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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3492349334943495

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:34

  Sommer написав:Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...

А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.

Не научилась еще держаться перед камерами. Как и муж ее - не привык, что дублей нет и смонтировать нельзя и никто не командует "мотор" и "снято".
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:38

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Ты все-таки на досуге освой, что такое алиби и почему при его наличии суд снял с подозреваемых требования о браслетах и домашних арестах.


Все кроме соммеров понимают, что это подставное алиби.


Всю ночь пытался осознать, что такое алиби? Ну похвально, конечно.

Но раз осознал - больше вопросов нет? Не будешь позориться с "приговором"?


Ты реально такой глупый ? Про приговор это ты писал.
freeze
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