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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:34
Sommer написав:
Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...
А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.
Не научилась еще держаться перед камерами. Как и муж ее - не привык, что дублей нет и смонтировать нельзя и никто не командует "мотор" и "снято".
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:38
Sommer написав: freeze написав: Sommer написав:
Ты все-таки на досуге освой, что такое алиби и почему при его наличии суд снял с подозреваемых требования о браслетах и домашних арестах.
Все кроме соммеров понимают, что это подставное алиби.
Всю ночь пытался осознать, что такое алиби? Ну похвально, конечно.
Но раз осознал - больше вопросов нет? Не будешь позориться с "приговором"?
Ты реально такой глупый ? Про приговор это ты писал.
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