МАЙЖЕ НА 40%

Із даних НБУ випливає, що за підсумками 5 місяців депозитний портфель фізосіб у МІБ ("Міжнародний інвестиційний банк", підконтрольний Петру Порошенку) скоротився на 1,1 млрд грн (-38,7%) - до 1,76 млрд грн, а депозитний портфель юросіб - на 583 млн грн (-10%) до 5,24 млрд грн.

Згідно зі звітністю МІБ, на початок 2019 року обсяг коштів пов’язаних осіб у його портфелі становив 6,3 млрд грн (загальний депозитний портфель - 8,7 млрд грн).


http://финбаланс.ком.юа/news/depozitniy-portfel-fizosib-u-banku-poroshenka-skhud-mayzhe-na-40

порох готовиться к бегству из страны?...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:51

Cler вряд ли а вот банк возможно пойдёт под фонд. Это у нас ненаказуемо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:53

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:Гройсман наперекор Зеленскому поручил профинансировать военный парад
"Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн. грн на повышение стандартов для воинов также верно", - сказал Гройсман.
.
а на гречку бабушкам останется?

Если Гройсман не пройдет в Раду, то после подобных финтов(сначала окунул в овно По, потом выпендрился перед Зе) его не возьмут даже директором рынка никуда, чтобы не стал подсиживать благодетеля

ну вы это зря - место директора винницкого рынка всегда будет в качестве зщапасного аэродрома... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:06

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий
https://korrespondent.net/ukraine/41167 ... za-fekalyi
Один туалеты и остановки открывал, другой канализациями занят :mrgreen:
Ну шо за... президенты то такие...
Ярика выгнал как Махновца
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-b ... 51171.html

Это уже в стиле Лукашенко.
НОрОду должно понравиться.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:14

  antey1969 написав:Вот и получился эдакий занятный разговор на тему фекалий.
От себя добавлю.
Не дело, конечно, Гаранту заниматься подобной мелочевкой, но уверен, в Борисполе одним таким своим визитом Зе пять-десять процентов на выборах себе добавил.


Любит наш народ
Всякое д*рьмо.

:mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:17

  shapo написав:
  sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым


А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.
Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.


Вот сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла. :mrgreen:

Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:17

  Starikan написав:
  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий
https://korrespondent.net/ukraine/41167 ... za-fekalyi
Один туалеты и остановки открывал, другой канализациями занят :mrgreen:
Ну шо за... президенты то такие...
Ярика выгнал как Махновца
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-b ... 51171.html

Это уже в стиле Лукашенко.
НОрОду должно понравиться.

у меня негативное впечатление. Надо требовать соблюдать регламент, за выкрики с места ок - в бан, но без обсуждения личности... Если он разбойник пусть с ним разбираются полиция и суд. Учить его и учить...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:22

  freeze написав:
  Sommer написав:Ты все-таки на досуге освой, что такое алиби и почему при его наличии суд снял с подозреваемых требования о браслетах и домашних арестах.


Все кроме соммеров понимают, что это подставное алиби.


Всю ночь пытался осознать, что такое алиби? Ну похвально, конечно.

Но раз осознал - больше вопросов нет? Не будешь позориться с "приговором"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:32

Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...

А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.

Зображення
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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